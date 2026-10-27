Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ, vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Quách Chí Lâm (62 tuổi, trú tại xã Thống Nhất, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình (cũ), nay là xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) về tội "lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án cả bí thư và chủ tịch xã cùng bị bắt vì "thông đồng" với doanh nghiệp.

Công an bắt tạm giam bị can Quách Chí Lâm ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tháng 2.2026, bị can Lâm cùng các bị can Phùng Sơn Hải, Lưu Tiến Nguyên thành lập Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336.

Với mục đích khai thác đất san lấp bán kiếm lời và được chia lợi nhuận, bị can Lâm đã lợi dụng ảnh hưởng của bản thân để gặp gỡ, tác động, hứa hẹn "cho tiền" để ông Hoàng Văn Lộc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim và ông Đinh Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã Hợp Kim.

Đổi lại, hai lãnh đạo xã tạo điều kiện cấp 9 giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản từ hoạt động cải tạo vườn ươm trái quy định cho Công ty cổ phần đầu tư thương mại 336 với tổng khối lượng theo giấy phép hơn 1 triệu m3.

Lợi dụng vào các giấy xác nhận trái phép trên, Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336 đã khai thác trái phép tổng khối lượng đất san lấp lần gần 238.000 m3, bán thu bất chính hơn 15 tỉ đồng.

Sai phạm tương tự xảy ra với Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889. Tổng cộng, ông Lộc và ông Tùng "thông đồng, cấu kết" với các doanh nghiệp, cấp tổng cộng 26 giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trái quy định.

Lợi dụng giấy được cấp, các doanh nghiệp đã khai thác trái phép tổng khối lượng đất san lấp là hơn 386.000 m3, bán ra thị trường, thu bất chính hơn 25 tỉ đồng.

Số lượng lớn tiền mặt, sổ đỏ bị thu giữ khi khám xét nhà bị can Đinh Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Diễn biến mới vụ bí thư và chủ tịch xã bị bắt vì 'thông đồng' doanh nghiệp

Căn cứ kết quả điều tra, công an khởi tố 3 người về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", gồm: Hoàng Văn Lộc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim; Đinh Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim; và Bùi Trọng Nghĩa, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim.

Công an cũng khởi tố 4 người về tội "vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", gồm: Phùng Sơn Hải, Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336; Lưu Tiến Nguyên, nhân viên công ty này; Nguyễn Trung Vựng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889; Lê Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc công ty này.

Hiện Công an tỉnh này đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là những trường hợp có hành vi bao che, tiếp tay cho sai phạm.