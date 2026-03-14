Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị Ngày hội bầu cử

Điện Biên: Hơn 900 người trong trại tạm giam, cơ sở cai nghiện tham gia bầu cử

Đình Huy
14/03/2026 19:35 GMT+7

Sau những cánh cổng của Trại tạm giam và Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được triển khai chu đáo.

Những ngày này, anh L.V.T, một người đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên, dành nhiều thời gian hơn để đọc những bảng thông tin được niêm yết tại khu sinh hoạt chung. Đó là tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ tới. Ít ai nghĩ rằng, trong trại tạm giam, anh T. và nhiều người khác vẫn được thực hiện quyền bầu cử của mình.

Điện Biên: Hơn 900 người trong trại tạm giam, cơ sở cai nghiện tham gia bầu cử- Ảnh 1.

Công an Điện Biên giúp các cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử

ẢNH: CÔNG AN ĐIỆN BIÊN

"Ban đầu tôi cũng không nghĩ mình vẫn được tham gia bầu cử. Sau khi được cán bộ trại giải thích thì tôi mới hiểu đây là quyền của công dân", anh T. nói.

Câu chuyện của anh T. cũng là câu chuyện chung của nhiều người đang bị tạm giữ, tạm giam ở Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên trong những ngày này. Tại đây, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được thực hiện đầy đủ, để quyền công dân của những người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Hơn 900 cử tri "đặc biệt" tại Điện Biên được bầu cử

Theo Công an tỉnh Điện Biên, trại tạm giam của công an tỉnh và các phân trại hiện có 321 cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện tham gia bầu cử, được bố trí 7 điểm bỏ phiếu trong khu vực giam giữ. Danh sách cử tri được cán bộ trại tạm giam phối hợp với tổ bầu cử địa phương rà soát kỹ lưỡng, lập và niêm yết công khai theo đúng quy trình, bảo đảm chính xác, không để sót hoặc trùng lặp.

Việc tuyên truyền, phổ biến luật Bầu cử cũng được triển khai đến từng buồng giam, trên hệ thống loa truyền thanh của trại, giúp các cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử.

Phương án bố trí hòm phiếu phụ, khu vực bỏ phiếu và bảo đảm an ninh trật tự đã được xây dựng chặt chẽ, tạo điều kiện cho cử tri bầu cử và giữ vững kỷ luật, an toàn trong đơn vị.

Trung tá Phạm Hạ Long, Đội trưởng Đội quản giáo Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên, cho biết đơn vị đã rà soát, lập danh sách cử tri từ sớm, đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến luật Bầu cử đến từng buồng giam để mọi người hiểu và thực hiện đúng quy định.

Điện Biên: Hơn 900 người trong trại tạm giam, cơ sở cai nghiện tham gia bầu cử- Ảnh 2.

Các học viên trong cơ sở cai nghiện được tuyên truyền về bầu cử

ẢNH: CÔNG AN ĐIỆN BIÊN

Không chỉ tại trại tạm giam, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử cũng đang được triển khai đồng bộ tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên, thuộc điểm bầu cử số 18 của xã Thanh Nưa. Tại đây có 580 học viên đủ tiêu chuẩn để tham gia bầu cử.

Công an tỉnh Điện Biên cho biết, cán bộ cơ sở đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến các quy định của luật Bầu cử. Đồng thời, niêm yết tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên tại khu sinh hoạt chung để các học viên tìm hiểu trước khi bỏ phiếu.

Anh Q.V.T, học viên tại cơ sở xúc động chia sẻ: "Chúng tôi được cán bộ cơ sở tuyên truyền, giải thích cặn kẽ nhiều lần nên đã nắm đầy đủ các quy định cũng như về ứng cử viên, tôi sẽ thực hiện tốt quyền bầu cử của mình".

Theo trung tá Lò Văn Bao, Phó trưởng cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng người trong đơn vị, từ trang trí khánh tiết, đến công tác tuyên truyền, xác minh lập danh sách cử tri và bảo đảm an ninh an toàn cơ sở để ngày bầu cử được trọn vẹn.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận