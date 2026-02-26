Đàm Vĩnh Hưng thần tượng Lý Thu Thảo, chờ hơn 37 năm để được chụp ảnh cùng

Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ cùng Lý Thu Thảo. Sau nhiều năm vắng bóng, Hoa hậu TP.HCM lần hiếm hoi lộ diện, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung. Trong ảnh, cô diện thiết kế váy đơn giản, tôn lên vẻ thanh lịch ở tuổi 56.

Khoảnh khắc gặp gỡ giữa Đàm Vĩnh Hưng và Hoa hậu Lý Thu Thảo ẢNH: FBNV

Dịp này, Đàm Vĩnh Hưng cũng tiết lộ sự thật về khoảnh khắc gặp gỡ này. Nam ca sĩ cho biết bản thân đã đợi đúng 37 năm để được gặp gỡ, chụp ảnh cùng “thần tượng nhan sắc đẹp nhất trong tim mình”.

Anh bật mí thêm kiểu tóc để một bên của mình cũng được làm theo hình ảnh trước đây của hoa hậu sinh năm 1970. “Giờ thì đã hiểu hơn về nỗi lòng của các fan cuồng mỗi khi gặp thần tượng nôn nao, lúng túng ra sao”, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Theo giọng ca Xin lỗi tình yêu, cuộc gặp gỡ với Lý Thu Thảo là lần thứ 2 anh thấy mình như một khán giả, chỉ hỏi những câu “trên trời dưới biển” khi đứng kế thần tượng. Trước đó, người khiến Đàm Vĩnh Hưng rơi vào trạng thái tương tự là Hoa hậu Áo dài 1989 - Kiều Khanh. “Sau khi gặp và nói chuyện xong đều nhận ra 2 người mình mê nhất lại là fan cứng của mình. Ta nói hạnh phúc gì đâu”, nam ca sĩ bày tỏ.

Nhan sắc của Hoa hậu Lý Thu Thảo sau 37 năm đăng quang ẢNH: FBNV

Những hình ảnh về cuộc gặp gỡ giữa Đàm Vĩnh Hưng và Lý Thu Thảo được cộng đồng mạng chú ý. Nhiều người dành lời khen ngợi cho nhan sắc trẻ trung của Hoa hậu TP.HCM sau 37 năm đăng quang. Trước đó, người đẹp có cuộc sống kín tiếng tại Mỹ, ít khi xuất hiện trước truyền thông.

Hoa hậu Lý Thu Thảo giờ ra sao?

Lý Thu Thảo sinh năm 1970, đăng quang cuộc thi Hoa hậu TP.HCM 1989. Đối với người đẹp, đây là một cột mốc đáng nhớ, là quãng thời gian đẹp và đáng trân quý. Thời hoàng kim, cô là một trong những mỹ nhân ảnh lịch nổi tiếng. Ngoài ra người đẹp 7X còn tham gia nhiều dự án phim như Sau những giấc mơ hồng, Ngọc trong đá…

Năm 2000, Lý Thu Thảo sang Mỹ định cư và gần như rút lui hoàn toàn khỏi showbiz Việt. Cô hiện ở tại bang Minnesota, chọn cho mình một nhịp sống lặng lẽ, tránh xa ánh đèn sân khấu. Nhìn lại quãng đường đã qua, Lý Thu Thảo thẳng thắn chia sẻ rằng điện ảnh từng mang đến cho cô nhiều kỷ niệm và giúp cô hiểu hơn về nghệ thuật thứ bảy của nước nhà. Tuy nhiên, đó cũng là hành trình mà cô lựa chọn dừng lại đúng lúc. “Hiện tại, tôi trân trọng và bằng lòng với cuộc sống của mình”, cô bày tỏ.