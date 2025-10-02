Lý do khiến Bảo Hân 'Về nhà đi con' khóc nghẹn trên truyền hình

Tập 154 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt. Trong chương trình, 2 khách mời gồm ca sĩ Đinh Mạnh Ninh và diễn viên Bảo Hân cùng hợp sức vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng về hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Dàn sao nghẹn ngào trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Chi Yên Ảnh: BTC

Hoàn cảnh của Lương Thị Chi Yên (14 tuổi) khiến nhiều người xót xa. Gia đình cô bé có 6 thành viên, nhưng lại khá khó khăn. Hiện tại, em chỉ cao 1,11m và nặng 15kg. Theo chẩn đoán của bác sĩ, Chi Yên mắc chứng suy tuyến yên khiến em thường xuyên đau đầu, tức ngực và đau bụng.

Anh Lương Văn Năm – cha của Chi Yên phát hiện mắc viêm tủy sống từ năm 2018. Căn bệnh khiến anh đau nhức, tay chân yếu, đi lại khó khăn, từng phải ngồi xe lăn một thời gian dài. Hiện tại, dù sức khỏe có tiến triển sau điều trị nhưng anh vẫn phải uống thuốc mỗi ngày và tái khám định kỳ 3 - 6 tháng/lần. Theo tiết lộ của anh Năm, mỗi đợt khám tốn khoảng 30 triệu đồng, vì nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm.

Từ tháng 8.2024, Chi Yên được hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi tháng. Nguồn thu nhập chính của gia đình em chỉ dựa vào tiệm tạp hóa nhỏ cùng gánh xôi chè mà mẹ buôn bán mỗi sáng, khoảng 100.000 đồng/ngày. Chị cả của Chi Yên mới đi làm tại công ty điện tử ở Bắc Ninh, mỗi tháng gửi về 1 triệu phụ giúp gia đình. Vì để chạy chữa bệnh cho cha, gia đình cô bé vẫn đang nợ ngân hàng nhiều năm chưa trả được.

Bảo Hân - Lâm Vỹ Dạ động viên Chi Yên Ảnh: BTC

Bảo Hân và dàn nghệ sĩ động viên gia đình Chi Yên

Bản thân Chi Yên là cô bé hiểu chuyện, luôn chăm chỉ học tập với khát khao thay đổi cuộc sống. Cô bé nuôi ước mơ trở thành giáo viên tiếng Anh để sau này có thể dạy học cho các em nhỏ ở quê. Lắng nghe câu chuyện, Bảo Hân nghẹn ngào ôm chầm Chi Yên vào lòng để động viên. Nữ diễn viên Về nhà đi con bất ngờ khi cô bé đã học lớp 8 nhưng vóc dáng khá nhỏ bé, đồng thời bày tỏ sự cảm phục trước sự hiểu chuyện của cô bé sớm chịu nhiều thiệt thòi.

Lâm Vỹ Dạ khóc nức nở vì thương cho cô bé sớm chịu nhiều thiếu thốn vì sức khỏe không tốt. “Tôi biết là khi đến với Mái ấm gia đình Việt thì mình không thể không khóc, vì các hoàn cảnh quá khó khăn, rất khó để kiềm được cảm xúc khi chứng kiến. Tôi đã cố kìm nén nhưng khi nghe Chi Yên nói "cha mẹ là vàng, là bạc của con" thì tôi rất trân quý. Nhưng thường câu nói đó là cha mẹ nói với các con, còn đây là Chi Yên xem cha mẹ như là cả gia tài, khiến tôi rất xúc động”, sao nữ chia sẻ.

Đinh Mạnh Ninh bày tỏ sự nể phục trước ý chí của chị Vi Thị Hồng - mẹ của Chi Yên khi cô tần tảo một mình gồng gánh lo cho chồng, cho con. Nam ca sĩ dành nhiều lời khích lệ, động viên Chi Yên đừng tự ti vì căn bệnh và tin rằng sự cố gắng sẽ giúp em có cuộc sống tốt hơn trong tương lai.