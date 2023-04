Điện lực miền Nam đảm bảo cấp điện trong dịp lễ

Điện lực miền Nam sẵn sàng các phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong dịp lễ 30.4 và 1.5 Ảnh: Lê Tám

Từ đầu tháng 4.2023 đến nay, thời tiết luôn trong tình trạng nắng nóng. Dự báo, dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30.4 - 1.5, khu vực Nam bộ nắng nóng kéo dài, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37oC, có nơi trên 37oC; độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 40 - 65%.

Hiện, mức phụ tải sử dụng điện trên địa bàn 21 tỉnh thành phía Nam đang có chiều hướng tăng cao. Cụ thể, sản lượng tiêu thụ điện trong tháng 4.2023 ước thực hiện trên 7,7 tỉ kWh (tăng 8,92% so với tháng 3.2023). Trong đó, sản lượng ngày lớn nhất đạt 269.246.409 kWh (ngày 7.4), công suất lớn nhất đạt 15.342 MW (ngày 7.4).

Trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30.4 -1.5 năm nay, cả nước có đợt nghỉ 5 ngày liên tục. Đây sẽ là một áp lực khá lớn trong việc đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ nghỉ dưỡng, vui chơi, cũng như các dịch vụ khác cho người dân các tỉnh thành phía Nam. Nhiều hoạt động vui chơi, giải trí diễn ra cùng một thời điểm sẽ kéo theo nhu cầu sử dụng điện tại cùng thời điểm rất lớn.



Trước tình hình đó, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã đưa ra kịch bản cung ứng điện, cũng như ứng phó với tình trạng thời tiết nắng nóng khi hệ thống lưới điện xảy ra sự cố.

Cụ thể, tăng cường kỷ luật vận hành, bảo vệ an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông trong dịp lễ. Phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan...

Các công nhân kiểm tra đường dây điện để đảm bảo cung ứng điện tại các tỉnh thành phía Nam

Không thực hiện cắt điện làm mất điện khách hàng trong thời gian nghỉ lễ (trừ trường hợp xử lý sự cố hoặc công tác quan trọng). Tăng cường lãnh đạo, trực vận hành, sửa chữa điện 24/24 giờ. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố phát sinh.

Bố trí máy phát điện diezen dự phòng, củng cố lưới điện nhằm đảm bảo điện tại các địa điểm trọng điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa lớn của các tỉnh, thành. Chú trọng các nguồn phụ tải, các nguồn tụ bù công suất truyền tải và phân phối, đảm bảo không để quá bù lưới điện, phát ngược công suất phản kháng từ lưới điện phân phối lên lưới điện truyền tải.

Duy trì trực vận hành phục vụ điều hành cung cấp điện, các nhiệm vụ liên quan đảm bảo vận hành hệ thống điều khiển xa (SCADA), được ổn định, liên tục 24/24 giờ. Vận hành hệ thống mạng, đường truyền các chương trình phục vụ điều hành cung cấp điện, đảm bảo hệ thống mạng máy tính, thông tin liên lạc… ổn định, liên tục 24/24.

Chú trọng cấp điện tại các khu vực có phụ tải thường xuyên tăng cao trong mùa nắng nóng

Báo cáo tình hình cung cấp điện đến Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tình hình vận hành của hệ thống điện, nhất là các trạm biến áp không người trực, các trung tâm hành chính phụ tải quan trọng.

Bên cạnh công tác đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, EVNSPC khuyến cáo người dân, khách hàng tăng cường sử dụng điện an toàn và tiết kiệm đặc biệt trong dịp nghỉ lễ kéo dài cùng thời gian cao điểm nắng nóng, nhằm tránh tình trạng mất kiểm soát dẫn đến hóa đơn tiền điện tăng cao, hoặc để xảy ra tình trạng cháy nổ do bất cẩn trong khi sử dụng điện, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân trong dịp lễ trọng đại của đất nước.

Trong mọi tình huống khẩn cấp về cung ứng và sử dụng điện, EVNSPC khuyến cáo quý khách hàng hãy gọi ngay Tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực miền Nam qua số 19001006 hoặc 19009000 để được tư vấn, hỗ trợ giải quyết các yêu cầu về sử dụng điện an toàn, hiệu quả và tiết kiệm nhất.