Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các Bộ Công an, Tài chính, NN-MT, UBND TP.Bắc Ninh và các đơn vị liên quan đề nghị tham gia ý kiến hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết sân bay Gia Bình trên cơ sở đề xuất của Công ty CP Hạ tầng Hàng không Masterise (MAI) - nhà đầu tư dự án.

Mặt bằng quy hoạch sân bay Gia Bình sau điều chỉnh chi tiết NGUỒN: ADCC

Theo đó, Bộ Xây dựng đồng ý điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng HKQT Gia Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo trình tự, thủ tục rút gọn thông qua phương thức tiếp nhận hỗ trợ kết quả nghiên cứu bằng sản phẩm từ MAI. Cục Hàng không Việt Nam đã phối hợp với MAI hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch.

Báo cáo điều chỉnh quy hoạch của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH MTV Thiết kế và tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC cho hay, các mục tiêu quy hoạch chính vẫn đảm bảo theo Quyết định số 1737/2025 của Bộ Xây dựng.

Cụ thể, thời kỳ 2021 - 2030, cấp sân bay 4F (theo tiêu chuẩn ICAO), công suất khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm.

Tầm nhìn đến năm 2050, cấp sân bay 4F, công suất khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm. Loại tàu bay khai thác: tàu bay B747, B777, B787, A380, A350, A321 và các tàu bay chuyên cơ, chuyên dùng khác.

Chủ đầu tư hiện đang triển khai thi công xây dựng giai đoạn 1, hoàn thành các công trình cần thiết phục vụ Hội nghị cấp cao APEC năm 2027 của dự án.

Theo đơn vị tư vấn, việc lập điều chỉnh quy hoạch Cảng HKQT Gia Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cần thiết nhằm bảo đảm sự thống nhất với Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc đã được điều chỉnh tại Quyết định số 1140/QĐ-BXD. Đồng thời, xác định quy mô đầu tư phù hợp với nhu cầu vận tải thực tế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả đầu tư và bảo đảm khả năng phát triển bền vững của cảng.

Theo đó, điều chỉnh theo nhu cầu, kế hoạch kinh doanh và hoạt động hàng không với các hạng mục chính như nhà ga hành khách và hạ tầng đi kèm; khu công trình giao thông mặt đất trước nhà ga; định hướng giao thông và tuyến metro kết nối…

Gia Bình sẽ khai thác 17 tuyến nội địa, gần 70 điểm đến quốc tế

Cũng theo ADCC, công tác dự báo hoạt động của sân bay Gia Bình không thay đổi so với Quyết định 1737. Sân bay này vẫn đảm nhận chức năng an ninh quốc phòng, là sân bay căn cứ của Trung đoàn Không quân CAND và một số hoạt động tác chiến của Quân chủng Phòng không không quân, hải quân…

Sân bay Gia Bình được xác định phục vụ chuyên cơ, thay thế cho sân bay quốc tế Nội Bài trong việc thực hiện các nghi lễ đón tiếp cấp nhà nước trên các tàu bay chuyên cơ A320, A350-900, B787-9…

Gia Bình sẽ chia sẻ vận chuyển hành khách và hàng hóa cho Cảng HKQT Nội Bài nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển khu vực đồng bằng sông Hồng và địa phương đi các nơi trong cả nước và các nước trên thế giới.

Phối cảnh sân bay Gia Bình ẢNH: MAI

Về dự báo tuyến bay, báo cáo của ADCC cho biết, sân bay Gia Bình sẽ khai thác các tuyến bay nội địa đường trục Bắc - Nam, khai thác các đường bay nối các trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn cả nước như TP.HCM, Đà Nẵng; Phú Quốc, Cam Ranh, Phù Cát, Liên Khương, Cần Thơ…

Ban đầu, sân bay dự kiến sẽ thiết lập một mạng lưới quốc nội tương đương với mạng lưới kết nối của sân bay Nội Bài vào năm 2025. Bao gồm việc khai thác tới 17 tuyến bay trong nước, đảm bảo kết nối đến tất cả các điểm đến quan trọng trên toàn quốc.

Đến năm 2050, mạng lưới đường bay quốc nội của sân bay Gia Bình có thể mở rộng lên đến 28 điểm đến.

Về tuyến quốc tế, đến năm 2030, sân bay Gia Bình dự kiến sẽ xây dựng một mạng lưới tương đương với mạng lưới đường bay quốc tế của cảng hàng không Nội Bài vào năm 2025. Kết nối với hơn 60 điểm đến trên khắp châu Á, 6 điểm đến ở châu Âu và 3 điểm đến ở Trung Đông.

Đến năm 2025, sân bay dự kiến sẽ mở rộng dần phạm vi hoạt động quốc tế. Với mục tiêu lọt vào danh sách 100 sân bay hàng đầu thế giới (xếp hạng theo lượng hành khách), sân bay có thể mở rộng thêm khoảng 26 thị trường mới, với trọng tâm đặc biệt là thị trường châu Âu, củng cố vị thế như một cửa ngõ cho du lịch quốc tế.