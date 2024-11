Hot girl Thiên An: Tôi là trụ cột kinh tế trong gia đình

Thiên An chia sẻ cô có gia đình là động lực để bản thân cố gắng hơn mỗi ngày

Ảnh: FBNV

Mới đây, Thiên An gây chú ý khi góp mặt trong dự án điện ảnh Linh miêu với vai Mỹ Kim. Nữ diễn viên cho biết đây là vai diễn thử thách và mang lại cho cô nhiều trải nghiệm, cảm xúc. Người đẹp 9X chia sẻ lúc đi thử vai, cô không nghĩ được chọn. Đến khi nhận được thông báo đậu vai Mỹ Kim, cô vô cùng hạnh phúc.

Nữ diễn viên bày tỏ: "Điều khiến tôi tự hào nhất là được làm việc cùng ê kíp chuyên nghiệp cũng như các diễn viên giỏi. Mọi người đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong suốt thời gian thực hiện dự án. Tôi đặc biệt biết ơn cô Hồng Đào, cô đã chia sẻ kinh nghiệm khi diễn chung, điều chỉnh nhịp diễn để cảnh quay mượt mà hơn. Đó đều là những bài học và trải nghiệm mà tôi rất trân trọng".

Trong Linh miêu, Thiên An vào vai Mỹ Kim, con dâu của Mệ Bích (Hồng Đào) Ảnh: FBNV

Với niềm đam mê diễn xuất, Thiên An luôn không ngừng học hỏi và trau dồi kỹ năng để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Dù xuất phát điểm của cô là ngành tiếng Anh và không có nền tảng diễn xuất, nhưng Thiên An đã may mắn được trao cơ hội thử sức với nghề. Ở những dự án đầu tiên, người đẹp sinh năm 1998 thừa nhận mình còn thiếu kinh nghiệm và điều đó có lúc ảnh hưởng đến các bạn diễn. Tuy nhiên, theo thời gian, cô không ngừng cố gắng, học hỏi và dần biết cách tương tác với bạn diễn để các cảnh quay trở nên tự nhiên hơn. "Với tôi, nghề diễn là một hành trình dài và cần sự kiên nhẫn. Tôi vẫn đang không ngừng học hỏi và cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày", cô nói.

Diễn viên Mưu kế thượng lưu thừa nhận mình có chút may mắn trong con đường sự nghiệp, nhưng cô không chỉ dựa vào may mắn đó mà luôn nỗ lực học hỏi và phát triển bản thân. Khi đối diện với định kiến "hot girl đóng phim", Thiên An không tránh khỏi áp lực. Tuy nhiên, cô luôn lựa chọn cách nhìn nhận tích cực và không ngừng khắc phục những khuyết điểm của bản thân để ngày càng hoàn thiện hơn.

Người đẹp 26 tuổi bộc bạch: "Tôi mới chỉ bước vào nghề diễn xuất được 4 năm, và tôi hiểu rằng để khán giả công nhận mình không phải là điều dễ dàng. Nhưng tôi luôn nỗ lực học hỏi, tham gia các khóa đào tạo về diễn xuất. Khi có thời gian rảnh, tôi cũng đi học thêm những kỹ năng để bổ trợ cho công việc diễn xuất, học đài từ, đàn, nhảy... để có thể hóa thân vào nhân vật một cách trọn vẹn. Tôi hy vọng sự cố gắng này sẽ được khán giả nhìn nhận".

Người đẹp 9X luôn nỗ lực hết mình trong công việc để mang lại cuộc sống tốt đẹp cho những người thân yêu Ảnh: T.A

Nói thêm về cuộc sống riêng, Thiên An cho biết con gái đã đến tuổi đi học. Nữ diễn viên thấy may mắn khi có sự ủng hộ và hỗ trợ từ gia đình, là chỗ dựa vững chắc giúp cô yên tâm phát triển sự nghiệp. "Gia đình luôn bên cạnh tôi, hỗ trợ chăm sóc con gái, giúp tôi cảm thấy an tâm hơn khi làm việc xa nhà. Tôi cảm thấy mình rất may mắn vì có gia đình luôn là hậu phương vững chắc, giúp tôi tự tin bước đi trên con đường sự nghiệp", Thiên An bày tỏ.

Khi được hỏi về áp lực kinh tế, Thiên An tiết lộ rằng ngoài công việc diễn xuất, cô còn tham gia các công việc sáng tạo nội dung cũng như quảng cáo để có thêm nguồn thu nhập. Nữ diễn viên chia sẻ gia đình là động lực lớn lao để cô không ngừng cố gắng. "Hiện tại, tôi là trụ cột kinh tế trong gia đình, vì vậy tôi phải cố gắng hơn nữa để lo cho bản thân và những người xung quanh. Đối với tôi, chăm sóc gia đình là một sứ mệnh cao cả. Ai làm việc gì cũng sẽ hướng về gia đình thôi. Dĩ nhiên tôi có áp lực nhưng cảm thấy không quá sức. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được lo cho gia đình, và điều đó tiếp thêm động lực cho tôi cố gắng hơn", cô chia sẻ.