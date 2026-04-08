Hôn nhân 36 năm của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy và vợ tỉ phú

Diễn viên Trì Trọng Thụy và tỉ phú Trần Lệ Hoa trải qua cuộc hôn nhân 36 năm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOHU

Hôm 5.4, doanh nhân Trần Lệ Hoa qua đời ở tuổi 85 vì bệnh tật. Nữ đại gia ra đi để khối tài sản kếch xù (khoảng 47 tỉ nhân dân tệ) cùng loạt thành tích lừng lẫy trên thương trường. Nữ tỉ phú giàu có bậc nhất Trung Quốc cũng nhận được sự quan tâm của công chúng với cuộc hôn nhân bình dị, hạnh phúc bên diễn viên Trì Trọng Thụy (74 tuổi).

Cuộc hôn nhân bị "xầm xì"

Trì Trọng Thụy thời đóng Tây Du Ký ẢNH: CCTV

Truyền thông xứ tỉ dân tiết lộ Trần Lệ Hoa và Trì Trọng Thụy lần đầu gặp gỡ vào năm 1988 tại một sự kiện kinh kịch rồi nhanh chóng trở nên thân thiết qua những cuộc trò chuyện về bộ môn nghệ thuật truyền thống này. Thời điểm đó, tài tử đang nổi tiếng khắp Trung Quốc nhờ vai Đường Tăng trong Tây Du Ký (bản 1986), được săn đón bởi vẻ ngoài điển trai, phong độ cùng tài năng diễn xuất nổi trội. Bà Trần từng thẳng thắn thừa nhận mình là người chủ động kết nối với Trì Trọng Thụy và tiết lộ: "Thời đó rất nhiều phụ nữ xếp hàng theo đuổi ông ấy".

Trì Trọng Thụy từng e ngại khi tiến tới với Trần Lệ Hoa vì kém bà 11 tuổi, lại thua xa doanh nhân này về độ giàu có, địa vị xã hội. Có thông tin ông đã 3 lần từ chối nữ đại gia họ Trần. Theo Sina, câu chuyện thay đổi khi mẹ nam nghệ sĩ lâm bệnh nặng phải nhập viện, ông vừa làm việc, vừa tất tả ra vào bệnh viện chăm mẹ; lo lắng, áp lực đến kiệt quệ. Lúc ấy, Trần Lệ Hoa đã tận dụng mọi mối quan hệ, tiền bạc để mời những bác sĩ giỏi, thuê hộ lý túc trực chăm sóc mẹ của "người thương" 24/24. Bà từng nắm tay nam diễn viên nhắn nhủ: "Anh cứ yên tâm đi làm việc của mình, chuyện trong nhà đã có em lo". Chính sự chu đáo, thấu hiểu của Trần Lệ Hoa đã khiến tài tử động lòng. Cùng với sự tác hợp chân thành từ mẹ ruột, ông trút bỏ hoàn toàn những do dự, chọn gắn bó với người phụ nữ bản lĩnh này.

Bà Trần Lệ Hoa là doanh nhân "khét tiếng" trên thương trường ẢNH: AFP

Năm 1990, Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa kết hôn. Mối quan hệ giữa doanh nhân giàu có với nam diễn viên kém 11 tuổi gây xôn xao làng giải trí lẫn giới kinh doanh lúc bấy giờ. Khi ấy, Trì Trọng Thụy bị đàm tiếu là kẻ ham vinh hoa phú quý, bất chấp lấy nữ đại gia hơn mình hàng chục tuổi, từng ly hôn và có ba con riêng. Đây thực sự là chuyện hiếm có thời bấy giờ. Còn bà Trần mang tiếng mê trai trẻ, dùng tiền để có được "Đường Tăng" mà bao người săn đón. Sau khi về chung nhà, Trì Trọng Thụy vẫn luôn mệt mỏi với những lời xầm xì rằng ông "ăn bám vợ" nhưng chính tình yêu, sự tôn trọng mà bạn đời dành cho mình giúp nghệ sĩ dần bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu.

Năm 1998, Trì Trọng Thụy nhận được lời mời tái hợp với đạo diễn Dương Khiết trong Tây Du Ký phần 2. Nam diễn viên hứng thú với dự án nhưng băn khoăn vì quay phim ở vùng núi xa xôi, hẻo lánh, phải vắng nhà hơn một năm. Chính bà Trần đã động viên, khích lệ ông theo đuổi đam mê. Khoảng thời gian đó, họ xa mặt nhưng không cách lòng, mỗi ngày đều dành thời gian gọi điện, trò chuyện.

Sau Tây Du Ký, sự nghiệp nghệ thuật của Trì Trọng Thụy dần trượt dốc, vai diễn sau của ông không thể vượt qua cái bóng quá lớn của Đường Tăng. Trong khi đó, con đường kinh doanh của Trần Lệ Hoa lên như diều gặp gió. Cuối cùng, nam nghệ sĩ chọn rút lui khỏi làng giải trí, lùi về làm "hậu phương" cho vợ. Ông vừa làm chồng, vừa từng bước trở thành bạn đồng hành đáng tin cậy của nữ đại gia xứ Trung trong công việc.

