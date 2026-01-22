Cuộc sống của Hoa hậu Hà Kiều Anh ở tuổi 50

Trong chương trình, khi nhớ lại hành trình hoạt động nghệ thuật của mình, Hà Kiều Anh cho rằng mỗi giai đoạn đều có cái hay riêng. Thời trẻ, cô tự nhận bản thân là người giàu năng lượng, luôn muốn thử sức, chinh phục những điều mới mẻ. Đó là lý do người đẹp 7X không ngại thử sức ở những cuộc thi, từ hoa hậu đến người mẫu. “15 tuổi tôi thi làm diễn viên điện ảnh, sau đó thì thi người mẫu, hoa hậu… Hành trình đó để lại cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên”, nữ khách mời chia sẻ.

Bạn bè từng nghĩ Hà Kiều Anh sẽ "rớt từ vòng gửi xe" khi dự thi hoa hậu Ảnh: FBNV

Theo Hà Kiều Anh, trong hành trình đã qua, cô đối diện với không ít thăng trầm trong cuộc sống. Nhưng khi đã trải qua, cô thấy mình mạnh mẽ, bản lĩnh hơn. Về cột mốc dự thi nhan sắc, người đẹp 7X tâm sự: “Tôi đi thi hoa hậu vì các bạn rủ rê, vì thời điểm đó tôi đã làm người mẫu rồi. Điều thôi thúc tôi dự thi đó chính là Hoa hậu Lý Thu Thảo, vì khi đó cô ấy rất nổi tiếng nên tôi rất ngưỡng mộ. Khi đi diễn cùng, cô ấy lúc nào cũng được đi ở giữa, diện những bộ đồ đẹp nhất”.

Hà Kiều Anh kể thêm thời điểm dự thi nhan sắc, mọi người không nghĩ cô sẽ giành chiến thắng. Về lý do, người đẹp 7X bày tỏ: “Họ nói tôi rằng nhìn gầy như vậy mà đi thi làm gì, sẽ rớt từ vòng gửi xe. Tôi vẫn kệ và cứ thi, vì đâu ai biết tôi là ai đâu, nên có rớt cũng chẳng sao. Tôi đi thi nhưng không nghĩ mình sẽ trở thành hoa hậu hay á hậu gì cả. Khoảnh khắc đăng quang, tôi khóc rơi cả lông mi luôn”.

Trong hành trình làm nghề, Hà Kiều Anh nhớ đến lần gặp tai nạn sau khi đi diễn về. Đáng chú ý, đó còn là thời điểm Hoa hậu Việt Nam 1998 đang mang bầu. Cô kể lại: “Lúc đó, khi tôi đang trên đường lái xe về nhà, băng qua ngã tư thì có một người vượt đèn đỏ đâm vào. Xe của tôi lộn vòng, kính vỡ hết cả ra nhưng may mắn không đâm vào mặt. Lúc tôi mở cửa xe ra, mọi người hỏi tôi có làm sao không. May mắn là em bé không bị gì. Đây là câu chuyện lần đầu tiên tôi kể trên sóng truyền hình”.

Nhan sắc rạng rỡ của Hoa hậu Hà Kiều Anh ở tuổi 50 khiến nhiều người xuýt xoa Ảnh: FBNV

Hoa hậu Hà Kiều Anh ở tuổi 50

Ở tuổi 50, Hà Kiều Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ. Khán giả cho rằng ngoài tích cực tập luyện, ăn uống khoa học thì tổ ấm viên mãn bên chồng doanh nhân và các con cũng là yếu tố giúp cô giữ được sắc vóc thu hút.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Việt Nam 1992 thường chia sẻ những khoảnh khắc bình yên bên gia đình, không ngại dành lời có cánh cho người bạn đời. Cô chia sẻ: “Vợ chồng không phải lúc nào cũng thuận hòa. Quan trọng là cả hai luôn nhắc nhở nhau rằng: Vì đâu ta đến, vì sao ta yêu và vì điều gì ta vẫn ở lại”.

Khi được hỏi về bí quyết hôn nhân, Hà Kiều Anh tâm sự: “Mẹ thường dạy rằng con đường nhanh nhất tăng thêm tình cảm với người chồng là con đường bao tử. Càng lớn, tôi càng thấy điều này không chỉ chinh phục được chồng mà cả những người bạn mình nữa. Một món ăn ngon cũng là cách mình gửi gắm tình cảm”.