Hiện tượng Lê Thị Dần nói về tin đồn xây biệt thự sau 'Thách thức danh hài'

Lê Thị Dần từng giành 100 triệu đồng ở Thách thức danh hài

Chia sẻ với chúng tôi, Lê Thị Dần cho biết sau Thách thức danh hài, cuộc sống của cô thay đổi nhiều. Nếu như trước gameshow, người phụ nữ dân tộc Thái quen với việc đồng áng thì ở hiện tại, cô có nhiều cơ hội hơn để làm nghệ thuật.

"Cuộc sống của tôi bây giờ thay đổi rất nhiều so với trước đây. Tôi xây được một căn nhà nhỏ khang trang, dù không to lắm. Công việc của tôi ổn định hơn, không còn vất vả như xưa. Nói chung so với ngày xưa, tôi bây giờ thoải mái hơn”, Lê Thị Dần chia sẻ.

Cuộc sống Lê Thị Dần sang trang khi nhận được nhiều lời mời biểu diễn

Hiện tượng của Thách thức danh hài nói thêm khi nổi tiếng cũng sẽ đối diện với nhiều áp lực. Cô kể: “Đôi khi lời ăn tiếng nói của mình không được chỉn chu, nhận ý kiến trái chiều. Việc đó mình không thể tránh vì làm dâu trăm họ. Nhiều khi đi ra ngoài tôi phải giữ hình ảnh".

Nổi tiếng hơn, Lê Thị Dần thừa nhận có nhiều điều không thoải mái như trước. “Nhưng tôi vẫn giữ sự bình dân. Được mọi người yêu quý, tôi rất vui và trân trọng. Tôi cũng giữ mình để bản thân không bị lời ra tiếng vào”, cô nói.

Nói về lý do không Nam tiến, Lê Thị Dần thừa nhận bản thân “đã có tuổi” nên sợ “trèo cao té đau”. Cô chia sẻ: “Ông trời cho tôi đến mức này thì quá đủ rồi. Tôi vẫn cứ cố gắng, chỉ là không bất chấp để nổi hơn. Khi khán giả yêu quý, tôi cố gắng tìm cái hay, cái tốt để phục vụ mọi người. Tôi không bao giờ có ý nghĩ phải làm cho mình nổi tiếng hơn”.

Sau Thách thức danh hài, Lê Thị Dần chọn hoạt động ngoài Bắc, không có ý định Nam tiến

"Tôi chỉ muốn mang lại kịch bản mới. Ai mời đi diễn thì đi, không thì ở nhà buôn bán, quay clip YouTube. Lúc nào tôi cũng bận rộn cả, đặc biệt là từ khi biết đến nhờ Thách thức danh hài. Tôi vừa làm công việc gia đình, vừa đi quay phim, vừa đi biểu diễn”, hiện tượng mạng chia sẻ về cuộc sống hiện tại.

Nói về tin đồn xây biệt thự sau 7 năm tham gia Thách thức danh hài, Lê Thị Dần nói nhờ chương trình mà cô có một ngôi nhà khang trang, không lớn cũng không nhỏ. “Sau gameshow, tôi được nhiều người biết đến nên buôn bán thuận lợi hơn. Tôi không phải vì đồng tiền mà bất chấp. Nhiều đơn vị mời quảng cáo, có những mặt hàng tôi không dám nhận lời”, cô chia sẻ.

Về dự định tương lai, Lê Thị Dần có nhiều dự định như phát triển kênh YouTube, làm MV ca nhạc, tiểu phẩm hài… “Chỉ có mình tôi làm hài nên tìm diễn viên phụ cũng khó. Làm tới đâu thì tôi làm chứ không phát triển sâu hơn, vì chỉ có 2 vợ chồng, không có ê kíp đi cùng. Nhưng tôi luôn cố gắng để các dự án của mình chỉn chu nhất”, cô chia sẻ.