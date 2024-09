Diện mạo mới của HAGL và Bình Dương

Ngày 20.9, CLB HAGL đưa lên trang của CLB: " Nhằm đảm bảo an toàn cho chuyên viên kỹ thuật, thiết bị quay hình cung cấp cho hệ thống VAR và an toàn cho khán giả hâm mộ, BTC sân Pleiku đã tiến hành gia cố cabin tác nghiệp VAR bằng cáp inox chịu lực an toàn chống rung lắc, va đập… Trân trọng kính mời người hâm mộ đến sân Pleiku vào lúc 17 giờ ngày 21.9 để ủng hộ đội bóng thân yêu tiếp đội SLNA