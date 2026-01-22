Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
5 chú bé từng 'gây sốt' ở 'Thách thức danh hài' lần hiếm hoi lộ diện

Thạch Anh
22/01/2026 08:47 GMT+7

Trong đoạn clip mới đây, sự xuất hiện của 5 chú bé từng 'gây bão' ở chương trình 'Thách thức danh hài' được nhiều người quan tâm.

Theo ghi nhận, trên kênh YouTube 5 chú tiểu - TABBVT (sở hữu 2,2 triệu lượt đăng ký) vừa cập nhật đoạn clip mới, chia sẻ về cuộc sống của những chú bé từng giành chiến thắng tại Thách thức danh hài. Đây là lần hiếm hoi các bé xuất hiện để chia sẻ về bản thân sau khoảng 8 năm được công chúng biết đến thông qua gameshow đình đám.

5 chú bé từng 'gây sốt' ở 'Thách thức danh hài' lần hiếm hoi lộ diện- Ảnh 1.

Hình ảnh của Pháp Tâm - cậu bé từng gây chú ý ở Thách thức danh hài

Ảnh: Chụp màn hình

Trong video, 5 cậu bé gồm Pháp Tâm, Nghi Tâm, Trí Tâm, Ngọc Tâm, Minh Tâm khiến nhiều người bất ngờ bởi vẻ ngoài cao lớn. Các bé lần lượt giới thiệu tên, chia sẻ về bản thân sau quãng thời gian ít xuất hiện. Trong đó, Pháp Tâm được nhiều người nhận xét vẫn giữ được sự duyên dáng, hài hước như thời điểm tham gia chương trình do Trấn Thành - Trường Giang làm giám khảo.

Đoạn clip này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, hút hàng trăm ngàn lượt xem. Nhiều người hướng sự quan tâm đến cuộc sống của các bé sau chương trình Thách thức danh hài.

Vì sao 5 chú bé gây sốt tại 'Thách thức danh hài'?

5 chú bé từng 'gây sốt' ở 'Thách thức danh hài' lần hiếm hoi lộ diện- Ảnh 2.

Hình ảnh của 5 chú bé tại show truyền hình đình đám một thời

Ảnh: TL

Pháp Tâm, Nghi Tâm, Trí Tâm, Ngọc Tâm, Minh Tâm từng gây chú ý khi góp mặt trong chương trình Thách thức danh hài 2018. Thời điểm đó, dù còn khá nhỏ nhưng các bé đã tạo ấn tượng bởi sự duyên dáng, thông minh trên sân khấu. Các tiểu phẩm lấy cảm hứng từ thầy trò Đường Tăng do các bé thể hiện cũng được đánh giá cao. Nhờ vậy, nhóm thí sinh này từng vượt qua các vòng thi, nhận giải thưởng 100 triệu đồng khi khiến Trường Giang, Trấn Thành liên tục bật cười.

Sau đó, nhóm tiếp tục trở lại thu hút sự quan tâm. Song thời điểm này, việc nơi ở của 5 chú bé vướng phải những ồn ào đã tác động không nhỏ đến thái độ ủng hộ của khán giả. Thậm chí, một số người đòi đài truyền hình cắt sóng phần thi của nhóm để xác minh thông tin vụ việc, tránh gây hoang mang cho dư luận.

Dù vấp phải nhiều phản đối song nhà đài vẫn quyết định cho phát sóng phần thi của 5 chú bé. Ở vòng ghi hình này, các bé khiến 2 giám khảo cười đến 28 lần xuyên suốt với 15 tiểu phẩm. Đây cũng là nhóm hài duy nhất sau hai mùa đều giành được giải thưởng cao nhất 150 triệu đồng của chương trình.

