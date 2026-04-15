Giới trẻ

Tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho hai bạn trẻ lao xuống biển cứu người

Khánh Hoan
15/04/2026 14:44 GMT+7

Hai bạn trẻ gồm 1 nam và 1 nữ ở Nghệ An thấy có người bị đuối nước dưới biển liền lao mình xuống cứu người, nhưng rất tiếc một bạn nữ đã kiệt sức và tử vong.

Ngày 15.4, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Nghệ An đã đến nhà riêng, trao tặng bằng khen và Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho nam sinh Võ Hoàng Thành (học sinh lớp 10, Trường THPT Nghi Lộc 3) và truy tặng bằng khen cùng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho nữ sinh Lê Thị Quỳnh Chi (lớp 11, Trường THPT Nguyễn Thức Tự), vì hành động dũng cảm cứu người trong tình huống nguy hiểm.

Anh Hồ Phúc Hải, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An trao tặng bằng khen và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của T.Ư Đoàn cho em Võ Hoàng Thành

Trước đó, chiều ngày 10.4, Quỳnh Chi cùng bạn đang chụp ảnh ở bãi biển thuộc P.Cửa Lò (Nghệ An), phát hiện một nam sinh lớp 7 bị đuối nước. Ngay lập tức, Quỳnh Chi nhảy xuống biển để cứu. Tuy nhiên, do sóng lớn và khu vực này có dòng chảy ngầm nên Quỳnh Chi gặp khó khăn để kéo nam sinh gặp nạn vào bờ. Thấy vậy, một bạn nữ đi cùng Quỳnh Chi cùng nhảy xuống hỗ trợ, nhưng do đuối sức nên cả 3 cùng chới với dưới biển.

Thời điểm đó, em Võ Hoàng Thành đang đi dạo trên bờ, phát hiện sự việc và nhảy xuống, lần lượt dìu được nam sinh và một nữ sinh vào bờ. Riêng Quỳnh Chi bị sóng đẩy ra xa, kiệt sức và bị chìm. Em Võ Hoàng Thành tiếp tục ra cứu Quỳnh Chi nhưng do sức đã yếu và sóng lớn nên không cứu được. Quỳnh Chi sau đó được lực lượng cứu hộ đến ứng cứu nhưng em đã tử vong. 

Anh Hồ Phúc Hải trao bằng khen của T.Ư Đoàn và Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" truy tặng cho Quỳnh Chi

Hành động cứu người gặp nạn trong tình huống nguy hiểm của Quỳnh Chi và Võ Hoàng Thành là minh chứng sống động cho tinh thần xung kích, dũng cảm của tuổi trẻ, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Chiều 26.3, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho sinh viên Nguyễn Lê Tú, Khoa Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội.

