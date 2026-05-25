Giới trẻ

Trao Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho nam sinh lớp 9 cứu người đuối nước

Phạm Đức
25/05/2026 18:23 GMT+7

Trung ương Đoàn đã quyết định trao tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho em Chu Văn Tuấn Vũ, học sinh lớp 9C, Trường THCS Cẩm Dương (Hà Tĩnh) vì hành động cứu người bất chấp nguy hiểm.

Chiều 25.5, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Viết Hải Đăng, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" và Bằng khen của Trung ương Đoàn cho em Chu Văn Tuấn Vũ, học sinh lớp 9C, Trường THCS Cẩm Dương (xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh) vì đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước

Phó bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho em Vũ

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cũng trao tặng bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cho nam sinh này nhằm kịp thời biểu dương tấm gương quên mình vì người khác.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 15.5, trong lúc tắm tại bãi biển Rạng Đông (xã Yên Hòa), Vũ phát hiện hai em nhỏ (học sinh lớp 2 và lớp 5) bị sóng lớn cuốn ra xa bờ, chới với giữa dòng nước sâu.

Đối mặt với tình huống khẩn cấp, không một chút do dự, Vũ lập tức lao mình ra biển ứng cứu. Bằng sự dũng cảm và nỗ lực phi thường, nam sinh lớp 9 đã tiếp cận và đưa được một em nhỏ vào bờ an toàn. Em nhỏ còn lại ngay sau đó cũng được người dân địa phương hỗ trợ đưa vào bờ kịp thời.

Hành động dũng cảm cứu người của nam sinh lớp 9 đã nhận được sự thán phục và biểu dương lớn từ nhà trường cũng như ngành giáo dục địa phương.

Theo đó, Ban giám hiệu Trường THCS Cẩm Dương đã tổ chức biểu dương, trao tặng giấy khen và quà cho Vũ ngay trước toàn thể học sinh.

Ngày 21.5, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh cũng đã đến tận nơi động viên, trao tặng giấy khen của Giám đốc Sở cho em Vũ nhằm tôn vinh kịp thời hành động nghĩa hiệp này.

Đại diện Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khẳng định, sự dũng cảm của em Chu Văn Tuấn Vũ không chỉ là một hành động đẹp, mà còn là minh chứng rõ nét, sống động nhất cho cuộc vận động "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng" của thanh thiếu nhi toàn tỉnh.

Tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho hai bạn trẻ lao xuống biển cứu người

Hai bạn trẻ gồm 1 nam và 1 nữ ở Nghệ An thấy có người bị đuối nước dưới biển liền lao mình xuống cứu người, nhưng rất tiếc một bạn nữ đã kiệt sức và tử vong.

