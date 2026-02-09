Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Hoa hậu Lý Thu Thảo ra sao sau 37 năm đăng quang?

Thạch Anh - Anh Thư
09/02/2026 13:54 GMT+7

37 năm sau khoảnh khắc đăng quang Hoa hậu TP.HCM 1989, Lý Thu Thảo – người đẹp từng gắn liền với vẻ dịu dàng, kín đáo của nhan sắc Việt cuối thập niên 1980 – trở lại trong một bộ ảnh hiếm hoi.

Sinh năm 1970, Lý Thu Thảo xuất thân từ phong trào thể dục thể thao. Từ năm 1985, cô đã gắn bó với bộ môn aerobic tại Phòng thể dục thể thao quận 1 cũ (TP.HCM). Bốn năm sau, năm 1989, cô đăng quang Hoa hậu TP.HCM, một dấu mốc mà theo chính lời cô là “quãng thời gian đẹp nhất, đáng trân quý và tôn trọng trong suốt 37 năm cuộc đời”.

“Đó là một cảm xúc không thể diễn tả trọn vẹn trong cuộc đời tôi”, Lý Thu Thảo chia sẻ. Với cô, danh hiệu hoa hậu không chỉ là vinh quang nhất thời mà là ký ức nâng đỡ tinh thần, theo cô đi qua nhiều ngã rẽ của cuộc sống.

Hoa hậu Lý Thu Thảo ra sao sau 37 năm đăng quang? - Ảnh 1.

Nhan sắc của Lý Thu Thảo sau 35 năm, do nhiếp ảnh gia Minh Hòa thực hiện

Ảnh: Minh Hòa

Lý Thu Thảo tái hiện một bức ảnh, đánh thức ký ức tuổi trẻ

Trong chuyến về Việt Nam đón tết cùng gia đình đầu năm 2026, Lý Thu Thảo gây chú ý khi thực hiện bộ ảnh áo dài với góc chụp gần như trùng khớp với bức ảnh từng chụp cách đây 35 năm. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, khiến nhiều khán giả không khỏi bồi hồi. 

Người đẹp nói về trải nghiệm đặc biệt này: “Khoảnh khắc tái hiện bức ảnh, tôi dâng lên cảm xúc vấn vương của một thời tuổi trẻ. Đó không phải là nỗi hoài niệm nuối tiếc, mà là sự đối thoại bình thản với chính mình của quá khứ”.

Theo nhiếp ảnh gia Minh Hòa, bức ảnh gốc được anh chụp năm 1991 tại khu du lịch Con Nai Vàng (TP.HCM), ghi lại hình ảnh Lý Thu Thảo trong tà áo dài trắng, tay cầm nhánh lan. Sau hơn ba thập niên, khi đứng trước ống kính lần nữa, thần thái ấy dường như chưa hề phai nhạt.

“Tôi không ngờ Lý Thu Thảo diễn trước ống kính vẫn nhuần nhuyễn như xưa, nhất là tư thế các ngón tay”, nhiếp ảnh gia Minh Hòa nhận xét. Với anh, đó là dấu hiệu của một vẻ đẹp không phụ thuộc vào tuổi tác, mà được tạo nên từ sự chín muồi của trải nghiệm sống.

Hoa hậu Lý Thu Thảo ra sao sau 37 năm đăng quang? - Ảnh 2.

Lý Thu Thảo diện áo dài trắng, khoe nhan sắc trẻ trung

Ảnh: Minh Hòa

Năm 2000, Lý Thu Thảo sang Mỹ định cư và gần như rút lui hoàn toàn khỏi showbiz Việt. Cô hiện ở tại bang Minnesota, chọn cho mình một nhịp sống lặng lẽ, tránh xa ánh đèn sân khấu. Nhìn lại quãng đường đã qua, Lý Thu Thảo thẳng thắn chia sẻ rằng điện ảnh từng mang đến cho cô nhiều kỷ niệm và giúp cô hiểu hơn về nghệ thuật thứ bảy của nước nhà. Tuy nhiên, đó cũng là hành trình mà cô lựa chọn dừng lại đúng lúc.

“Điện ảnh để lại cho tôi một kỷ niệm đẹp khi thử sức mình. Tôi rất yêu thích, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi”, cô nói. Không nuối tiếc hào quang, Lý Thu Thảo bước sang một chương khác của đời mình với sự điềm tĩnh hiếm thấy ở những người từng đứng trên đỉnh danh vọng.

Tại Mỹ, cô xây dựng cuộc sống gia đình bình dị, duy trì thói quen tập luyện nhẹ nhàng mỗi ngày để giữ gìn sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. “Hiện tại, tôi trân trọng và bằng lòng với cuộc sống của mình, an nhiên cho những năm tháng sau này”, hoa hậu đình đám một thời tâm sự.

Hoa hậu Lý Thu Thảo ra sao sau 37 năm đăng quang? - Ảnh 3.

Lý Thu Thảo góp mặt trong Lễ hội sắc xuân Việt

Ảnh: Minh Hòa

Trở về trong sự trân trọng

Chuyến về nước dịp tết không chỉ là cuộc hội ngộ gia đình mà còn là dịp Lý Thu Thảo kết nối lại với những ký ức đẹp tại quê hương. Cô được bà Minh Tâm – Hiệu trưởng Trường Lê Quý Đôn (TP.HCM) – mời tham dự Lễ hội sắc xuân Việt 2026 diễn ra ngày 7.2, trong không khí ấm áp và trang trọng.

Ở tuổi ngoài 50, Lý Thu Thảo không xuất hiện với vai trò một hoa hậu của sân khấu, mà là một người phụ nữ từng đi qua vinh quang, nay trở về trong sự điềm nhiên, chín chắn. Cô không tìm cách nhắc lại hào quang cũ, nhưng hào quang ấy vẫn lặng lẽ tỏa sáng qua từng cử chỉ, ánh nhìn.

Khép lại cuộc trò chuyện, Lý Thu Thảo gửi lời cảm ơn tới Báo Thanh Niên vì buổi gặp gỡ trong những ngày giáp tết, đồng thời gửi lời chúc năm mới tới độc giả: “Qua thềm năm mới, tôi kính chúc quý báo và khán giả xa gần một năm mới vạn sự như ý”.

Khám phá thêm chủ đề

