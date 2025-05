Jack nộp đơn tố cáo Thiên An

Jack - J97 tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, quê Bến Tre, gây chú ý khi kết hợp với K-ICM trong loạt ca khúc như Hồng nhan, Bạc phận, Sóng gió… Hồi năm 2020, sau quãng thời gian dài hợp tác và tạo nên những thành công nhất định, Jack và K-ICM vướng mâu thuẫn, sau đó không còn hợp tác chung. Năm 2021, nam ca sĩ vướng ồn ào tình cảm với Thiên An. Scandal này khiến sự nghiệp của Jack bị ảnh hưởng không nhỏ.

Thiên An sinh năm 1998, tại Bình Dương. Cô từng là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh (Trường đại học Công nghệ TP.HCM). Tên tuổi của Thiên An được biết đến khi tham gia một số dự án âm nhạc Bạc phận, Sóng gió, Sao em vô tình, Tỏ tình... Sau sóng gió đời tư, Thiên An chọn cuộc sống mẹ đơn thân, tập trung chăm sóc con gái. Cô phát triển ở lĩnh vực diễn xuất, góp mặt trong một số dự án phim như Mưu kế thượng lưu, Linh miêu: Quỷ nhập tràng…