Điện mặt trời mái nhà giúp giảm 30-70% chi phí tiền điện

Chủ động nguồn điện, giảm chi phí

Điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ là hệ thống các tấm quang điện lắp trên mái hoặc bề mặt bao che công trình, tạo ra điện để ưu tiên phục vụ nhu cầu sử dụng tại chỗ, qua đó giảm lượng điện mua từ lưới.

Với hộ gia đình và doanh nghiệp sử dụng điện nhiều vào ban ngày, hệ thống có thể giúp giảm khoảng 30 - 70% chi phí tiền điện hằng tháng, tùy quy mô và mức độ tự tiêu thụ.

Không chỉ tác động đến chi phí, điện mặt trời còn giúp người sử dụng chủ động hơn với nguồn điện tại chỗ. Với doanh nghiệp, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh có phụ tải hoạt động thường xuyên vào ban ngày, điện tạo ra từ mái nhà có thể được sử dụng trực tiếp cho các thiết bị đang vận hành. Với hộ gia đình, một hệ thống được tính toán phù hợp cũng có thể đáp ứng một phần đáng kể nhu cầu sử dụng điện.

Theo EVNHANOI, hiệu quả phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng điện và điều kiện lắp đặt. Những mái nhà có diện tích đủ rộng, ít bị che bóng, bảo đảm kết cấu an toàn sẽ thuận lợi hơn. Tại Hà Nội, mái hướng Nam, Đông Nam hoặc Tây Nam thường có điều kiện khai thác bức xạ mặt trời tốt; trung bình 1 kWp cần khoảng 6 - 8 m² diện tích mái đón nắng.

Nguồn điện được tạo ra ngay tại nơi tiêu thụ giúp giảm lượng điện mua từ lưới ẢNH: EVNHANOI

Góp phần sử dụng năng lượng xanh

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng, áp lực lưới điện lớn, việc sản xuất và sử dụng điện ngay tại công trình cũng mang lại lợi ích ở góc độ hệ thống. Khi lượng điện tiêu thụ được đáp ứng một phần từ nguồn tại chỗ, lượng điện phải lấy từ lưới có thể giảm, góp phần giảm phụ tải cho hệ thống điện trong thời gian nguồn mặt trời phát điện. Chính điện mặt trời mái nhà giúp giảm lượng điện lấy từ lưới trong thời gian phát điện, góp phần giảm phụ tải hệ thống điện và phát thải CO₂. Đồng thời, mái nhà, nhà xưởng và công trình dịch vụ được tận dụng để tạo nguồn điện phục vụ hoạt động bên dưới.

Điện mặt trời mái nhà được sử dụng tại các khu công nghiệp, nhà máyẢNH: EVNHANOI

Từ góc độ công trình, mái nhà, mái nhà xưởng hay các công trình dịch vụ cũng được khai thác thêm một chức năng: trở thành không gian tạo ra nguồn năng lượng phục vụ chính hoạt động bên dưới. Với doanh nghiệp, đây có thể là một phần trong bài toán nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và gia tăng giá trị khai thác công trình.

Để những lợi ích này phát huy hiệu quả, EVNHANOI khuyến nghị khách hàng không nên bắt đầu bằng câu hỏi "mái nhà lắp được bao nhiêu kWp" mà cần xác định công trình sử dụng bao nhiêu điện và sử dụng vào thời điểm nào. Việc xem dữ liệu tiêu thụ trong 6 - 12 tháng, khảo sát điều kiện mái và lựa chọn công suất phù hợp sẽ giúp tối ưu khả năng tự sản xuất - tự tiêu thụ.

Bên cạnh đó, khách hàng cần lựa chọn thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, đơn vị thi công có kinh nghiệm, đồng thời đặc biệt chú trọng an toàn điện, kết cấu công trình và phòng chống cháy nổ. Khách hàng tại Hà Nội có thể liên hệ Công ty Điện lực trên địa bàn hoặc Tổng đài Chăm sóc khách hàng EVNHANOI theo số 19001288 hoặc 1558 để được tư vấn, hướng dẫn các nội dung liên quan.