Vợ tỉ phú vừa qua đời, 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy đã ở bên tình mới?

Nhắc đến Trì Trọng Thụy, khán giả không thể quên hình ảnh Đường Tăng trong bộ phim kinh điển Tây Du Ký phiên bản năm 1986. Trên màn ảnh, ông là vị hòa thượng một lòng hướng Phật, không vướng bận chuyện tình cảm. Ngoài đời, ông lại được biết đến với cuộc hôn nhân kéo dài 36 năm cùng nữ doanh nhân Trần Lệ Hoa, người hơn ông 11 tuổi.

Trì Trọng Thụy ghi dấu ấn sâu đậm với khán giả châu Á qua vai Đường Tăng trong bộ phim Tây Du Ký phiên bản 1986 Ảnh: Chụp màn hình phim Tây Du Ký

Chính vì vậy, khi những hình ảnh ghi lại cảnh nam diễn viên 74 tuổi đi cạnh một phụ nữ trẻ được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người không khỏi bất ngờ. Không ít ý kiến cho rằng Trì Trọng Thụy đã nhanh chóng tìm được người mới chỉ vài tháng sau khi vợ qua đời.

Sự thật phía sau nghi vấn 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy có tình mới

Tháng 4.2026, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin bà Trần Lệ Hoa đã qua đời ở tuổi 85. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó không lâu, bà vẫn xuất hiện tại Bảo tàng gỗ Tử đàn (Trung Quốc) và được nhận xét có sức khỏe khá tốt.

Lễ tang của bà được tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) trong một ngày mưa. Nhiều nhân vật thuộc giới kinh doanh và giải trí cùng các thành viên đoàn phim Tây Du Ký đã có mặt để tiễn biệt nữ doanh nhân. Trong buổi lễ hôm ấy, hình ảnh Trì Trọng Thụy khiến nhiều người xúc động. Nam diễn viên mặc đồ đen, cài hoa tang trắng, gương mặt hốc hác và tiều tụy thấy rõ. Ông đứng dưới mưa suốt buổi lễ mà không che ô. Khuôn mặt sưng húp vì đau buồn, gần như không nói một lời nào trong suốt thời gian diễn ra tang lễ.

Khi công chúng vẫn đang nghĩ rằng Trì Trọng Thụy sẽ dành thời gian để vượt qua nỗi đau mất vợ, một số hình ảnh bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội. Trong ảnh, nam diễn viên đi cạnh một phụ nữ mặc áo trắng tại hành lang Bảo tàng gỗ Tử đàn (Trung Quốc). Những hình ảnh này nhanh chóng kéo theo hàng loạt lời đồn đoán rằng ông đã có tình mới.

Nhiều tài khoản mạng xã hội còn cắt bỏ những người xuất hiện xung quanh trong khung hình, chỉ giữ lại hình ảnh của hai người để tạo nên những suy diễn sai lệch. Không ít cư dân mạng vì thế đã chỉ trích nam diễn viên, cho rằng tình cảm ông dành cho người vợ quá cố không chân thành như những gì công chúng từng nghĩ.

Trước làn sóng tranh cãi, nhân viên của Bảo tàng gỗ Tử đàn đã lên tiếng làm rõ sự việc. Theo đó, người phụ nữ xuất hiện trong ảnh không phải bạn gái mới hay người tình của Trì Trọng Thụy. Cô được cho là trợ lý hành chính riêng của nam diễn viên và đã làm việc tại bảo tàng từ năm 2018. Công việc của cô bao gồm sắp xếp lịch trình, xử lý giấy tờ và hỗ trợ các hoạt động đối ngoại cho Trì Trọng Thụy.

Nguồn tin cho biết thời điểm bức ảnh được chụp, cả hai đang trao đổi về việc điều chỉnh tuyến tham quan trong bảo tàng. Xung quanh còn có nhiều nhân viên khác nhưng đã bị cắt khỏi khung hình khi hình ảnh được đăng tải lên mạng.

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, Trì Trọng Thụy được cho là gánh vác phần lớn công việc liên quan đến bảo tàng gỗ quý của gia đình. Chỉ khoảng 10 ngày sau tang lễ, ông đã xuất hiện trở lại tại bảo tàng và trực tiếp giới thiệu các hiện vật với khách tham quan.

Một số nguồn tin cho biết nam diễn viên không tiếp nhận phần lớn khối tài sản của bà Trần Lệ Hoa mà lựa chọn tiếp tục quản lý Bảo tàng Tử đàn, công trình được xem là tâm huyết lớn nhất của người vợ quá cố. Ở tuổi 74, ông vẫn đều đặn có mặt tại bảo tàng mỗi ngày, theo dõi hoạt động trưng bày và giới thiệu văn hóa tử đàn tới công chúng. Khi được hỏi về quyết định này, Trì Trọng Thụy được cho là từng chia sẻ rằng bảo tàng là tâm huyết cả đời của Trần Lệ Hoa, vì vậy ông muốn tiếp tục gìn giữ và phát triển nơi này thay bà.