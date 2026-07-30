Ngày mai, người dân TP.HCM đi xe buýt miễn phí còn được bốc thăm trúng thưởng

Theo đó, chương trình diễn ra từ 8 giờ 30 - 10 giờ ngày mai (31.7) tại 6 địa điểm, gồm bến xe buýt Sài Gòn, bến xe buýt Chợ Lớn, trạm trung chuyển Hàm Nghi, bến xe buýt quận 8 cũ, bến xe khách Bình Dương và bến xe khách Vũng Tàu.

Tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên đến 40 triệu đồng, gồm 80 phiếu mua hàng Co.opmart, mỗi phiếu trị giá 500.000 đồng. Cụ thể, bến xe buýt Sài Gòn, bến xe buýt Chợ Lớn, trạm trung chuyển Hàm Nghi và bến xe buýt quận 8 cũ mỗi địa điểm có 15 giải; bến xe khách Bình Dương và bến xe khách Vũng Tàu mỗi địa điểm có 10 giải.

Đối tượng tham gia là hành khách đang sử dụng xe buýt tại thời điểm diễn ra chương trình ở các bến xe, trạm trung chuyển nêu trên. Trung tâm chuẩn bị các phiếu bốc thăm gồm phiếu trúng thưởng và phiếu không trúng thưởng; tổng cộng có 80 phiếu trúng thưởng, tương ứng 80 phần quà.

Theo thể lệ, mỗi hành khách chỉ được tham gia bốc thăm một lần duy nhất và chỉ được nhận một giải thưởng. Chương trình không áp dụng đối với cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng; lái xe, nhân viên phục vụ và người lao động của các đơn vị vận tải; thành viên Ban Tổ chức và Ban Giám sát chương trình.

"Thông qua hoạt động này, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng mong muốn gửi lời tri ân đến những hành khách đã lựa chọn xe buýt là phương tiện di chuyển hằng ngày. Đồng thời góp phần lan tỏa thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hướng tới xây dựng hệ thống giao thông đô thị văn minh, hiện đại và thân thiện với môi trường" - đại diện Trung tâm chia sẻ.

Cũng theo thông tin từ Trung tâm, tính từ 1.7 đến hết 28.7, chương trình hỗ trợ người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng trên 134 tuyến xe buýt đã phục vụ hơn 7,7 triệu lượt hành khách.

Riêng ngày 28.7, đã có 17.742 chuyến xe được thực hiện, phục vụ 290.297 lượt hành khách, bình quân 16,4 hành khách/chuyến, tăng trưởng 43% so với cùng kỳ năm 2025.