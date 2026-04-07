Vợ tỉ phú của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy qua đời

Tỉ phú Trung Quốc Trần Lệ Hoa vừa qua đời ẢNH: AFP

Tin tức về sự ra đi của bà Trần Lệ Hoa trở thành tâm điểm chú ý khi được truyền thông xứ Trung đồng loạt đăng tải hôm 7.4. Theo đó, tỉ phú họ Trần qua đời tại Bắc Kinh vào ngày 5.4, sau khi không đáp ứng được các điều trị y tế, thọ 85 tuổi.

Trong cáo phó do Tập đoàn quốc tế Phú Hoa đăng tải, bà được ca ngợi là nữ doanh nhân kiệt xuất, lãnh đạo doanh nghiệp của mình không ngừng phát triển đồng thời say mê văn hóa, tích cực truyền bá tinh hoa văn hóa Trung Quốc. "Sự ra đi của bà Trần Lệ Hoa là tổn thất to lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp, văn hóa nghệ thuật và ngành sưu tầm. Tinh thần và phong thái của bà sẽ mãi được khắc ghi trong trái tim chúng tôi", công ty này nhấn mạnh.

Trần Lệ Hoa giàu đến mức nào?

Bà Trần là nữ doanh nhân giàu có bậc nhất Trung Quốc với khối tài sản lên đến hàng tỉ USD ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bà Trần Lệ Hoa sinh năm 1941 tại Trung Quốc, được nhắc đến là nữ doanh nhân giàu có bậc nhất xứ tỉ dân. Theo thống kê của Viện nghiên cứu Hurun hồi tháng 3.2026, đại gia này sở hữu khối tài sản 47 tỉ nhân dân tệ (khoảng 6,8 tỉ USD), là một trong những nữ tỉ phú tự thân giàu nhất thế giới. Theo Sina, năm 2011 và 2012, bà liên tiếp hai năm được tạp chí Forbes bình chọn vào danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Năm 2012, bà được tạp chí Time (Mỹ) vinh danh trong danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới. Năm 2016, bà là người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc.

Tỉ phú Trần Lệ Hoa xuất thân từ gia đình nghèo, trải qua thời thơ cơ cực, phải nghỉ học từ thời trung học. Những năm 1960, bà bắt đầu kinh doanh sửa chữa đồ nội thất rồi thành lập một xưởng sản xuất đồ gỗ. Năm 1982, bà chuyển đến Hồng Kông, bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực thương mại quốc tế và đầu tư bất động sản rồi thành lập Tập đoàn quốc tế Phú Hoa vào cuối thập niên 1980. Theo thông tin trên trang chính thức, Tập đoàn quốc tế Phú Hoa dựa vào chuỗi giá trị bất động sản hoàn chỉnh của họ để triển khai đa dạng các hoạt động quản lý và vận hành, bao gồm khu văn phòng quy mô lớn, tòa nhà văn phòng, câu lạc bộ cao cấp, căn hộ, khách sạn, trung tâm thương mại và khu dân cư.

Bà Trần còn thành lập Câu lạc bộ Trường An vào những năm 1990, mở ra mô hình câu lạc bộ hội viên cao cấp đầu tiên tại Trung Quốc, thu hút giới tinh hoa trong và ngoài nước. Doanh nhân này còn điều hành Bảo tàng gỗ Tử đàn đồng thời dành nhiều tâm huyết cho hoạt động nghiên cứu, quảng bá văn hóa, di sản truyền thống.

Cuộc hôn nhân với 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy

Vợ chồng doanh nhân Trần Lệ Hoa - diễn viên Trì Trọng Thụy ẢNH: SOHU

Đời tư của Trần Lệ Hoa cũng được công chúng biết đến qua cuộc hôn nhân với "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy. Theo HK01, họ tình cờ gặp nhau năm 1988, khi ấy bà Trần đã gần 50 tuổi, trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, có 3 con riêng và lớn hơn nam diễn viên phim Tây Du Ký 11 tuổi. Bà từng thừa nhận rằng chính bà là người chủ động theo đuổi Trì Trọng Thụy: "Ông Trì đẹp đến mức rất nhiều phụ nữ xếp hàng theo đuổi". Năm 1990, họ kết hôn tại Hồng Kông sau đó tài tử này dần rút lui khỏi làng nghệ thuật. Cặp đôi gắn bó hơn 30 năm qua dù không có con chung. Trì Trọng Thụy không chỉ đồng hành cùng bà trong cuộc sống đời thường mà còn hỗ trợ bạn đời trong hoạt động kinh doanh, giúp bà phát triển Bảo tàng gỗ Tử đàn và thương hiệu mỹ phẩm riêng.

Bà Trần Lệ Hoa từng mô tả rằng họ không chỉ là vợ chồng mà còn là bạn đồng hành trong cuộc đời, luôn đối xử với nhau bằng sự tôn trọng, thường xưng hô nhau "ông Trì" - "chủ tịch", chưa từng nổi giận với nhau. Trì Trọng Thụy cũng từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: "Chủ tịch là người đứng đầu gia đình, phải hết mực tôn trọng. Bà ấy nóng tính, mỗi khi nổi giận, tôi không hề cãi lại mà đợi bà ấy nguôi ngoai mới nói chuyện".

Trì Trọng Thụy - bạn đời gắn bó với bà Trần Lệ Hoa trong 36 năm qua ẢNH: SOHU, CCTV

Hiện các con riêng của bà Trần Lệ Hoa đều đang quản lý cơ ngơi "khủng" từ mẹ. Trong đó, con trai cả của bà là Triệu Dũng hiện giữ chức tổng giám đốc tập đoàn, chịu trách nhiệm toàn diện về chiến lược và phát triển kinh doanh. Con gái lớn Triệu Lợi nắm hơn chục công ty.

Giờ đây, khi bà Trần Lệ Hoa qua đời, vấn đề phân chia thừa kế khối tài sản tỉ USD của doanh nhân này trở thành đề tài được dư luận Trung Quốc quan tâm. Hiện mạng xã hội lan truyền nhiều đồn đoán xoay quanh vấn đề này, trong đó có tin đồn bà để chồng hưởng khối tài sản khoảng 2,5 tỉ USD. Tuy nhiên, thông tin chưa từng được những người liên quan công bố hay đưa ra phản hồi.