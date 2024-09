Cúp quốc gia: CLB Thanh Hóa rơi vào nhánh 'tử thần', CLB Hà Nội dễ thở

Chiều 12.9, các đội bóng đã xác định được nhánh đấu trong lễ bốc thăm Cúp quốc gia. Đương kim vô địch CLB Thanh Hóa rơi vào nhánh "tử thần" với những đội bóng rất mạnh như CLB Công an Hà Nội, CLB Thể Công Viettel và CLB Hải Phòng. Nếu thuận lợi, đội Thanh Hóa sẽ gặp Hải Phòng ở vòng 16 đội, chạm trán CLB Công an Hà Nội ở tứ kết và so tài Thể Công Viettel ở bán kết.

Nhìn chung, đây là nhánh đấu cực khó cho thầy trò HLV Velizar Popov. Tuy nhiên, 2 năm qua, CLB Thanh Hóa toàn thắng ở Cúp quốc gia. Kinh nghiệm ở thể thức loại trực tiếp là điểm tựa để học trò ông Popov vượt khó.

Kết quả bốc thăm Cúp quốc gia 2024 - 2025 ẢNH: VFF

Ở nhánh còn lại, CLB Hà Nội và CLB Nam Định chiếm ưu thế. Song ở vòng 16 đội, CLB Nam Định sẽ phải gặp đội thắng trong cặp đấu Bình Dương giữa Bình Định. Đây là thử thách lớn với thầy trò HLV Vũ Hồng Việt khi Bình Định là đương kim á quân V-League, còn Bình Dương mới bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn cùng một loạt hảo thủ.

Trong khi đó Hà Nội sẽ gặp Đồng Tháp hoặc Đồng Nai ở vòng 16 đội. Nếu vào tứ kết, đối thủ thầy trò HLV Lê Đức Tuấn là SLNA, Hòa Bình hoặc Đà Nẵng. Đây là nhánh đấu thuận lợi với CLB Hà Nội để lấy vé vào tứ kết.

5 năm qua, CLB Hà Nội là đội thành công nhất ở Cúp quốc gia với 3 lần vô địch, trong khi đội Thanh Hóa có 2 lần xưng vương. Tuy nhiên, hành trình của hai đội sẽ có độ khó đối lập nhau.

Thanh Hóa đang là đương kim vô địch Cúp quốc gia ẢNH: VPF

Lễ bốc thăm lịch thi đấu giải hạng nhất quốc gia 2024 - 2025 cũng diễn ra chiều 12.9, đã phân định chặng đường đua tranh lên hạng của hàng loạt đội bóng mạnh như Thanh niên TP.HCM, PVF-CAND, Khánh Hòa, Ninh Bình...

Giải đấu năm nay gồm 11 đội bóng, cạnh tranh 1,5 suất lên hạng (1 suất chính thức, 1 suất play-off). Sau khi tiếp nhận hàng loạt hảo thủ của CLB Thanh niên TP.HCM như HLV Nguyễn Việt Thắng, các cầu thủ Đặng Văn Lâm, Đỗ Văn Thuận, Lê Ngọc Bảo, Đỗ Thanh Thịnh... đội Ninh Bình đang là ứng viên hàng đầu cho tấm vé thăng hạng.

CLB PVF-CAND với HLV Mauro Jeronimo dù sở hữu lực lượng trẻ, nhưng với kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm, cùng dàn sao từng khoác áo nhiều cấp độ đội tuyển Việt Nam (đội tuyển quốc gia, U.22) như Nguyễn Thanh Nhàn, Huỳnh Công Đến, Phí Minh Long... cũng được dự đoán sẽ cạnh tranh quyết liệt để có mặt ở V-League. Mùa trước, PVF-CAND đã lọt tới trận play-off, nhưng lại thua Hà Tĩnh (đội đứng áp chót V-League) trên sân Hàng Đẫy.

Ngoài ra, những tên tuổi như Khánh Hòa, Bình Phước, cùng tân binh Thanh Niên TP.HCM cũng là những gương mặt đáng gờm. Ngay ở vòng 1, Khánh Hòa sẽ so tài với Ninh Bình trên sân 19 Tháng 8. Đây là phép thử cho năng lực cạnh tranh thăng hạng mùa này của đại diện phía bắc.

Trả lời câu hỏi của Báo Thanh Niên về việc mở rộng số lượng cầu thủ gốc Việt, ông Nguyễn Minh Ngọc, Tổng giám đốc VPF khẳng định: "Ở mùa giải hạng nhất năm nay, số lượng cầu thủ gốc Việt được mở rộng từ 1 lên 2 suất, nhằm mở rộng con đường trở về cống hiến cho quê hương". Ngoài ra, VPF cũng bổ sung số lượng xe VAR để có thêm nhiều trận đấu ở hệ thống giải vô địch quốc gia có sự hiện diện của VAR.