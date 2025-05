Diễn biến mới vụ Jack kiện Thiên An

TAND TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương đã thụ lý đơn kiện của Jack Ảnh; FBNV

Động thái mới nhất từ phía Jack

Tối 29.5, J97 Entertainment - công ty quản lý của Jack đăng thông báo liên quan đến tranh chấp pháp lý giữa nam ca sĩ với diễn viên Thiên An. Theo đó, TAND TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương đã thụ lý vụ án hôn nhân gia đình về việc "tranh chấp về xác định cha cho con" giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack) và bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An (diễn viên Thiên An).

Kèm theo đơn khởi kiện, Jack đã nộp các tài liệu chứng cứ liên quan để yêu cầu tòa án giải quyết một số vấn đề. Trong đó, Jack yêu cầu xác định bé Y.Đ là con của nam ca sĩ. Ngoài ra, Jack yêu cầu Thiên An không được ngăn cấm anh thực hiện trách nhiệm làm cha với bé Y.Đ.

Động thái của Jack và Thiên An những ngày qua nhận được sự quan tâm của dân mạng Ảnh: FBNV

Những ngày qua, Jack và Thiên An liên tục có những động thái gây bàn tán trên các nền tảng mạng xã hội. Trước đó, trong thông cáo đăng tải tối 26.5, phía Jack cho biết đã nộp đơn tố cáo diễn viên Thiên An đến cơ quan có thẩm quyền về hành vi đăng tải các bài viết trên trang Facebook cá nhân ngày 19.1 và 20.1.

Về mối quan hệ tình cảm với Thiên An, trách nhiệm trong quan hệ con chung giữa Jack và Thiên An, phía công ty quản lý cho rằng nữ diễn viên "chấm dứt liên lạc, ngăn cản Jack thăm nom, gặp gỡ con từ khi bé sinh ra đến nay". Phía Jack cho biết đã nộp đơn khởi kiện đến tòa án có thẩm quyền để xác định mối quan hệ cha con, thực hiện quyền nuôi dưỡng theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, công ty quản lý sẽ tiếp tục thực hiện các hành động cụ thể để bảo vệ danh dự, hình ảnh và quyền lợi hợp pháp của Jack cũng như gia đình và hoạt động của công ty.

Tối 28.5, Thiên An phối hợp cùng đơn vị bảo trợ pháp lý đưa ra thông cáo báo chí liên quan đến các tranh chấp pháp lý với phía ca sĩ Jack. Phía Thiên An cho biết sau khi nữ diễn viên đăng tải một số nội dung liên quan đến cuộc sống cá nhân lên mạng xã hội, dẫn đến nhiều bình luận trái chiều. Việc này ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của Thiên An trong suốt thời gian dài. Qua tham vấn pháp lý, cô chủ động không để công khai một số bài đăng trên trang cá nhân.

Phía Thiên An nhấn mạnh đây hoàn toàn là quyết định mang tính tự nguyện cá nhân, cũng là hành động cần thiết nhằm bảo vệ nữ diễn viên và con gái trước luồng dư luận. Ngoài ra, diễn viên sinh năm 1998 cho biết đến nay chưa nhận được bất cứ văn bản nào từ tòa án liên quan đến thụ lý vụ việc. Khi có yêu cầu, Thiên An sẽ hợp tác cùng các cơ quan tiến hành tố tụng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình và con gái tại tòa án có thẩm quyền.