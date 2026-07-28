TP.HCM vận động cán bộ đi xe buýt ít nhất 2 lần/tuần

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn TP giai đoạn 2026 - 2030.

TP.HCM phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ người dân sử dụng giao thông công cộng đạt 15 - 20% nhu cầu đi lại

ẢNH: SẦM ÁNH

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, thân thiện môi trường, đồng thời từng bước kiểm soát phương tiện cá nhân.

TP.HCM đặt mục tiêu 100% xe buýt nội tỉnh sử dụng điện hoặc năng lượng xanh ngay trong năm 2027. Trước năm 2030, toàn bộ xe buýt và taxi trên địa bàn chuyển sang sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Đến năm 2030, phấn đấu tỷ lệ người dân sử dụng giao thông công cộng đạt 15 - 20% nhu cầu đi lại.

Để thực hiện mục tiêu trên, TP.HCM sẽ tái cấu trúc toàn bộ mạng lưới xe buýt sau sắp xếp đơn vị hành chính; mở mới các tuyến kết nối sân bay Long Thành, các tuyến metro, khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu; tổ chức một số tuyến xe buýt đêm và mô hình vận tải theo nhu cầu bằng phương tiện cỡ nhỏ trong khu dân cư.

Về hạ tầng, TP.HCM đầu tư, nâng cấp bến xe buýt, trạm trung chuyển, nhà chờ, trụ dừng; xây dựng 5 bến xe buýt theo quy hoạch; phát triển các bãi đỗ xe kết hợp trung chuyển để người dân gửi phương tiện cá nhân và tiếp tục hành trình bằng giao thông công cộng.

Về công nghệ, thành phố sẽ mở rộng hệ thống vé điện tử liên thông trên toàn mạng lưới; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và mô hình số hóa trong quản lý, điều hành vận tải; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung.

Đối với đường thủy, TP sẽ nghiên cứu đầu tư các tuyến vận tải hành khách công cộng và hệ thống bến thủy nội địa, kết nối đồng bộ với xe buýt, metro, hình thành mạng lưới giao thông đa phương thức.

Bên cạnh đó, đề án kiểm soát khí thải phương tiện; triển khai vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm, Cần Giờ và đặc khu Côn Đảo cũng sẽ được đẩy nhanh thực hiện, đi cùng nghiên cứu điều tiết, hạn chế phương tiện cá nhân trên một số tuyến đường khi hệ thống giao thông công cộng đáp ứng yêu cầu.

Ngoài ra, mạng lưới trạm sạc, tủ đổi pin sẽ được phát triển tại bến xe, công sở, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp và bãi đỗ, hỗ trợ người dân chuyển sang phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh.

Song song với việc đầu tư phương tiện và hạ tầng, TP.HCM đặt mục tiêu thay đổi thói quen đi lại của người dân, bắt đầu từ việc vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sử dụng phương tiện giao thông công cộng tối thiểu 2 lần mỗi tuần. Đây sẽ là một tiêu chí đưa vào nội dung đánh giá, bình xét thi đua hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị.



