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Sau hơn 1 năm khởi công, các hạng mục trọng điểm của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) gồm đường cất hạ cánh số 2, nhà khách VIP, đài kiểm soát không lưu và trạm dẫn đường DVOR/DME đã đồng loạt thành hình, bước vào giai đoạn hoàn thiện kết cấu và lắp đặt thiết bị kỹ thuật.
Được xây dựng trên địa bàn 4 xã thuộc tỉnh Bắc Ninh, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (sân bay Gia Bình) đạt tiêu chuẩn cấp 4F của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), đủ khả năng khai thác các dòng tàu bay thân rộng, tầm xa.
Dự án quy hoạch công suất 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm vào năm 2030, tiến tới đạt 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm vào năm 2050.
Không chỉ là trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế khu vực phía bắc, sân bay Gia Bình còn mang vai trò biểu tượng quốc gia và cửa ngõ đối ngoại đặc biệt. Giai đoạn đầu của dự án được dồn lực thi công nhằm kịp phục vụ đón các đoàn lãnh đạo cấp cao dịp Hội nghị APEC 2027, nổi bật với nhà khách VIP kết hợp kiến trúc văn hóa bản địa và công nghệ nhập cảnh hiện đại.
Ghi nhận vào đầu tháng 11.2026, hình hài một cảng hàng không hiện đại đã dần lộ diện. Trên khắp các mũi thi công, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc đang hối hả bám công trường, chuẩn bị cho cột mốc bay hiệu chuẩn đầu tiên.
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