Diễn biến mới trong vụ thừa kế của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy

Mới đây, một đoạn video ghi lại hình ảnh Trì Trọng Thụy xuất hiện tại tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Ở tuổi 73, nam diễn viên bước đi khá chậm chạp. Một số khán giả đặc biệt chú ý đến bàn tay trái của ông khi thấy tay gần như không đung đưa theo nhịp bước. Từ đó xuất hiện nhiều suy đoán liên quan đến sức khỏe, thậm chí có người đặt câu hỏi liệu ông có mắc Parkinson hoặc từng bị đột quỵ.

Không có tranh chấp công khai về tài sản, Trì Trọng Thụy hiện dành phần lớn thời gian cho bảo tàng và những dự án liên quan đến văn hóa gỗ tử đàn Ảnh: Chụp màn hình phim Đại mộng tây du: Ngũ Hành Sơn

Tuy nhiên, những hình ảnh được công bố ở góc quay khác trong cùng ngày cho thấy Trì Trọng Thụy vẫn có thể ký tên và cầm nắm đồ vật. Bởi vậy, việc kết luận về tình trạng sức khỏe của ông chỉ từ một đoạn video ngắn được cho là thiếu cơ sở. Bản thân nam diễn viên cũng chưa lên tiếng về những đồn đoán này.

Không tranh tài sản, tiếp tục giữ sự nghiệp gỗ tử đàn

Trái với những đồn đoán trước đây cho rằng các con của bà Trần Lệ Hoa có thể nảy sinh mâu thuẫn với Trì Trọng Thụy sau khi mẹ qua đời, những hình ảnh mới nhất lại cho thấy một diễn biến hoàn toàn khác. Đáng chú ý, người luôn xuất hiện bên cạnh nam diễn viên trong chuyến đi gần đây chính là Triệu Dũng, con trai cả của cố doanh nhân Trần Lệ Hoa và hiện là Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phú Hoa. Trong đoạn video, Triệu Dũng chủ động giảm tốc độ, đi sát phía sau và luôn giữ khoảng cách đủ gần để hỗ trợ Trì Trọng Thụy giữa đám đông. Hình ảnh này được xem như một bước ngoặt đáng chú ý trong câu chuyện từng khiến dư luận đặt nhiều nghi vấn về mối quan hệ giữa ông và các con riêng của vợ. Dù chỉ kém Trì Trọng Thụy không quá nhiều tuổi, Triệu Dũng vẫn luôn kính trọng gọi nam diễn viên là "chú Trì".

Hình ảnh ấy phần nào trái ngược với những dự đoán từng xuất hiện sau khi Trần Lệ Hoa qua đời ngày 5.4.2026, hưởng thọ 85 tuổi. Thời điểm đó, dư luận đặc biệt quan tâm đến cách phân chia khối tài sản khổng lồ của nữ doanh nhân, đồng thời đặt câu hỏi liệu Trì Trọng Thụy có tham gia vào quyền sở hữu và điều hành Phú Hoa hay không. Sau khi thông tin doanh nghiệp được cập nhật vào tháng 10.2026, tên Trì Trọng Thụy không xuất hiện trong nhóm cổ đông cốt lõi của tập đoàn. Những tài sản và dự án thương mại quan trọng như câu lạc bộ Trường An, hệ thống bất động sản cùng tuyến phố thương mại Kim Bảo trước đó đã được giao cho các con của Trần Lệ Hoa quản lý. Trì Trọng Thụy cũng không bước vào hội đồng quản trị và chưa từng công khai tranh giành cổ phần. Thứ ông tiếp tục nắm giữ và dành phần lớn thời gian là công việc tại Bảo tàng gỗ Tử đàn Trung Quốc.

Vì thế, những thông tin cho rằng Trì Trọng Thụy đơn thuần "từ bỏ 47 tỉ nhân dân tệ" là chưa đầy đủ. Việc ông không tham gia tranh chấp tài sản thương mại có thể được nhìn nhận như một lựa chọn rõ ràng: để quyền điều hành doanh nghiệp cho các con của Trần Lệ Hoa, còn bản thân tiếp tục với sự nghiệp văn hóa gỗ tử đàn mà hai vợ chồng đã cùng nhau xây dựng nhiều năm.