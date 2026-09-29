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    Thời sự

    Việt Nam dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo trong xuất khẩu công nghệ cao

    Quý Hiên
    Quý Hiên
    Theo Báo cáo GII 2026, Việt Nam tăng lên hạng 43 toàn cầu, duy trì vị trí thứ 3 ASEAN và xuất sắc dẫn đầu thế giới về xuất khẩu công nghệ cao, tiếp tục khẳng định năng lực đổi mới sáng tạo vượt trội .

    Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) vừa chính thức công bố Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2026. Việt Nam tiếp tục ghi nhận bước tiến ấn tượng khi thăng 1 bậc lên vị trí 43/139 quốc gia và nền kinh tế, đồng thời xác lập vị thế dẫn đầu toàn cầu ở hàng loạt chỉ số then chốt.

    Việt Nam dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo trong xuất khẩu công nghệ cao- Ảnh 1.

    Việt Nam được ghi nhận trong nhóm các nền kinh tế thu nhập trung bình thăng hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu nhanh nhất, từ vị trí 76 năm 2013 lên hạng 43 năm 2026

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BÁO CÁO GII 2026

    Vượt chuẩn phát triển 16 năm liên tiếp

    Tính từ năm 2016 đến nay, chỉ số GII của Việt Nam đã có sự bứt phá ngoạn mục với mức cải thiện 16 bậc, từ vị trí 59 vươn lên hạng 43. Đóng góp lớn nhất vào thành tích này trong năm 2026 là sự thăng tiến vượt bậc về đầu ra đổi mới sáng tạo khi Việt Nam tăng 2 bậc, vươn lên vị trí thứ 35 toàn cầu.

    Trong khu vực ASEAN, Việt Nam tiếp tục vượt qua Thái Lan để đứng thứ 3, chỉ xếp sau 2 nền kinh tế có thu nhập cao là Singapore và Malaysia. Đối với nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình thấp, Việt Nam vững vàng ở vị trí thứ 2, ngay sau Ấn Độ.

    Đặc biệt, Báo cáo GII 2026 vinh danh Việt Nam là một trong 7 quốc gia thu nhập trung bình có tốc độ cải thiện thứ hạng nhanh nhất kể từ năm 2013. WIPO cũng ghi nhận Việt Nam cùng với Trung Quốc và Ấn Độ là 3 quốc gia hiếm hoi có thành tích đổi mới sáng tạo vượt trội so với mức độ phát triển kinh tế. 

    Đây là năm thứ 16 liên tiếp Việt Nam duy trì được kỳ tích này, minh chứng cho hiệu quả xuất sắc trong việc chuyển hóa các nguồn lực đầu vào thành kết quả đầu ra thực chất.

    Dẫn đầu toàn cầu về công nghệ cao và sức bật khởi nghiệp

    Hồ sơ đổi mới sáng tạo của Việt Nam năm 2026 nổi bật với hàng loạt thành tựu dẫn đầu thế giới và vào top 10 toàn cầu: số 1 thế giới về tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa sáng tạo; tỷ trọng nhập khẩu công nghệ cao của quốc gia cũng lọt vào top 3 toàn cầu; xếp hạng 5 thế giới ở chỉ số số lượng ứng dụng điện thoại thông minh được phát triển và sử dụng; tốc độ tăng năng suất lao động đạt hạng 6 toàn cầu, mang lại tác động tích cực cho nền kinh tế và phát triển bền vững.

    Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo cũng gặt hái thành quả vang dội với sự xuất hiện của 3 doanh nghiệp "kỳ lân" được định giá hàng tỉ đô la. Điểm nhấn đáng chú ý là Việt Nam đã bắt đầu xuất hiện các doanh nghiệp khởi nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học.

    Theo Bộ KH-CN, những thành tựu trên là kết quả từ việc Việt Nam đã thay đổi mạnh mẽ cách tiếp cận, đặt khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào vị trí trung tâm trong mô hình phát triển.

    Quản lý nhà nước đã có sự chuyển dịch chiến lược từ việc tập trung vào đầu vào sang quản lý theo kết quả đầu ra, đi thẳng vào các công nghệ chiến lược và công nghệ cao. Những bước tiến này đang tạo đà vững chắc để Việt Nam hướng tới mục tiêu vào top 40 quốc gia dẫn đầu về đổi mới sáng tạo vào năm 2030 và top 30 vào năm 2045.

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