TP.HCM miễn phí vé xe buýt, giờ còn làm mái che kéo tới tận nhà ga metro

Theo đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Trung tâm), nhằm triển khai đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trước thời điểm thực hiện chính sách miễn 100% giá vé xe buýt từ ngày 1.7, đơn vị này đã xây dựng phương án cải thiện khả năng tiếp cận các nhà ga bằng nhiều giải pháp đồng bộ như cải tạo vỉa hè, hoàn thiện lối đi bộ, bổ sung nhà chờ xe buýt.

Việc đầu tư hệ thống mái che xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, phù hợp với điều kiện khí hậu TP.HCM thường xuyên nắng nóng, mưa lớn

Bên cạnh việc chỉnh trang hạ tầng, Trung tâm đã khôi phục vạch sơn tại 1.572 vị trí bị mờ hoặc ảnh hưởng sau thi công công trình; thu hồi trụ dừng, nhà chờ và xóa 78 vị trí không còn khai thác để phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới; hoàn thiện mẫu nhà chờ, trụ dừng theo hướng hiện đại, tăng khả năng nhận diện và phù hợp mỹ quan đô thị.

Đồng thời, thống nhất phương án cải tạo 10 vị trí nhà chờ xe buýt tại các phường Bảy Hiền, Tân Hòa, Tam Bình, Xuân Hòa và Sài Gòn; cải tạo bến xe buýt Sài Gòn, bổ sung nhà vệ sinh công cộng theo mô hình hiện đại "Chuẩn 5 sao"; thực hiện sơn mới các ô dừng xe buýt với nền xanh đặc trưng nhằm tăng cường khả năng nhận diện.

Trên cơ sở khảo sát thực tế và tiếp thu ý kiến của người dân, cơ quan quản lý tiếp tục đề xuất bổ sung hệ thống mái che tại các vị trí có nhu cầu đi bộ và trung chuyển lớn giữa xe buýt và metro.

Việc lắp đặt mái che được triển khai bắt đầu tại khu vực ga Thảo Điền và đang được tiếp tục triển khai các hạng mục tại ga Bến Thành, công viên Văn Thánh, An Phú, Rạch Chiếc, Thủ Đức và Đại học Quốc gia. Dự kiến toàn bộ công trình sẽ hoàn thành trong tháng 7 này. Riêng khu vực ga Bến Thành và ga Đại học Quốc gia sẽ tiếp tục triển khai theo tiến độ phù hợp.

Hệ thống mái che 'đón' người dân ngay khi bước xuống xe buýt, rồi đi tới ga metro

Theo đánh giá của Trung tâm, việc đầu tư hệ thống mái che là giải pháp có tính khả thi, triển khai nhanh, hiệu quả và đặc biệt phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới của TP.HCM. Trong quá trình tham mưu Sở Xây dựng triển khai, Trung tâm đã lựa chọn các vị trí ưu tiên dựa trên nhiều tiêu chí như: kết nối trực tiếp giữa trạm dừng xe buýt với nhà ga metro; phục vụ các khu dân cư, trường học, bệnh viện, khu văn phòng; bảo đảm lối đi liên tục, không đứt quãng; vỉa hè đủ rộng và không ảnh hưởng đến mặt tiền nhà dân.

Mục tiêu của việc đầu tư hệ thống mái che là hoàn thiện chuỗi kết nối "đi bộ - xe buýt - metro", giúp người dân thuận tiện hơn trong việc di chuyển từ nhà đến trạm xe buýt, từ xe buýt đến metro và ngược lại.

"Đối với giao thông công cộng, trải nghiệm của hành khách không chỉ bắt đầu khi lên xe mà ngay từ hành trình tiếp cận phương tiện. Khi người dân được che nắng, che mưa và có lối đi an toàn, thuận tiện, việc lựa chọn xe buýt và metro sẽ trở nên dễ dàng hơn, góp phần thay đổi thói quen đi lại, giảm phương tiện cá nhân và thúc đẩy phát triển giao thông công cộng bền vững" - lãnh đạo Trung tâm chia sẻ.

Hạ tầng xe buýt đang ngày càng hoàn thiện nhằm thúc đẩy chuyển đổi thói quen di chuyển của người dân TP.HCM ẢNH: TTQLGTCC

Để các công trình phát huy hiệu quả lâu dài, phía cơ quan quản lý cũng bày tỏ mong nhận được sự đồng hành của chính quyền địa phương và người dân trong việc giữ gìn vệ sinh, không lấn chiếm lối đi, không buôn bán hoặc sử dụng sai mục đích, cùng xây dựng môi trường giao thông công cộng văn minh, thân thiện và ngày càng thuận tiện hơn.