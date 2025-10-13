Diện mạo mới của cực tăng trưởng phát triển bậc nhất Bắc Trung bộ

Năm 2024, GRDP của Nghệ An đạt 9,01%, đứng thứ hai toàn vùng Bắc Trung bộ. Đặc biệt, dòng vốn FDI đạt mức kỷ lục 1,75 tỉ USD, ghi dấu ấn bởi thương vụ đầu tư 200 triệu USD của Foxconn, đối tác chiến lược của Apple, vào Khu kinh tế Đông Nam.

9 tháng đầu năm 2025, kinh tế Nghệ An tiếp tục ghi nhận bước chuyển mình mạnh mẽ với nhiều chỉ tiêu tăng cao, vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 8,61%, cao hơn cùng kỳ năm trước; đứng thứ 11/34 tỉnh, thành phố và đứng thứ 2 tiểu vùng Bắc Trung bộ. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 20.000 tỉ đồng, tăng tới 30% so với cùng kỳ.

Những chỉ số kinh tế liên tục tăng trưởng đã phản ánh rõ nỗ lực của chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong hành trình phục hồi, khẳng định vị thế trung tâm tăng trưởng mới của khu vực Bắc Trung bộ. Hình ảnh Nghệ An với những cao ốc san sát, hiện ra với một dáng vẻ hiện đại, đầy sức sống đang thu hút mạnh mẽ làn sóng nhà đầu tư lớn đổ về.

Cùng với các chỉ số kinh tế, hạ tầng tại Nghệ An đang bước vào giai đoạn phát triển chưa từng có với loạt dự án chiến lược kết nối Nghệ An với trong nước, quốc tế.

Đầu tiên phải kể đến Cảng Hàng không quốc tế Vinh đang được cải tạo, nâng cấp. Dự án có vốn gần 1.000 tỉ đồng do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư. Sau 3 tháng triển khai, dự án đạt được những bước tiến quan trọng. Sáu nhà thầu tham gia dự án đều đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, chạy đua với thời gian để hoàn thành dự án trước ngày 30.12.

Về đường bộ, tuyến cao tốc Bắc – Nam qua Vinh - Diễn Châu thông xe từ tháng 9.2023 đã kết nối liên hoàn cao tốc Bắc Nam, hầm Đèo Ngang, Quốc lộ 1A, có ý nghĩa quan trọng, hỗ trợ giảm áp lực giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Đại lộ Vinh - Cửa Lò, tuyến đường ven biển hiện đại dài hơn 16km, vừa hoàn thành mở rộng, kết nối trung tâm Vinh với bãi biển Cửa Lò. Được biết, tuyến đường có quy mô 12 làn xe (8 làn dành riêng cho ô tô, 4 làn hỗn hợp) là tuyến đại lộ rộng nhất tỉnh. Dự án không chỉ cải thiện hạ tầng giao thông mà còn là "trục xương sống" thúc đẩy kinh tế Nghệ An theo Đề án phát triển TP. Vinh thành trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Bắc Trung bộ.

Đại lộ Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, đoạn tiếp giáp đại đô thị Eco Central Park (của nhà sáng lập Ecopark) có chỉ giới đường đỏ lên đến 70m (lớn thứ 2 Nghệ An) cũng trở thành trục hạ tầng mới của TP Vinh (cũ) khi khi kết nối với đường Chu Huy Mân (ven đê sông Lam) - con đường lịch sử, văn hóa của Nghệ An chỉ khoảng 10 phút lái xe.

Gần đó, tuyến đường đê Chu Huy Mân (đoạn qua dự án Eco Central Park) được nâng cấp, mở rộng, giúp nâng cao giá trị di sản văn hóa của con đường cũng như tăng kết nối trung tâm TP Vinh (cũ) cũng như các phường mới với khu du lịch Cửa Lò.

Ngoài ra, những công trình giao thông quan trọng như cầu Cửa Hội, biểu tượng mới kết nối hai bờ sông Lam, hỗ trợ dòng chảy giao thương và du lịch, thúc đẩy nhu cầu sinh sống ven sông tăng cao. Theo đó, cầu Cửa Hội rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng lưu lượng du lịch 15-20%. Dự án tạo "trục du lịch liên tỉnh" và thu hút đầu tư, góp phần tăng GRDP hai tỉnh hàng năm.

Ngoài những công trình hạ tầng mới đang được cấp tập xây dựng, các công trình hạ tầng xã hội đã hoàn thành cũng đang góp phần thay đổi diện mạo mới cho Nghệ An. Đó là sân vận động Vinh có sức chứa 18.000 - 20.000 chỗ ngồi đã được cải tạo và đưa vào vận hành, bảo đảm nhiều hoạt động tập luyện thể thao, tổ chức thi đấu các môn thể thao trong nước và quốc tế, nâng tầm đời sống cộng đồng. Bên cạnh SVĐ Vinh, quảng trường Vinh cũng là một trong những biểu tượng văn hóa không chỉ của nhân dân Nghệ An, mà còn là địa chỉ quan trọng của du khách trong và ngoài nước ghé thăm trên con đường di sản miền Trung.

Hàng loạt tín hiệu tích cực từ kinh tế, hạ tầng đã tác động mạnh mẽ lên thị trường bất động sản nơi đây. Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy là sự hội tụ của các "ông lớn" địa ốc, trong đó có nhà sáng lập Ecopark – chủ đầu tư đại đô thị Eco Central Park- thuộc top 21 công ty tư nhân đóng thuế nhiều nhất 2024. Việc các tên tuổi này đồng loạt hiện diện không chỉ thể hiện niềm tin vào tiềm năng còn bỏ ngỏ của địa phương, mà còn phản ánh dòng vốn đầu tư đang dịch chuyển thực chất về Nghệ An, một thị trường mới nổi, giàu nội lực và vẫn còn nằm trong vùng định giá hấp dẫn.

Theo đánh giá của các chuyên gia, giao dịch tăng mạnh, các dự án cao cấp liên tục được đẩy ra thị trường cho thấy giai đoạn tích lũy kéo dài của thị trường bất động sản Nghệ An dường như đã khép lại, nhường chỗ cho một chu kỳ tăng tốc rõ rệt hơn. Dự báo từ năm 2025, khi các dự án quy mô bước vào giai đoạn hoàn thiện cơ bản, thị trường sẽ bước vào trạng thái sôi động mạnh mẽ. Sự bùng nổ này càng có cơ sở khi đặt trong bối cảnh toàn thị trường địa ốc Việt Nam cũng đang bước vào giai đoạn hồi phục và tăng trưởng trở lại sau chu kỳ điều chỉnh kéo dài.