Ngày 6.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Vũ Hảo (30 tuổi) và Ngô Quốc Tú (29 tuổi) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hảo và Tú là người xuất hiện trong đoạn clip đánh 2 thiếu niên tại tiệm game lan truyền trên mạng xã hội.

Diễn biến mới vụ hành hung dã man 2 nam sinh ở tiệm game

Theo công an, khoảng 14 giờ ngày 5.7, qua công tác nắm tình hình, Công an TP.HCM phát hiện trên mạng xã hội lan truyền 1 đoạn clip phản ánh nội dung chủ 1 tiệm game tại phường Tân Thới Hiệp (trước đây là phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) đã có hành vi cố ý gây thương tích cho 2 khách hàng là học sinh.

Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Tân Thới Hiệp khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, Công an phường Tân Thới Hiệp xác định sự việc xảy ra tại 1 tiệm game trên địa bàn vào rạng sáng 23.3.2025; bên cạnh đó, qua kiểm tra từ ngày 23.3.2025 đến nay, công an phường không tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm liên quan vụ việc trên.

Nguyễn Vũ Hảo và Ngô Quốc Tú khi bị bắt ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cơ quan công an đã vận động 2 nạn nhân là em V.M.H (13 tuổi) và em H.T.L (14 tuổi) đến trình báo, hỗ trợ quá trình điều tra.

Cơ quan công an đã xác định 2 người có liên quan gồm Nguyễn Vũ Hảo - chủ quán game và Ngô Quốc Tú. Tuy nhiên, Nguyễn Vũ Hảo đã bỏ trốn khỏi địa phương do biết đoạn clip cùng thông tin về vụ việc đã bị phát tán trên mạng xã hội và đăng tải trên báo chí.

Khẩn trương truy xét, ngày 6.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng đã đưa 2 nghi can trên về làm rõ.