Diễn đàn Đổi mới sáng tạo năng lượng năm 2025 tại TP.HCM

Đây là sự kiện quan trọng nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng ‘0’ vào năm 2050.

Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ chiến lược phát triển năng lượng quốc gia và thực hiện cam kết quốc tế tại COP26. Chương trình dự kiến thu hút sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ - năng lượng trong và ngoài nước.

Sự kiện sẽ diễn ra trong một buổi chiều, với hai phần nội dung chính:

Phiên 1: Đổi mới sáng tạo - Động lực cho chuyển dịch năng lượng bền vững

Đây là phiên tham luận chuyên sâu, tập trung vào các chủ đề: chiến lược phát triển năng lượng quốc gia; định hướng công nghệ chế tạo thiết bị năng lượng; chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng; các mô hình đổi mới bền vững và giải pháp tài chính hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Phiên 2: Tọa đàm - Đồng hành đổi mới, chung tay chuyển dịch năng lượng quốc gia

Tọa đàm sẽ quy tụ lãnh đạo cơ quan quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực năng lượng để cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Diễn đàn là cơ hội để:

Cập nhật xu hướng toàn cầu về công nghệ năng lượng tiên tiến.

Thảo luận chính sách và giải pháp thực tiễn nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Kết nối các bên liên quan, hình thành mạng lưới hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng.

Sự kiện được kỳ vọng góp phần quan trọng vào việc triển khai Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 140/NQ-CP của Chính phủ và thực hiện các mục tiêu chiến lược quốc gia về năng lượng.

Chuyển dịch năng lượng - Kiến tạo tương lai bền vững

Đây là hoạt động chuyên sâu nhằm thúc đẩy vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hành trình chuyển dịch năng lượng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững quốc gia.

Diễn đàn dự kiến thu hút hơn 200 đại biểu gồm lãnh đạo các cơ quan quản lý, các tổ chức nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ - năng lượng trong và ngoài nước. Đây là dịp để cộng đồng khoa học, doanh nghiệp và nhà quản lý cùng chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật xu hướng toàn cầu, đồng thời đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện trong nước. Qua đó, chương trình không chỉ tạo ra những ý tưởng mới, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của đổi mới sáng tạo trong phát triển năng lượng bền vững.

Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ quý báu của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN), Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV POWER). Sự chung tay này không chỉ góp phần bảo đảm thành công của chương trình mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp trong việc chung tay xây dựng một tương lai năng lượng xanh và bền vững cho Việt Nam.