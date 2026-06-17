Diện mạo rạp xiếc và biểu diễn đa năng gần 1.400 tỉ đồng ở TP.HCM

Với tổng vốn đầu tư 1.395 tỉ đồng, Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ là một trong những công trình thiết chế văn hóa hiện đại, tiêu biểu của TP.HCM, được xây dựng theo chuẩn quốc tế.
Vừa qua, vở xiếc - rối Mơ Show ra mắt tại Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ đã gây ấn tượng với khán giả nhờ sự kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn, công nghệ sân khấu hiện đại và hiệu ứng thị giác quy mô lớn. Thành công của chương trình cũng cho thấy tiềm năng khai thác của công trình văn hóa nghệ thuật mới, được đánh giá là một trong những thiết chế hiện đại tiêu biểu của TP.HCM.
Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của công chúng, đồng thời tạo không gian cho các loại hình biểu diễn đương đại phát triển. Công trình do Sở VH-TT TP.HCM quản lý và chỉ đạo hoạt động. Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM là đơn vị trực tiếp vận hành, tổ chức sản xuất và dàn dựng chương trình, hướng tới đưa nơi đây trở thành điểm đến văn hóa - nghệ thuật của thành phố.
Cận cảnh công trình Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ:
Điểm nhấn của sân khấu là bể nước lớn sâu khoảng 5 m, được bố trí bên dưới sàn và trang bị hệ thống nâng xoắn ốc cùng các thiết bị nâng chìm hiện đại. Công trình đáp ứng các loại hình biểu diễn đặc thù như múa rối nước, nghệ thuật dưới nước và có thể linh hoạt nâng hạ để chuyển đổi công năng phục vụ nhiều chương trình khác nhau
Ảnh: Nhật Thịnh
Toàn bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng, cơ khí sân khấu và thiết bị tự động hóa của công trình đều được nhập khẩu đồng bộ theo thiết kế riêng từ nước ngoài. Các công nghệ và giải pháp kỹ thuật hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn biểu diễn quốc tế, cho phép thực hiện những tiết mục phức hợp như đu dây trên không, treo người, hiệu ứng rơi có kiểm soát hay trình diễn với màn nước đổ như mưa ngay trên sân khấu
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