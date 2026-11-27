Được xây dựng trên địa bàn 4 xã thuộc tỉnh Bắc Ninh, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (sân bay Gia Bình) đạt tiêu chuẩn cấp 4F của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), đủ khả năng khai thác các dòng tàu bay thân rộng, tầm xa.

Dự án quy hoạch công suất 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm vào năm 2030, tiến tới đạt 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm vào năm 2050.

Toàn cảnh đại công trường sân bay Gia Bình. Sau hơn 1 năm triển khai, trục đường cất hạ cánh, hệ thống đường lăn, sân đỗ tàu bay (bên trái và giữa) cùng khối công trình nhà khách VIP, đài kiểm soát không lưu (bên phải) đang đồng loạt được đẩy nhanh tiến độ trên mặt bằng rộng lớn ẢNH: TUẤN MINH

Không chỉ là trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế khu vực phía bắc, sân bay Gia Bình còn mang vai trò biểu tượng quốc gia và cửa ngõ đối ngoại đặc biệt. Giai đoạn đầu của dự án được dồn lực thi công nhằm kịp phục vụ đón các đoàn lãnh đạo cấp cao dịp Hội nghị APEC 2027, nổi bật với nhà khách VIP kết hợp kiến trúc văn hóa bản địa và công nghệ nhập cảnh hiện đại.

Ghi nhận vào đầu tháng 11.2026, hình hài một cảng hàng không hiện đại đã dần lộ diện. Trên khắp các mũi thi công, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc đang hối hả bám công trường, chuẩn bị cho cột mốc bay hiệu chuẩn đầu tiên.

Dải đường cất hạ cánh số 2 và các nhánh đường lăn nối dần hoàn thiện. Sau khi hoàn tất gần như toàn bộ phần xử lý nền đất, đơn vị thi công đã đổ bê tông mặt đường băng đạt gần 60% khối lượng, song song với việc lu lèn nền các nhánh đường lăn kết nối. ẢNH: TUẤN MINH

Công nhân dùng thước đo cân bằng và đánh dấu cao độ từng lớp bê tông trên đường cất hạ cánh số 2. Để đủ sức chịu tải cho các dòng máy bay thân rộng cỡ lớn cất, hạ cánh an toàn, mặt đường băng được đổ nhiều lớp bê tông kiên cố với yêu cầu kỹ thuật và độ chính xác rất khắt khe. ẢNH: TUẤN MINH

Cụm công trình nhà khách VIP nổi bật với hệ mái lớn đang dần hoàn thiện. Là hạng mục điểm nhấn phục vụ đón các đoàn lãnh đạo cấp cao dịp APEC 2027, công trình đã hoàn thành toàn bộ tầng hầm, hệ cột thép và khoảng 95% khung bê tông. ẢNH: TUẤN MINH

Công nhân lắp đặt hệ thống giá treo đường ống kỹ thuật phía dưới vòm mái nhà khách VIP. Mỗi tuần, hạng mục này duy trì số lượng lớn công nhân làm việc liên tục từ phần mái thép phía trên đến công tác xây trát, lắp đặt hệ thống điện nước dưới tầng hầm. ẢNH: TUẤN MINH

Đội ngũ kỹ sư rà soát bản vẽ kỹ thuật ngay dưới chân đài kiểm soát không lưu cao 127 m, hạng mục được ví như "bộ não" điều hành mọi hoạt động cất, hạ cánh của sân bay. Không chỉ phần tháp chính đã vươn hết chiều cao, các khối nhà kỹ thuật và nhà phụ trợ dưới chân tháp cũng đã hoàn thiện gần xong phần khung chính. ẢNH: TUẤN MINH

Sơ đồ mặt bằng các công trình thiết yếu thuộc giai đoạn đầu nhằm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Trên bản vẽ, vị trí tổ hợp đài kiểm soát không lưu được quy hoạch trên khu đất rộng hơn 8.800 m² (nơi kỹ sư chỉ tay) gồm tháp điều hành ở trung tâm và hệ thống nhà kỹ thuật, khu VIP, nhà nguồn được bố trí đồng bộ. ẢNH: TUẤN MINH

Phần đỉnh đài kiểm soát không lưu với lõi trụ bê tông ở giữa và hệ khung thép bao quanh để tạo thành khối cabin quan sát (từ tầng 21 đến mái). Hiện phần khung thép đỉnh tháp và hệ thống sàn, cầu thang bên trong đã hoàn thành gần 40%, chuẩn bị bước vào giai đoạn lắp đặt mặt ngoài. ẢNH: TUẤN MINH

Đài dẫn đường DVOR/DME phục vụ cụm đường băng phía bắc với hệ giàn khung phản xạ hình tròn bán kính 20 m và buồng thiết bị ở trung tâm. Đóng vai trò phát tín hiệu định hướng và đo cự ly giúp phi công xác định chính xác đường bay trong mọi điều kiện thời tiết, đây là hạng mục hoàn thiện sớm nhất để phục vụ đợt bay hiệu chuẩn đầu tiên trong tháng 11.2026. ẢNH: TUẤN MINH

Các kỹ sư đo đạc thông số và cấu hình tủ thiết bị thu phát sóng bên trong buồng máy đài dẫn đường DVOR/DME. Mọi tín hiệu kết nối đều được rà soát kỹ để sẵn sàng cho đợt bay hiệu chuẩn đầu tiên. ẢNH: TUẤN MINH



