Diện mạo của Miu Lê thay đổi ra sao?

Miu Lê được xem là một trong những sao Việt sở hữu hình ảnh biến hóa đa dạng của làng giải trí. Không chỉ ghi dấu ở lĩnh vực phim ảnh, cô còn tạo được sức hút qua nhiều dự án âm nhạc. Từ đó, Miu Lê sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo với hơn 2,5 triệu người theo dõi qua Facebook. Thông tin nữ diễn viên Những thiên thần áo trắng liên quan đến vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy ở Hải Phòng khiến công chúng không khỏi bất ngờ và tiếc nuối. Ồn ào này đã phá vỡ hình ảnh tích cực, hoạt bát và giàu năng lượng mà Miu Lê xây dựng trong nhiều năm qua.

Nhan sắc Miu Lê thay đổi thế nào?

Nhìn lại chặng đường nghệ thuật, Miu Lê có xuất phát điểm thuận lợi hơn so với các đồng nghiệp cùng thời. Năm 2009, cô gây chú ý với vai July Miu cá tính trong Những thiên thần áo trắng. Thời điểm đó, người đẹp 9x ghi điểm bởi vẻ ngoài mộc mạc với gương mặt bầu bĩnh, làn da bánh mật khỏe khoắn cùng đôi mắt to. Dù chưa định hình rõ phong cách thời trang, nét tự nhiên và gần gũi đã giúp cô dễ dàng chiếm được thiện cảm của người xem. Thành công từ bộ phim cũng trở thành bước đệm để Miu Lê lấn sân sang âm nhạc.

Từ hình tượng dễ thương, dịu dàng trong loạt MV như Yêu anh, Giả vờ nhưng em yêu anh, Lặng thầm yêu... giọng ca sinh năm 1991 dần chuyển mình sang phong cách hiện đại và cá tính hơn. Cô mạnh dạn cắt tóc tomboy, thay đổi gu thời trang để tạo sự mới mẻ cho hình ảnh cá nhân. Dẫu vậy, màn “lột xác” này cũng kéo theo không ít tranh luận.

Miu Lê nỗ lực cải thiện vóc dáng ẢNH: FBNV

Năm 2019, Miu Lê từng trở thành tâm điểm bàn tán vì tăng cân đáng kể. Chủ nhân hit Yêu anh thừa nhận có giai đoạn cân nặng chạm mốc 70kg và bản thân chịu nhiều tổn thương bởi những bình luận kém duyên về ngoại hình. Mong muốn nhanh chóng lấy lại vóc dáng khiến cô áp dụng chế độ ăn kiêng thiếu khoa học, dẫn đến tình trạng đau dạ dày phải nhập viện điều trị.

Sau biến cố sức khỏe, nữ ca sĩ thay đổi phương pháp giảm cân theo hướng lành mạnh hơn bằng việc kết hợp chế độ ăn uống hợp lý cùng tập luyện thể thao đều đặn. Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1991 cũng can thiệp thẩm mỹ để gương mặt trở nên thanh thoát hơn.

Trong vài năm trở lại đây, Miu Lê thường xuất hiện với hình ảnh trưởng thành, sang trọng và không kém phần gợi cảm. Dẫu vậy, thỉnh thoảng cô vẫn khéo léo “hack tuổi” bằng những set đồ mang hơi hướng Y2K trẻ trung và năng động. Đáng chú ý, tại buổi ra mắt phim Đại tiệc trăng máu 8, nữ ca sĩ 35 tuổi gây chú ý với làn da nâu.

Trước nhiều ý kiến trái chiều, Miu Lê cho biết màu da hiện tại là kết quả của việc thường xuyên vận động ngoài trời như chạy bộ, tập gym và bơi lội. Với Miu Lê, đó là vẻ đẹp tự nhiên và phản ánh đúng con người của cô ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra, nữ chính Em là bà nội của anh cũng tiết lộ đã tháo sụn mũi sau 17 năm vì không còn cảm thấy phù hợp với mình nữa.

Hình ảnh Miu Lê thay đổi qua nhiều giai đoạn, từ vẻ ngoài trong trẻo thời mới vào nghề đến phong cách trưởng thành, cá tính trước khi vướng ồn ào liên quan đến ma túy ẢNH: TỔNG HỢP

Có khoảng thời gian Miu Lê gần như "bốc hơi" khỏi làng giải trí Việt để dành thời gian cho chính mình. Nữ ca sĩ 35 tuổi lựa chọn lối sống thoải mái, không ép bản thân phải chạy theo bất kỳ xu hướng nào cũng như không cảm thấy áp lực khi chứng kiến đồng nghiệp hoạt động sôi nổi trong showbiz.

Những ngày qua, cư dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối cho Miu Lê từng sở hữu hình ảnh sạch, cá tính riêng biệt cùng sức hút hiếm có ở cả âm nhạc lẫn điện ảnh. Chính vì vậy, scandal lần này khiến hình ảnh và sự nghiệp của cô bị ảnh hưởng đáng kể trong mắt công chúng.