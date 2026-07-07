Diễn biến vụ kiện của Đàm Vĩnh Hưng tại Mỹ: Đề nghị bổ sung 3 bị đơn

Đề nghị xác định thêm trách nhiệm đơn vị tổ chức

Theo các tài liệu tố tụng được nộp lên Tòa Thượng thẩm Quận Orange (California) hôm 6.7 (giờ địa phương), Văn phòng luật Dhillon Law Group Inc., đại diện cho nguyên đơn Hung Huynh, đã nộp đơn kiến nghị xin phép tòa án chấp thuận Đơn kiện sửa đổi lần thứ nhất (First Amended Complaint - FAC).

Theo hồ sơ, vụ việc bắt nguồn từ tai nạn xảy ra tối 19.2.2024 tại một căn biệt thự ở khu Newport Coast, bang California. Đơn kiện cho biết nguyên đơn có mặt hợp pháp tại địa điểm này để tham dự một sự kiện giải trí thì một đài phun nước bằng bê tông bất ngờ đổ sập.

Theo nội dung đơn kiện, công trình này bị sử dụng ngoài mục đích thiết kế khi được dùng làm khu vực biểu diễn và đặt đồ phục vụ sự kiện. Nguyên đơn cho rằng kết cấu không chịu được tải trọng, dẫn đến sự cố khiến ông bị thương nặng ở chân và phải trải qua phẫu thuật cắt bỏ một phần bàn chân và các ngón chân.

Hồ sơ vụ kiện viện dẫn Điều 474 Bộ luật Tố tụng Dân sự California để đề nghị thay thế các bị đơn ẩn danh (Doe) bằng những cá nhân, pháp nhân mà phía nguyên đơn cho rằng nay đã xác định được danh tính và vai trò trong sự kiện Ảnh: TL

Đến ngày 31.10.2024, nguyên đơn chính thức khởi kiện chủ sở hữu căn biệt thự là Gerard Richard Williams III, đồng thời nêu thêm các bị đơn chưa xác định danh tính dưới hình thức Doe theo quy định của pháp luật bang California. Theo phía nguyên đơn, thời điểm nộp đơn kiện ban đầu, họ chưa xác định được đầy đủ các cá nhân và tổ chức liên quan đến việc tổ chức sự kiện.

Trong đơn kiện sửa đổi, phía nguyên đơn đề nghị thay thế các bị đơn ẩn danh bằng bốn cá nhân, pháp nhân cụ thể gồm: T&T Entertainment - LLC, bà Bích Tuyền (Tuyền Nguyễn / Tiffany Williams) và bà Tuyết Ly (Tuyền Đen). Trong số những người được đề nghị bổ sung, Bích Tuyền là ca sĩ hoạt động lâu năm trong cộng đồng người Việt tại Mỹ, đồng thời là vợ của ông Gerard Richard Williams III - chủ sở hữu căn biệt thự, người đã bị nguyên đơn khởi kiện trong đơn kiện ban đầu. Sau khi vụ kiện được công khai vào cuối năm 2024, bà Bích Tuyền từng xác nhận gia đình đã nhận được hồ sơ khởi kiện và cho biết sẽ giải quyết vụ việc thông qua luật sư.

Cáo buộc liên quan đến giấy phép tổ chức sự kiện

Theo nội dung hồ sơ, nguyên đơn cho rằng các cá nhân và tổ chức này có vai trò trong việc tổ chức, quảng bá, điều hành hoặc thu lợi từ sự kiện diễn ra tại địa điểm xảy ra tai nạn. Đơn kiện cũng nêu quan điểm rằng nhóm này có trách nhiệm đối với việc bố trí mặt bằng và vận hành chương trình. Đây mới là các cáo buộc từ phía nguyên đơn, chưa phải kết luận của tòa án.

Phiên điều trần xem xét đơn xin sửa đổi đơn kiện dự kiến diễn ra ngày 5.10.2026. Hiện tòa án chưa đưa ra phán quyết về nội dung vụ kiện và các cáo buộc trong hồ sơ mới chỉ là quan điểm của phía nguyên đơn Ảnh: NVCC

Một điểm đáng chú ý trong đơn kiện sửa đổi là việc nguyên đơn bổ sung các lập luận liên quan đến thủ tục cấp phép. Theo hồ sơ, phía nguyên đơn cho rằng sự kiện có dấu hiệu chưa được xin đầy đủ các giấy phép hoặc phê duyệt cần thiết từ chính quyền thành phố Newport Beach. Ngoài ra, nguyên đơn cũng cho rằng việc sử dụng đài phun nước làm sân khấu hoặc khu vực phục vụ sự kiện có thể đã không bảo đảm điều kiện an toàn. Các nội dung này được đưa ra nhằm làm cơ sở cho yêu cầu xác định trách nhiệm dân sự của những cá nhân và tổ chức bị đề nghị bổ sung vào vụ kiện.

Để đề nghị bổ sung bị đơn sau thời điểm khởi kiện ban đầu, phía nguyên đơn viện dẫn Điều 474 Bộ luật Tố tụng Dân sự California. Theo nội dung hồ sơ, nguyên đơn cho rằng giữa các bên có thể tồn tại mối quan hệ đồng kiểm soát hoặc cùng tham gia tổ chức sự kiện. Đơn kiện cũng nêu quan điểm rằng một doanh nghiệp được sử dụng làm đơn vị tổ chức có thể không có đủ năng lực tài chính để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nếu phát sinh trách nhiệm bồi thường. Đây đều là những lập luận do phía nguyên đơn đưa ra để bảo vệ yêu cầu sửa đổi đơn kiện và sẽ được xem xét trong quá trình tố tụng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 10

Theo lịch của Tòa án Quận Orange, đơn xin sửa đổi đơn kiện được dự kiến xem xét tại phiên điều trần vào 13 giờ 45 phút ngày 5.10.2026, dưới sự chủ trì của Thẩm phán Yolanda V. Torres. Nếu được chấp thuận, vụ kiện sẽ có thêm bốn bị đơn chính thức bên cạnh bị đơn hiện tại là Gerard Richard Williams III.

Đến thời điểm hiện nay, tòa án chưa đưa ra phán quyết về nội dung vụ kiện, đồng thời các cáo buộc và lập luận trong hồ sơ sửa đổi mới chỉ là quan điểm của phía nguyên đơn. Quyền phản hồi, phản biện và bảo vệ quyền lợi của các cá nhân, tổ chức được đề nghị bổ sung vào vụ án sẽ được thực hiện theo trình tự tố tụng của pháp luật bang California.