Điện Biên: Hơn 900 người trong trại tạm giam, cơ sở cai nghiện tham gia bầu cử

Những ngày này, anh L.V.T, một người đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên, dành nhiều thời gian hơn để đọc những bảng thông tin được niêm yết tại khu sinh hoạt chung. Đó là tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ tới. Ít ai nghĩ rằng, trong trại tạm giam, anh T. và nhiều người khác vẫn được thực hiện quyền bầu cử của mình.

Công an Điện Biên giúp các cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử ẢNH: CÔNG AN ĐIỆN BIÊN

"Ban đầu tôi cũng không nghĩ mình vẫn được tham gia bầu cử. Sau khi được cán bộ trại giải thích thì tôi mới hiểu đây là quyền của công dân", anh T. nói.

Câu chuyện của anh T. cũng là câu chuyện chung của nhiều người đang bị tạm giữ, tạm giam ở Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên trong những ngày này. Tại đây, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được thực hiện đầy đủ, để quyền công dân của những người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Hơn 900 cử tri "đặc biệt" tại Điện Biên được bầu cử

Theo Công an tỉnh Điện Biên, trại tạm giam của công an tỉnh và các phân trại hiện có 321 cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện tham gia bầu cử, được bố trí 7 điểm bỏ phiếu trong khu vực giam giữ. Danh sách cử tri được cán bộ trại tạm giam phối hợp với tổ bầu cử địa phương rà soát kỹ lưỡng, lập và niêm yết công khai theo đúng quy trình, bảo đảm chính xác, không để sót hoặc trùng lặp.

Việc tuyên truyền, phổ biến luật Bầu cử cũng được triển khai đến từng buồng giam, trên hệ thống loa truyền thanh của trại, giúp các cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử.

Phương án bố trí hòm phiếu phụ, khu vực bỏ phiếu và bảo đảm an ninh trật tự đã được xây dựng chặt chẽ, tạo điều kiện cho cử tri bầu cử và giữ vững kỷ luật, an toàn trong đơn vị.

Trung tá Phạm Hạ Long, Đội trưởng Đội quản giáo Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên, cho biết đơn vị đã rà soát, lập danh sách cử tri từ sớm, đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến luật Bầu cử đến từng buồng giam để mọi người hiểu và thực hiện đúng quy định.

Các học viên trong cơ sở cai nghiện được tuyên truyền về bầu cử ẢNH: CÔNG AN ĐIỆN BIÊN

Không chỉ tại trại tạm giam, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử cũng đang được triển khai đồng bộ tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên, thuộc điểm bầu cử số 18 của xã Thanh Nưa. Tại đây có 580 học viên đủ tiêu chuẩn để tham gia bầu cử.

Công an tỉnh Điện Biên cho biết, cán bộ cơ sở đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến các quy định của luật Bầu cử. Đồng thời, niêm yết tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên tại khu sinh hoạt chung để các học viên tìm hiểu trước khi bỏ phiếu.

Anh Q.V.T, học viên tại cơ sở xúc động chia sẻ: "Chúng tôi được cán bộ cơ sở tuyên truyền, giải thích cặn kẽ nhiều lần nên đã nắm đầy đủ các quy định cũng như về ứng cử viên, tôi sẽ thực hiện tốt quyền bầu cử của mình".

Theo trung tá Lò Văn Bao, Phó trưởng cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng người trong đơn vị, từ trang trí khánh tiết, đến công tác tuyên truyền, xác minh lập danh sách cử tri và bảo đảm an ninh an toàn cơ sở để ngày bầu cử được trọn vẹn.