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Kinh tế Chính sách - Phát triển

TP.HCM phát hành thẻ đi xe buýt, metro miễn phí, ai được đăng ký?

Hà Mai
Hà Mai
Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM (Trung tâm QLGTCC) chính thức triển khai đăng ký và phát hành Thẻ giao thông công cộng nhằm xác thực các đối tượng được hưởng chính sách miễn 100% giá vé.

Theo quy định, chính sách miễn phí áp dụng cho 4 nhóm đối tượng gồm người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên), người khuyết tật, người có công với cách mạng và trẻ em dưới 6 tuổi (do cha mẹ hoặc người giám hộ đăng ký). Thẻ giao thông công cộng này sẽ được sử dụng trên tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và 134 tuyến xe buýt trợ giá trên địa bàn thành phố.

TP.HCM phát hành thẻ đi xe buýt, metro miễn phí, ai được đăng ký? - Ảnh 1.

Để đăng ký, người dân cần chuẩn bị thông tin cá nhân, 1 ảnh thẻ nền sáng rõ mặt và ảnh chụp giấy tờ chứng minh như căn cước công dân (đối với người cao tuổi), giấy xác nhận khuyết tật, giấy chứng nhận người có công hoặc giấy khai sinh của trẻ em.

Người dân có thể lựa chọn đăng ký linh hoạt qua 3 hình thức: thao tác trên ứng dụng MultiGo, kê khai trực tuyến tại website buyttphcm.com.vn, hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại điểm tiếp nhận ở Bến xe buýt Sài Gòn (đường Phạm Ngũ Lão, P.Bến Thành).

Hồ sơ sẽ được Trung tâm kiểm tra và phê duyệt trong vòng 1 ngày làm việc. Sau khi hoàn tất, thẻ được trả trực tiếp tại Bến xe buýt Sài Gòn hoặc gửi về các bến xe buýt quận 8, Chợ Lớn A, Tân Phú trong tối đa 3 ngày làm việc.

Khi sử dụng dịch vụ, hành khách đi xe buýt chỉ cần chủ động quét mã QR trên thẻ tại máy T10 ngay khi lên xe. Với tuyến metro số 1, người dân xuất trình thẻ tại cổng ưu tiên để nhân viên nhà ga hỗ trợ qua cổng. Trung tâm lưu ý, thẻ phải được sử dụng đúng chính chủ, không cho người khác mượn hay sử dụng sai mục đích.

Trong trường hợp thẻ bị lỗi kỹ thuật hoặc sai thông tin, người dân sẽ được hỗ trợ kiểm tra và cấp đổi miễn phí trong 1 ngày làm việc. Nếu chẳng may bị mất thẻ, hành khách cần báo khóa thẻ gấp qua Tổng đài 1022 (nhánh 9) hoặc trên ứng dụng MultiGo để được hướng dẫn thủ tục cấp lại.

Phía Trung tâm GTCC khuyến cáo người dân thuộc diện ưu đãi nên chủ động đăng ký sớm để thuận tiện cho việc đi lại.


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