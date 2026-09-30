Plug & Play hợp tác với TP.HCM triển khai Trung tâm Xuất sắc về Trí tuệ nhân tạo

Ngày 30.9, trong khuôn khổ chương trình chào mừng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB), Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) và Plug & Play Singapore đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm nghiên cứu, xây dựng và từng bước triển khai Trung tâm Xuất sắc về Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence Center of Excellence - AI COE). Đây là bước khởi đầu trong lộ trình xây dựng AI COE tại TP.HCM.

Theo lộ trình đang được các bên trao đổi, sau khi hoàn tất MOU, các bên sẽ tiếp tục xây dựng thỏa thuận triển khai chi tiết, trong đó làm rõ mô hình tổ chức, cơ chế vận hành, trách nhiệm của từng bên, nguồn lực, kinh phí, các chỉ số đánh giá kết quả (KPI) và lộ trình triển khai AI COE.

Hợp tác triển khai Trung tâm Xuất sắc về Trí tuệ nhân tạo tại TP.HCM Ảnh: BTC

Plug and Play là nền tảng đổi mới sáng tạo toàn cầu được thành lập năm 2006 và có trụ sở tại Silicon Valley (Mỹ). Tổ chức này kết nối startup với các tập đoàn, nhà đầu tư, trường đại học và cơ quan chính phủ, đồng thời vận hành các chương trình đổi mới sáng tạo doanh nghiệp, tăng tốc khởi nghiệp và đầu tư mạo hiểm. Theo thông tin do Plug and Play công bố, mạng lưới của tổ chức hiện bao gồm hơn 100.000 startup, hơn 550 đối tác doanh nghiệp và hiện diện tại hơn 60 địa điểm trên toàn cầu. Thông qua kênh "ngoại giao công nghệ", Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco đã kết nối việc hợp tác giữa TP.HCM và Plug & Play. Nền tảng này kỳ vọng giúp TP.HCM mở rộng khả năng tiếp cận các mạng lưới chuyên gia, công nghệ, startup, tập đoàn và nhà đầu tư quốc tế, đồng thời tạo thêm kênh để doanh nghiệp và startup Việt Nam tiếp cận các chương trình, đối tác và thị trường toàn cầu.

Phát biểu tại chương trình, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh: "Người có ý tưởng có nơi để bắt đầu, người có công nghệ có nơi để thử nghiệm, doanh nghiệp có bài toán có nơi để tìm kiếm giải pháp, nhà đầu tư có cơ hội tìm kiếm những dự án tiềm năng và thành phố có thêm những giải pháp thiết thực để phục vụ người dân và doanh nghiệp".

Theo Biên bản ghi nhớ, AI COE được định hướng phát triển trên nền tảng liên kết nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy nghiên cứu, ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp và đưa các ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thực tiễn tại TP.HCM. Hợp tác tập trung vào ba trụ cột chính gồm: Trung tâm Năng lực - tập trung xây dựng chiến lược, khung năng lực và lộ trình hoạt động của AI COE, triển khai các chương trình đào tạo về AI và đổi mới sáng tạo cho sinh viên, giảng viên, cán bộ quản lý nhà nước và nhân sự doanh nghiệp...; chương trình Tăng tốc khởi nghiệp (Acceleration Track) - hướng tới tổ chức các chương trình tăng tốc startup AI theo từng nhóm, tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên của thành phố; chương trình Venture Client và Thử nghiệm giải pháp (Venture Client Track/Proof of Concept - PoC) - tập trung xác định các bài toán cụ thể từ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề tại TP.HCM. Đồng thời tìm kiếm các startup và công nghệ phù hợp để thử nghiệm trong môi trường vận hành thực tế, từ đó đánh giá khả năng hoàn thiện, nhân rộng và thương mại hóa giải pháp.

Bên cạnh ba trụ cột trên, các bên dự kiến tổ chức các hoạt động phát triển hệ sinh thái như hội thảo chuyên đề, tọa đàm, triển lãm, kết nối nhà đầu tư và mạng lưới chuyên gia quốc tế; đồng thời tạo điều kiện để startup và chuyên gia Việt Nam tiếp cận mạng lưới và các sự kiện quốc tế của Plug & Play...



