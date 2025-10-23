Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Diễn đàn Cicon 2025: Định hình thành phố tương lai trong kỷ nguyên AI

Quang Viên
Quang Viên
23/10/2025 16:59 GMT+7

Diễn đàn Cicon quốc tế - Hội nghị công nghiệp đô thị văn hóa thông minh năm 2025, với chủ đề 'Cicon ASEAN 5+2025 - Công nghiệp hội tụ văn hóa đô thị' hướng tới xây dựng thành phố tương lai trong kỷ nguyên AI, diễn ra tại TP. HCM từ ngày 22 - 23.10.

Xây nền tảng hợp tác khu vực ASEAN trong kỷ nguyên mới

Sự kiện do tổ chức Cicon Hàn Quốc và Công ty Q&S Entertainment group phối hợp thực hiện. Cicon ASEAN5+2025 quy tụ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế, doanh nhân và nhà sáng tạo, lan tỏa những ý tưởng tiên phong, dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hướng tới xây dựng thành phố tương lai trong kỷ nguyên AI.

Cicon Asean 5 + 2025 hướng tới thành phố tương lai trong kỷ nguyên AI - Ảnh 1.

Cicon ASEAN5+2025 quy tụ nhiều nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế, doanh nhân, nhà sáng tạo

ẢNH: QUANG VIÊN

Các chủ đề trọng tâm được thảo luận tại diễn đàn bao gồm: đô thị thông minh và thành phố tương lai - những xu hướng công nghệ định hình không gian sống mới; sống sót và phát triển trong kỷ nguyên AI - ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý đô thị, giáo dục và sáng tạo nội dung.

Thảo luận cũng đề cập đến nền tảng hợp tác khu vực ASEAN, hướng đến sự hội tụ công nghiệp và giao lưu văn hóa; tài chính tương lai với DeFi, nông nghiệp đô thị thông minh, khởi nghiệp giáo dục và những lĩnh vực mang tính thời đại, cấp bách và có giá trị ứng dụng cao...

Cicon Asean 5 + 2025 hướng tới thành phố tương lai trong kỷ nguyên AI - Ảnh 2.

GS.TS Mạc Quốc Anh - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.Hà Nội phát biểu tại diễn đàn

ẢNH: QUANG VIÊN

"Đây không chỉ là sự kiện giao lưu kinh tế hay công nghiệp, mà còn là nền tảng hội tụ, nơi sáng tạo kết hợp cùng đổi mới, văn hóa hòa quyện với công nghệ, công nghiệp gắn kết với đô thị. Tôi tin tưởng rằng sự hội tụ của trí tuệ và kinh nghiệm tại đây sẽ mở ra con đường phát triển bền vững và thịnh vượng chung cho tất cả chúng ta", ông Park Bong Kyu - Chủ tịch Cicon Hàn Quốc phát biểu tại sự kiện.

Cicon Asean 5 + 2025 hướng tới thành phố tương lai trong kỷ nguyên AI - Ảnh 3.

Chủ tịch Cicon Hàn Quốc phát biểu tại sự kiện

ẢNH: QUANG VIÊN

Thành phố tương lai với không gian văn hóa rộng mở

Cicon ASEAN5+2025 còn là không gian kết nối văn hóa và đầu tư quốc tế. Nhiều hoạt động hợp tác đặc biệt sẽ diễn ra, trong đó có sự xuất hiện của kênh truyền hình KBS (Hàn Quốc). Diễn đàn còn có sự phối hợp giữa kênh Today TV cùng sự ra đời của Ủy ban Nghệ thuật châu Âu (AAC) nhằm thúc đẩy vai trò của công nghiệp văn hóa trong phát triển bền vững…

Nhà thiết kế, Đại sứ Cicon quốc tế Nguyễn Quỳnh Như (Quỳnh Paris) mang đến diễn đàn tin vui đối với các nghệ sĩ trẻ. Đó là việc xây dựng Quỹ Vietnam Next Gen Art Fund, một quỹ tài trợ linh hoạt dành riêng cho các nghệ sĩ trẻ trong các lĩnh vực mới như Digital Art, Performance Art, NFT Art, Fashion Technology hay các hình thức liên ngành giữa nghệ thuật và khoa học.

Cicon Asean 5 + 2025 hướng tới thành phố tương lai trong kỷ nguyên AI - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Quỳnh Như ký kết biên bản ghi nhớ về việc tổ chức thế vận hội nghệ thuật quốc tế 2026 với giám đốc kênh truyền hình KBS ( Hàn Quốc)

ẢNH: QUANG VIÊN

Bà Quỳnh Như cho biết: "Quỹ này có thể vận hành theo mô hình đồng tài trợ công - tư. Một phần ngân sách từ nhà nước, kết hợp với đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, và quỹ phát triển văn hoá. Mục tiêu của quỹ là tạo cơ chế hỗ trợ, kết nối thị trường… để nghệ sĩ trẻ có cơ hội học hỏi, trưng bày, biểu diễn và thương mại hoá sản phẩm sáng tạo của mình".

Cicon Asean 5 + 2025 hướng tới thành phố tương lai trong kỷ nguyên AI - Ảnh 5.

Đại sứ Cicon quốc tế Nguyễn Quỳnh Như mang đến tin vui cho nghệ sĩ trẻ

ẢNH: QUANG VIÊN

Diễn đàn hứa hẹn sẽ là bước tiến quan trọng trong hành trình đưa Việt Nam trở thành trung tâm kết nối công nghiệp - đô thị - văn hóa của khu vực, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong kỷ nguyên đô thị thông minh và nền công nghiệp sáng tạo toàn cầu.

Điểm nhấn của sự kiện Cicon Asean5+2025 là đêm gala nghệ thuật "Kiệt tác sóng đôi" diễn ra tối 22.10 tại Landmark 81 (TP.HCM), mang đến cho khán giả màn giao thoa nghệ thuật Việt Nam - Hàn Quốc thông qua các bộ sưu tập thời trang độc đáo và phần trình diễn của những giọng ca hàng đầu Việt Nam.

Xem thêm bình luận