Chiến dịch truyền thông '15 ngày hành động đẹp vì Tổ quốc'

Ngày 14.5, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi và Chiến dịch truyền thông "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2026).

Sự tiếp nối của lòng yêu nước qua nhiều thế hệ

Theo ban tổ chức, chuỗi hoạt động được triển khai từ tháng 5 đến tháng 10.2026 trên phạm vi toàn quốc với chủ đề "Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam". Các hoạt động hướng tới giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí cống hiến, đồng thời tạo môi trường để thanh niên phát huy sáng tạo, hội nhập và khẳng định vai trò trong xã hội.

Phát biểu tại họp báo, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cho biết dấu mốc 70 năm không chỉ thể hiện sự trưởng thành của tổ chức Hội mà còn là "sự tiếp nối của lòng yêu nước qua nhiều thế hệ".

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại buổi họp báo ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, Hành trình và Chiến dịch truyền thông "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được triển khai với tinh thần "lấy thanh niên làm trung tâm, lấy không gian mạng làm mặt trận và lấy hành động đẹp làm thước đo".

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi gồm 7 chặng đi qua nhiều địa danh lịch sử, văn hóa, "địa chỉ đỏ" trên cả nước như Nghệ An, Huế, Tuyên Quang, Điện Biên, Khánh Hòa, Cà Mau, TP.HCM và Hà Nội.

Trong đó, lễ phát động hành trình sẽ diễn ra tại Nghệ An vào ngày 16.5. Các chặng tiếp theo gắn với nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, tri ân, an sinh xã hội, giao lưu với nhân chứng lịch sử và tuyên truyền chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia.

"Hành trình không chỉ là những điểm đến về mặt địa lý, mà còn là những điểm chạm của cảm xúc, của lịch sử và lòng tự hào dân tộc", anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Tường Lâm cho rằng, thanh niên không chỉ là người tiếp nhận thông tin mà cần trở thành chủ thể sáng tạo nội dung, lan tỏa những điều tích cực và truyền cảm hứng trong cộng đồng.

"Chúng tôi tin rằng khi những điều tích cực đủ hấp dẫn, đủ chân thật và đủ cảm xúc, thì chính thanh niên sẽ làm cho tinh thần yêu nước trở thành một xu hướng lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng", anh Nguyễn Tường Lâm nói.

Chiến dịch truyền thông "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

Trong khuôn khổ hành trình, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam sẽ phát động 70 ngày thi đua cao điểm, chiến dịch "15 ngày hành động đẹp vì Tổ quốc", tổ chức giải marathon tại Điện Biên và nhiều hoạt động an sinh xã hội, về nguồn trên cả nước.

Song song với hành trình thực tế, Chiến dịch truyền thông "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được triển khai mạnh mẽ trên các nền tảng số từ tháng 5 đến tháng 10.2026, hướng tới đối tượng thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Các nhà sáng tạo nội dung tham dự chương trình ẢNH: ĐĂNG HÀI

Theo ban tổ chức, chiến dịch khuyến khích thanh niên sáng tạo video clip, hình ảnh, bài viết truyền cảm hứng về tình yêu quê hương, hoạt động tình nguyện, sáng kiến trong học tập, lao động, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Các sản phẩm sẽ được lan tỏa trên Facebook, TikTok, YouTube, Instagram… với các hashtag như #ToiYeuToQuocToi, #TYTQT, #ProudVietNam.

Đáng chú ý, chiến dịch năm nay có nhiều hoạt động sáng tạo gắn với công nghệ số như cuộc thi sáng tác ca khúc bằng AI chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi", cuộc thi cover, remix Hội ca "Lên đàng" và cuộc thi sáng tạo video ngắn dành cho thanh niên từ 16 - 35 tuổi trong và ngoài nước.

Tuần lễ cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 9 - 11.10, tại Hà Nội và TP.HCM với nhiều hoạt động như lễ kỷ niệm, trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh, triển lãm ảnh, Youth Fest 2026, Liên hoan "Tuổi trẻ sáng tạo" toàn quốc…