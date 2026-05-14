Lan tỏa tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ

Sáng 14.5, tại Hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp Hội đồng Đội T.Ư tổ chức lễ tổng kết và trao giải các cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ" và "Cây bút Tuổi hồng" năm học 2025 - 2026.

Phản ánh sinh động các hoạt động giáo dục truyền thống

Hai cuộc thi được tổ chức dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026) và 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15.5.1941 - 15.5.2026).

Theo ban tổ chức, cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ" diễn ra trong 3 tháng, từ tháng 1 đến tháng 4.2026, thu hút gần 38.000 bài thi cá nhân ở các nội dung viết và vẽ với chủ đề "Những cháu ngoan Bác Hồ", cùng gần 200 bài thi tập thể dưới hình thức video clip với chủ đề "Tiếp lửa truyền thống - Tự hào là thiếu nhi Việt Nam" đến từ 34/34 tỉnh, thành trên cả nước.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải ẢNH: CTV

Cuộc thi nhận được sự tham gia của nhiều loại hình trường học, từ tiểu học, THCS đến các trường phổ thông dân tộc nội trú ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo. Nhiều trường đã tổ chức lễ phát động và chấm sơ loại tại đơn vị, góp phần tạo sức lan tỏa rộng khắp. Các bài dự thi tập trung thể hiện tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ, đồng thời gắn với việc học tập và làm theo "5 điều Bác Hồ dạy".

Ban tổ chức đánh giá điểm nổi bật của cuộc thi là sự gắn kết giữa nhận thức và hành động. Nhiều tác phẩm đã phản ánh sinh động các hoạt động giáo dục truyền thống như hành trình về nguồn, thăm địa chỉ đỏ, giao lưu với nhân chứng lịch sử, phong trào nuôi heo đất giúp bạn vượt khó, các hoạt động STEM, văn hóa - văn nghệ gắn với lời Bác dạy.

Một điểm nhấn khác là việc kết hợp hiệu quả giữa giáo dục truyền thống với nền tảng số. Nhiều video dự thi được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã nhận được lượng tương tác lớn từ phụ huynh, giáo viên và học sinh, góp phần lan tỏa những câu chuyện đẹp trong phong trào thiếu nhi.

Sân chơi ý nghĩa cho thiếu nhi

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức trao tổng cộng 104 giải thưởng, gồm 46 giải tập thể và 58 giải cá nhân.

Đối với cuộc thi sáng tác văn học thiếu nhi "Cây bút Tuổi hồng" năm học 2025 - 2026 với chủ đề "Mái trường em yêu", ban tổ chức cho biết đã nhận được khoảng 17.100 tác phẩm dự thi ở 2 thể loại thơ và truyện ngắn, cùng gần 100 video clip minh họa sinh động. Cuộc thi thu hút học sinh từ gần 1.000 trường học thuộc 33 tỉnh, thành tham gia.

Ban tổ chức trao tổng cộng 104 giải thưởng, gồm 46 giải tập thể và 58 giải cá nhân ẢNH: CTV

Ban giám khảo gồm các nhà văn, nhà thơ, nhà báo đã tiến hành chấm thi nghiêm túc, khách quan để lựa chọn những tác phẩm xuất sắc. Theo đánh giá của ban tổ chức, nhiều tác phẩm đã thể hiện chân thực tình thầy trò, tình bạn dưới mái trường, đồng thời cho thấy tình cảm, tâm hồn và niềm yêu thích văn chương của thiếu nhi cả nước.

Kết quả, ban tổ chức trao 58 giải thưởng cho cuộc thi "Cây bút Tuổi hồng", gồm 9 giải tập thể và 49 giải cá nhân.

Theo ban tổ chức, thành công của 2 cuộc thi không chỉ tạo nên sân chơi ý nghĩa cho thiếu nhi mà còn góp phần giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống; bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và lòng kính yêu Bác Hồ cho thế hệ măng non Việt Nam.