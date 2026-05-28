Điện rò rỉ ở bể bơi tại trường học, 3 trẻ phải cấp cứu

Tối 28.5, thông tin từ UBND xã Quảng Hà cho biết, Công an xã Quảng Hà đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra vụ điện rò rỉ tại bể bơi ở trường học trên địa bàn khiến 3 trẻ phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, Công an xã Quảng Hà nhận được tin báo về việc 2 cháu nhỏ bị đuối nước, nguy kịch khi đang bơi tại bể bơi dịch vụ trong khuôn viên Trường THPT Nguyễn Du, thôn Ngô Quyền.



Các cháu gặp nạn gồm Nguyễn Đức T. (13 tuổi) và Nguyễn Đức P. (9 tuổi), cùng trú tại thôn Quảng Chính 2, xã Quảng Hà. Ngoài ra, còn có cháu Nguyễn Thiên C. (9 tuổi, trú xã Ba Chẽ) cũng phải nhập viện theo dõi.

Qua xác minh ban đầu, ông Vi Đình Minh (63 tuổi, chủ bể bơi và trực tiếp trông coi) cho biết thời điểm xảy ra vụ việc có 5 trẻ đang bơi trong bể thì bất ngờ phát hiện 3 cháu bất tỉnh dưới nước.

Bể bơi trong khuôn viên Trường THPT Nguyễn Du ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Ngay sau đó, ông Minh cùng một số người đang thi công trong khuôn viên trường và giáo viên nhà trường đã đưa các cháu lên bờ sơ cứu rồi chuyển tới Bệnh viện đa khoa Móng Cái - Cơ sở 2 cấp cứu.

Theo bác sĩ điều trị, cháu Nguyễn Đức T. nhập viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn, ngừng tim. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, đặt ống nội khí quản và hồi sức tích cực. Sau khi có nhịp tim trở lại, bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều trị.

Trong khi đó, cháu Nguyễn Đức P. được chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi sặc, phải đặt ống nội khí quản trước khi chuyển tuyến trên.

Riêng cháu Nguyễn Thiên C. được chẩn đoán viêm phổi, hiện sức khỏe đã ổn định và đang được theo dõi tại khoa Nhi.

Toàn bộ khu vực bể bơi đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Đáng chú ý, quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an xã Quảng Hà phối hợp lực lượng PCCC Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra khu vực mái tôn che nắng của bể bơi thì phát hiện có dòng điện chạy qua các cột trụ kim loại.

Lực lượng chức năng dùng bút thử điện kiểm tra và ghi nhận đèn báo đỏ, nghi có hiện tượng điện rò rỉ ở bể bơi trường học. Qua đánh giá của Công an xã Quảng Hà, căn cứ lời khai và các tài liệu liên quan, nguyên nhân vụ việc là do điện giật.

Theo lãnh đạo xã Quảng Hà, đến chiều tối cùng ngày, cháu Nguyễn Đức T., Nguyễn Đức P. sức khỏe đang có dấu hiệu tích cực.

Các cá nhân liên quan đã được mời làm việc để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.