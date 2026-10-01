Điện Máy Xanh và HP mở rộng mô hình cửa hàng liên kết

Việc tiếp tục mở rộng mô hình shop-in-shop cùng của HP với DMX là một bước tiến trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, kết hợp năng lực đổi mới công nghệ của HP với hệ thống bán lẻ có độ phủ rộng tại Việt Nam ẢNH: NVCC





Đây là không gian thứ hai được triển khai theo mô hình hợp tác giữa DMX và HP, tiếp tục hướng đến việc đưa các sản phẩm, giải pháp công nghệ đến gần người tiêu dùng thông qua trải nghiệm trực tiếp. Sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi nhu cầu sử dụng thiết bị công nghệ. Tại không gian mới, khách hàng có thể trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm các dòng AI PC, qua đó lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu làm việc, học tập và sáng tạo.

Tham dự buổi lễ khai trương, ông Nguyễn Minh Đức, Tổng giám đốc HP Việt Nam, chia sẻ: "Việc tiếp tục mở rộng mô hình shop-in-shop cùng của HP với DMX là một bước tiến trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, kết hợp năng lực đổi mới công nghệ của HP với hệ thống bán lẻ có độ phủ rộng tại Việt Nam. Thông qua không gian trải nghiệm trực tiếp, chúng tôi mong muốn giúp người dùng dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và lựa chọn các giải pháp công nghệ phù hợp hơn với nhu cầu làm việc, học tập và sáng tạo ngày càng đa dạng".

Sự phổ biến ngày càng rộng của AI cũng đang tạo ra những thay đổi trong nhu cầu và cách người dùng tiếp cận các thiết bị công nghệ ẢNH: NVCC

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh, cho biết: "Chúng tôi xác định trải nghiệm sẽ trở thành một trong những mũi nhọn của mô hình bán lẻ công nghệ trong thời gian tới. Khi công nghệ thay đổi ngày càng nhanh, khách hàng không chỉ cần một nơi để mua sản phẩm mà còn cần được trực tiếp khám phá, trải nghiệm và hiểu công nghệ đó có thể mang lại giá trị gì cho mình. Vì vậy, hợp tác giữa DMX và HP không chỉ hướng đến việc mở rộng khả năng tiếp cận sản phẩm, mà còn cùng nhau tạo ra những trải nghiệm công nghệ trực quan, thiết thực hơn, đưa những công nghệ mới đến gần người tiêu dùng Việt Nam hơn".

Đánh dấu sự ra mắt của HP Flagship Store, DMX và HP mang đến chuỗi trải nghiệm và đặc quyền mua sắm dành riêng cho khách hàng tại cửa hàng đến hết ngày 11.10.2026. Bên cạnh cơ hội trực tiếp khám phá các sản phẩm HP, khách hàng còn được tiếp cận ưu đãi giá, voucher và cơ hội sở hữu quà tặng công nghệ qua vòng quay may mắn, góp phần làm trọn vẹn hành trình lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu cá nhân.