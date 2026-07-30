Người dân TP.HCM ùn ùn đi xe buýt miễn phí, hơn 8,5 triệu lượt trong 1 tháng

Chương trình miễn phí xe buýt được triển khai từ 1.7 với mục tiêu góp phần giảm chi phí đi lại cho người dân, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng, từng bước giảm phương tiện cá nhân, góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

Sản lượng hành khách đi xe buýt tăng mạnh sau 1 tháng triển khai miễn phí vé ẢNH: SẦM ÁNH

Lượng khách tăng mạnh tới 39%

Theo đại diện Trung tâm GTCC, ngay từ khi triển khai, chương trình đã nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của người dân. Ước tính sau 30 ngày thực hiện, hệ thống xe buýt đã phục vụ khoảng 8,5 triệu lượt hành khách, tăng khoảng 39% so với cùng kỳ năm 2025 - tương đương tăng hơn 2,18 triệu lượt khách.

Bên cạnh sản lượng hành khách tăng mạnh, nhiều chỉ tiêu quan trọng cũng đạt kết quả tích cực. Cụ thể, tỷ lệ xe xuất bến đúng giờ đạt 97% số chuyến; tỷ lệ xác thực hành khách bằng hệ thống vé điện tử đạt 69%; ứng dụng MultiGO ghi nhận hơn 105.000 lượt sử dụng.

Đáng chú ý, trước khi triển khai chương trình, tỷ lệ hành khách sử dụng các hình thức xác thực điện tử khi đi xe buýt chỉ khoảng 9%. Sau một tháng, tỷ lệ này đã tăng lên khoảng 60%, cho thấy người dân đang dần hình thành thói quen sử dụng phương thức thanh toán, xác thực hiện đại, tạo nền tảng để thực hiện xác thực 100% hành khách theo lộ trình từ tháng 10.

Trong quá trình triển khai, Trung tâm GTCC đã huy động 30 nhân sự trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn hành khách trên các tuyến xe buýt; phối hợp tiếp nhận, giải đáp hơn 1.000 cuộc gọi qua Tổng đài 1022. Đồng thời tiếp nhận nhiều ý kiến phản ánh, góp ý qua ứng dụng MultiGO. Hệ thống camera giám sát cũng được khai thác để phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá, xử lý vi phạm và khen thưởng kịp thời.

Song song, hạ tầng phục vụ giao thông công cộng tiếp tục được đầu tư, nâng cấp với hệ thống mái che, nhà chờ thân thiện hơn, tăng cường kết nối giữa xe buýt và metro, cải thiện khả năng tiếp cận của hành khách. Nhiều khu vực trung chuyển được đầu tư theo hướng hiện đại, góp phần nâng cao trải nghiệm của người dân khi sử dụng phương tiện công cộng.

Ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở Xây dựng chủ trì hội nghị sáng nay (30.7) ẢNH: TTGTCC

Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới và hạ tầng giao thông công cộng

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở Xây dựng, đánh giá sau 30 ngày triển khai, chương trình đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực, góp phần giảm chi phí đi lại cho người dân và từng bước thay đổi thói quen sử dụng phương tiện giao thông.

Theo ông Bùi Hòa An, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện như nâng cao tính đúng giờ của xe buýt, nghiên cứu làn đường ưu tiên, tối ưu hóa biểu đồ chạy xe, đồng thời tiếp tục rà soát, sắp xếp lại mạng lưới tuyến xe buýt theo hướng kết nối hiệu quả với metro, xe buýt đường sông, xe đạp công cộng, xe công nghệ và các phương thức vận tải khác. Dự kiến công tác rà soát mạng lưới sẽ hoàn thành trong tháng 10 để làm cơ sở triển khai mở rộng trong năm 2027.

Sở Xây dựng cũng đang xây dựng nghị quyết về phát triển giao thông công cộng, hướng đến phát triển mạnh hệ thống vận tải hành khách công cộng, từng bước hạn chế phương tiện cá nhân.

Phó giám đốc Sở Xây dựng Bùi Hòa An đề nghị Trung tâm GTCC xây dựng Bộ quy tắc ứng xử cho các tuyến xe buýt theo 1 bộ chung. Đồng thời phải xây dựng một số tuyến kiểu mẫu "xuất bến đúng giờ", có kế hoạch phối hợp với các đơn vị, địa phương để triển khai.

Hội nghị cũng ghi nhận đánh giá của lực lượng cảnh sát giao thông về sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị trong quá trình triển khai chương trình. Trong thời gian tới, các cơ quan sẽ tiếp tục theo dõi, thống kê, phân tích nhu cầu đi lại của từng nhóm hành khách, từng tuyến xe buýt để có giải pháp điều chỉnh phù hợp, đặc biệt khi học sinh, sinh viên quay trở lại trường học và nhu cầu đi lại của người dân tiếp tục tăng trong thời gian tới.