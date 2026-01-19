Nam ca sĩ hát ca khúc 'Thưa Đảng' gây chú ý là ai?

Tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Anh Tú đã tham gia chương trình nghệ thuật chính luận Mãi mãi niềm tin theo Đảng - hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Màn trình diễn của ca sĩ Anh Tú trong chương trình Ảnh: NVCC

Trong không gian trang trọng của chương trình, Anh Tú lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng ca khúc do chính anh sáng tác - Thưa Đảng. Tiết mục tiếp tục đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình nghệ thuật của nam ca sĩ khi anh lựa chọn thể hiện tiếng nói nội tâm của một nghệ sĩ trẻ trước những sự kiện trọng đại của dân tộc. Trước đó, Anh Tú đã cho ra mắt các ca khúc do anh tự sáng tác hòa vào niềm vui chung của các đại lễ A50 - A80 của đất nước: Người là Hồ Chí Minh, Giữa hòa bình…

Thông điệp trong ca khúc Thưa Đảng của Anh Tú

Thưa Đảng được Anh Tú sáng tác với giai điệu trầm hùng, mang màu sắc trang nghiêm nhưng gần gũi, xuất phát từ cảm xúc chân thành và lòng biết ơn. Ở phần mở đầu, bài hát nhắc đến mốc lịch sử năm 1930 - thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, gắn với hình ảnh ông cha xung phong, toàn dân dậy sóng, Bắc - Nam chung một lòng. Anh lồng ghép khéo léo những câu hát gợi nhắc rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng tinh thần anh dũng và kiên cường bất khuất của nhiều thế hệ đi trước.

Phần điệp khúc là sự khẳng định lý tưởng cách mạng đã rèn giũa nên bản lĩnh và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Thông điệp đoàn kết được nam ca sĩ nhấn mạnh như sợi chỉ đỏ xuyên suốt bài hát, gắn kết con người với đất nước, với Đảng.

Thời gian qua, Anh Tú gây chú ý khi góp mặt trong các chương trình chính luận Ảnh: NVCC

Với Anh Tú, anh xem đó là vinh dự và cũng là sự cống hiến của người nghệ sĩ đối với Tổ quốc. Đứng trên sân khấu chương trình chính luận, nam ca sĩ chia sẻ anh ý thức rõ trách nhiệm của mình khi âm nhạc không chỉ để trình diễn trên sân khấu, mà còn để lan tỏa niềm tin, sự tri ân và tinh thần đồng hành cùng đất nước. Nam ca sĩ cho rằng mỗi nghệ sĩ có một con đường nghệ thuật riêng, nhưng điểm chung không thể thiếu chính là lòng yêu nước. Theo anh, khi nghệ thuật được nuôi dưỡng từ niềm tự hào dân tộc và ý thức về cội nguồn, con đường làm nghề sẽ bền vững, càng có ý nghĩa và giá trị.

Anh Tú không đặt ra những lời hứa lớn lao trên bước đường làm nghề sắp tới. Thay vào đó, anh chọn cách làm nghề nghiêm túc. Với anh, niềm tin vào sự dẫn dắt của Đảng và Nhà nước được thể hiện qua từng hành động cụ thể, từ việc tuân thủ pháp luật, giữ gìn hình ảnh nghệ sĩ, đến việc tạo ra những sản phẩm nghệ thuật tích cực, có ích cho xã hội.

Anh Tú sinh năm 1992, từng giành á quân Giọng hát Việt 2017. Năm 2020 - 2021, anh được yêu mến khi tham gia Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, sau đó tên tuổi được yêu mến hơn khi giành quán quân Ca sĩ mặt nạ. Năm 2024, Anh Tú tham gia Anh trai “say hi”, tiếp tục nhận được sự ủng hộ của khán giả.