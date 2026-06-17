Diện mạo rạp xiếc và biểu diễn đa năng gần 1.400 tỉ đồng ở TP.HCM

Vừa qua, vở xiếc - rối Mơ Show ra mắt tại Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ đã gây ấn tượng với khán giả nhờ sự kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn, công nghệ sân khấu hiện đại và hiệu ứng thị giác quy mô lớn. Thành công của chương trình cũng cho thấy tiềm năng khai thác của công trình văn hóa nghệ thuật mới, được đánh giá là một trong những thiết chế hiện đại tiêu biểu của TP.HCM.

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của công chúng, đồng thời tạo không gian cho các loại hình biểu diễn đương đại phát triển. Công trình do Sở VH-TT TP.HCM quản lý và chỉ đạo hoạt động. Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM là đơn vị trực tiếp vận hành, tổ chức sản xuất và dàn dựng chương trình, hướng tới đưa nơi đây trở thành điểm đến văn hóa - nghệ thuật của thành phố.

Cận cảnh công trình Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ:

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ tọa lạc trên đường Lữ Gia, P.Phú Thọ (TP.HCM), nằm trong quần thể thể thao - văn hóa Phú Thọ, có diện tích 10.000 m2. Dự án được khởi công xây dựng vào tháng 4.2023, với tổng vốn đầu tư là 1.395 tỉ đồng từ ngân sách thành phố Ảnh: Nhật Thịnh

Công trình gồm 2 tầng hầm và 12 tầng nổi, cao 57,5m, với tổng diện tích sàn khoảng 31.000m². Được thiết kế với tuổi thọ khai thác lên đến 100 năm, rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ sở hữu quy mô lớn cùng kiến trúc hiện đại, đạt chuẩn quốc tế. Không chỉ là không gian biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, nơi đây còn được định hướng trở thành trung tâm cho các hoạt động đào tạo, sáng tạo và phát triển nghệ thuật. Đây được xem là một trong những thiết chế văn hóa tiêu biểu mới của TP.HCM, góp phần nâng cao đời sống văn hóa - nghệ thuật của người dân thành phố. Ảnh: Nhật Thịnh

Công trình có khán phòng chính quy mô 2.000 chỗ ngồi, được thiết kế theo mô hình sân khấu trung tâm với hệ thống ghế bao quanh, không cột, không che khuất tầm nhìn, đảm bảo khán giả ở mọi vị trí đều có thể quan sát trọn vẹn. Không gian bên trong sở hữu chiều cao trần lên đến 24 m, tích hợp đồng bộ các hệ thống âm thanh, ánh sáng và cơ khí sân khấu hiện đại

Ảnh: Nhật Thịnh

Trong đó, khán phòng chính gồm một sân khấu tròn di động, một sân khấu hình chữ nhật nối tiếp tạo thành sân khấu đa năng với hệ thống nâng xoắn ốc, có thể di chuyển trong nước (hoặc không. Nhờ đó, công trình đáp ứng được những kỹ thuật trình diễn phức hợp theo tiêu chuẩn quốc tế cùng hệ thống sân khấu nâng hạ linh hoạt, hồ nước và sân băng chuyên dụng. Mặt sàn sân khấu cũng được thiết kế chuyên biệt cho nghệ thuật xiếc, có khả năng chịu tải lớn, phù hợp với các tiết mục có sự tham gia của động vật như voi, ngựa

Ảnh: Nhật Thịnh

Điểm nhấn của sân khấu là bể nước lớn sâu khoảng 5 m, được bố trí bên dưới sàn và trang bị hệ thống nâng xoắn ốc cùng các thiết bị nâng chìm hiện đại. Công trình đáp ứng các loại hình biểu diễn đặc thù như múa rối nước, nghệ thuật dưới nước và có thể linh hoạt nâng hạ để chuyển đổi công năng phục vụ nhiều chương trình khác nhau Ảnh: Nhật Thịnh

Toàn bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng, cơ khí sân khấu và thiết bị tự động hóa của công trình đều được nhập khẩu đồng bộ theo thiết kế riêng từ nước ngoài. Các công nghệ và giải pháp kỹ thuật hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn biểu diễn quốc tế, cho phép thực hiện những tiết mục phức hợp như đu dây trên không, treo người, hiệu ứng rơi có kiểm soát hay trình diễn với màn nước đổ như mưa ngay trên sân khấu Ảnh: BTC

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ còn có phòng biểu diễn nhỏ/tập luyện, gồm hai sân khấu hình tròn và có thể thu vào 300 chỗ ngồi, được trang bị nhiều thiết bị trên cao như: đu dây, hình thang đôi, hình thang ba, xe hai bánh, dây đai trên không, cột buồm gắn liền với lưới kỹ thuật, máy dẫn đầu trên không để nhào lộn... Các phòng khác dùng bố trí khán phòng, phòng họp, phòng phục trang...

Ảnh: Nhật Thịnh

Điểm nhấn kỹ thuật của công trình là hệ sàn vượt nhịp 52m tại các tầng 6, 7, 8 đòi hỏi giải pháp thi công tiên tiến, đảm bảo độ an toàn và ổn định tối đa cho vận hành sân khấu tải trọng lớn Ảnh: BTC

Hành lang và các lối lưu thông trong công trình được thiết kế với gam màu tươi sáng, tạo điểm nhấn thị giác và mang lại cảm giác sinh động cho không gian. Các hạng mục phục vụ vận hành và an toàn như bảng chỉ dẫn, lối thoát hiểm cùng hệ thống phòng cháy chữa cháy, máy lạnh được lắp đặt đồng bộ, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về công năng và an toàn cho người sử dụng Ảnh: Nhật Thịnh

Khu vực hậu trường bao gồm phòng tập luyện riêng cho các nghệ sĩ, khu vực nhà hàng, văn phòng và cả không gian chăm sóc, nuôi dưỡng thú biểu diễn. Khu triển lãm, hội nghị tại tầng 10, khu nhà ăn và bếp công suất lớn tại tầng 11 và sân thượng đa chức năng có thể khai thác dịch vụ F&B. Trên mái có trung tâm hội nghị triển lãm có 1.100 m2 khai thác ngoài trời, là nơi để du khách có thể thưởng ngoạn xung quanh khu vực này từ trên cao... Ảnh: Nhật Thịnh