Trì Trọng Thụy song hành cùng vợ trong nhiều hoạt động quan trọng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOHU

Sao phim Giám Chân đại sư cũng thống nhất với vợ sẽ không sinh con. Tài tử lo cho sức khỏe của bạn đời bởi thời điểm kết hôn, Trần Lệ Hoa đã gần 50 tuổi đồng thời muốn bà tập trung cho sự nghiệp. Ông đối đãi với con riêng của bà Trần như ruột thịt, tuyên bố với người ngoài rằng mình không áp lực chuyện phải có người "nối dõi tông đường".

Một điều đáng chú ý là suốt mấy chục năm qua, Trì Trọng Thụy chưa từng thay đổi kiểu tóc. Theo truyền thông xứ Trung, nguyên nhân chủ yếu đến từ con trai riêng của Trần Lệ Hoa từng nói một câu: "Chú Trì, chú để đầu trọc trông rất phúc hậu". Nghệ sĩ thấy hợp lý, từ đó không còn ý định nuôi tóc dài. Sự gần gũi, chân thành của nam diễn viên giúp ông trở thành một phần quan trọng của gia đình, được con cháu kính trọng.

36 năm 'tương kính như tân'

Trì Trọng Thụy - Trần Lệ Hoa nổi tiếng sống giản dị, kín đáo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cuộc hôn nhân bền chặt của Trì Trọng Thụy - Trần Lệ Hoa được xây dựng dựa trên sự trân trọng, nâng niu nhau như khách quý, đúng như câu: "Tương kính như tân". Họ luôn xưng hô bằng kính ngữ. Trì Trọng Thụy thường gọi vợ là "chủ tịch" còn Trần Lệ Hoa hay gọi chồng là "ông Trì" hoặc "Trì tiên sinh". Theo Sina, tỉ phú này từng tiết lộ trong một chương trình rằng họ chưa từng cãi vã đến đỏ mặt tía tai, cũng hiếm khi xảy ra bất đồng, căng thẳng.

Dù bận rộn trăm công nghìn việc, bà Trần vẫn làm tròn bổn phận làm vợ, chăm lo chuyện trong nhà. Cả gia đình họ vẫn đều đặn ăn cơm cùng nhau, biết kính trên, nhường dưới, giữ những phép tắc truyền thống. "Nếu hai người luôn tôn trọng nhau, sẽ chẳng có ai chán ai, mối quan hệ nhờ thế mới lâu bền", bà Trần từng chia sẻ. Bà cũng từng cho biết mình rất hạnh phúc khi đại gia đình 3 thế hệ sống hòa hợp, gắn bó.

Trong khi đó, Trì Trọng Thụy nổi tiếng là người chồng mẫu mực, luôn ân cần chăm sóc, quan tâm vợ từ những chuyện nhỏ nhặt thường ngày. Ông thường xuyên "hộ tống" bà Trần Lệ Hoa trong những chuyến công tác quan trọng, cùng bà lặn lội trong nhiều khu rừng già để tìm gỗ quý… Sao phim Tây Du Ký từng chia sẻ vợ là người mạnh mẽ, quyết liệt trong công việc, tính bà nóng nảy nhưng lương thiện, thẳng thắn. Cũng vì hiểu rõ bạn đời, ông sẵn lòng nhún nhường, ở bên chăm sóc, xoa dịu bà. Mỗi khi vợ nổi giận, nghệ sĩ kiên nhẫn lắng nghe, chờ bà nguôi ngoai mới nói chuyện. Sau mỗi lần như vậy, bà hối lỗi, cư xử với chồng nhẹ nhàng hơn.

Cuộc hôn nhân vượt qua định kiến tuổi tác, "môn đăng hộ đối" của họ khiến nhiều người ngưỡng mộ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Biết chồng không hứng thú với công việc kinh doanh, Trần Lệ Hoa âm thầm tìm kiếm công việc mà bạn đời đam mê để cả hai cùng có tiếng nói, mục tiêu theo đuổi. Đầu thập niên 2000, nhận thấy chồng say sưa với những món đồ làm từ gỗ tử đàn, nữ tỉ phú này chi hàng trăm triệu nhân dân tệ xây dựng Bảo tàng gỗ Tử đàn, để chồng quản lý, phát triển. Ngoài ra, họ cũng cùng nhau xây dựng thương hiệu mỹ phẩm.

Sau khi tỉ phú Trần Lệ Hoa qua đời, vấn đề phân chia khối tài sản "khủng" của bà nhận được sự quan tâm của dư luận. Sina tiết lộ, cách đây vài năm, từng có tin đồn bà Trần đã sớm tính chuyện phân chia thừa kế khi nhận thấy sức khỏe ngày một sa sút. Có tin đồn Trì Trọng Thụy được thừa hưởng khoảng 18 tỉ nhân dân tệ, chiếm phần nhiều so với 3 con riêng của bà Trần. Tuy nhiên, nam diễn viên này được cho là không màng đến tài sản, chỉ mong vợ khỏe mạnh. Đến nay, những thông tin này vẫn chưa được người trong cuộc xác nhận.