Diễn biến mới vụ án cựu Chủ tịch Tập đoàn Vimedimex Nguyễn Thị Loan

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản, liên quan đến bà Nguyễn Thị Loan, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn dược phẩm Vimedimex (gọi tắt là Tập đoàn Vimedimex).



Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 4 PHÚC BÌNH

Hồi tháng 4, tại phiên tòa sơ thẩm, bà Loan liên tục kêu oan, khẳng định không chỉ đạo hay thông đồng với ai trong việc dìm giá đất. Bị cáo còn cho rằng hồ sơ vụ án có hàng chục bút lục không đúng, bởi "từ đầu chí cuối" bị cáo không làm việc với điều tra viên nào tên là Bùi Đức Hiếu, nhưng các bút lục lại thể hiện có tên điều tra viên này.

Sau khi hội ý, hội đồng xét xử (HĐXX) quyết định tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số tình tiết. Trong đó, HĐXX yêu cầu giám định chữ ký của bị cáo Nguyễn Thị Loan và tài liệu liên quan đến điều tra viên Bùi Đức Hiếu trong các bút lục mà bị cáo cho là không đúng.

Đồng thời, HĐXX yêu cầu xem xét trách nhiệm đối với một số cán bộ thuộc các đơn vị, cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc tổ chức bán đấu giá tài sản, ngoài những bị cáo đã bị truy tố trong vụ án…

Quá trình điều tra bổ sung, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vimedimex Nguyễn Thị Loan tiếp tục khai không liên quan đến việc tham gia đấu giá đất nên không sai phạm gì.

Tuy nhiên, căn cứ tài liệu và chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm buộc tội đối với bị cáo Loan. Các biên bản lấy lời khai và biên bản hỏi cung do điều tra viên Bùi Đức Hiếu thực hiện không bị cắt ghép.

Đối với một số cán bộ cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động đấu giá đất, cơ quan điều tra cũng giữ nguyên quan điểm giải quyết, không xử lý hình sự.

Từ những căn cứ trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố bà Loan cùng 8 bị can khác về tội vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản, 2 bị can còn lại về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi cơ quan điều tra ban hành kết luận điều tra bổ sung, Công ty CP đầu tư nhà ở Bắc Từ Liêm (đơn vị trúng đấu giá khu đất, được xác định do bà Loan nắm giữ 20% cổ phần) đã thông tin thêm về một số nội dung liên quan.

Theo công ty, từ khi khởi tố vụ án vào tháng 11.2021 tới nay, cơ quan điều tra đã ban hành 6 bản kết luận điều tra, điều tra bổ sung.

Sau hơn 3 năm, khu đất đã được thu hồi, "giao cho chủ đầu tư khác", nhưng số tiền 392 tỉ đồng mà công ty này bỏ ra để đấu giá vẫn chưa được hoàn trả.

Công ty CP đầu tư nhà ở Bắc Từ Liêm còn cung cấp hình ảnh chữ ký, chữ viết của bà Nguyễn Thị Loan, biên bản hỏi cung và đưa ra một số điểm được cho là mâu thuẫn.

Vì thế, công ty cho rằng cần trưng cầu giám định chữ ký, giám định cắt ghép chữ ký, chữ viết tại Viện Khoa học hình sự Bộ Công an và Phòng Giám định kỹ thuật Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.