Gần 200 thanh, thiếu nhi Việt Nam tham gia ‘hành trình đỏ’ tại Trung Quốc

Ngày 11.4, đoàn đại biểu gồm gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tới Trung Quốc tham gia “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026”. Đây là hoạt động chính trị quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Chương trình do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức, tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối của thế hệ trẻ trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Các đại biểu xuất phát từ 2 điểm TP.Hà Nội và TP.HCM ẢNH: TN

Chuyến đi lần này, 192 đại biểu được chia làm 4 nhóm, do anh Nguyễn Thái An, Phó trưởng ban Công tác đoàn, cơ quan Ủy ban T.Ư Mặt trận tổ quốc Việt Nam, làm trưởng đoàn. Chuyến đi kéo dài 8 ngày, từ 11 - 18.4.

Đoàn được chia thành 4 nhóm nhằm bảo đảm hiệu quả nghiên cứu và trải nghiệm. Cụ thể, nhóm truyền thông và sáng tạo nội dung tập trung triển khai các hoạt động liên quan đến công tác truyền thông hiện đại; nhóm cán bộ Đoàn và sinh viên chú trọng trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh niên, đời sống sinh viên; nhóm văn hóa - nghệ thuật tăng cường giao lưu học thuật, tìm hiểu các giá trị văn hóa đặc sắc; trong khi nhóm thiếu nhi được tổ chức các hoạt động học tập phù hợp với lứa tuổi, góp phần nâng cao kỹ năng và nhận thức

Tối 11.4, các đại biểu Việt Nam và Trung Quốc đã có buổi sinh hoạt chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc”, với nhiều tư liệu phong phú và quý giá từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động tại Trung Quốc, được nước bạn lưu trữ và nghiên cứu.

192 đại biểu tham dự sinh hoạt chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc” vào tối 11.4 ẢNH: TN

Trong các ngày tới, đoàn sẽ hoạt động tại Quảng Châu và Bắc Kinh. Tại đây, các đại biểu sẽ tham gia nhiều nội dung phong phú như tham quan các “địa chỉ đỏ” gắn với lịch sử cách mạng hai nước và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc; khảo sát các mô hình phát triển khoa học - công nghệ, doanh nghiệp và đô thị hiện đại; đồng thời tham dự các diễn đàn, tọa đàm đối thoại thanh niên Việt - Trung với chủ đề “Kế thừa nguồn gen đỏ”…

Những hoạt động ý nghĩa này không chỉ giúp các đại biểu mở rộng tri thức, mà còn tạo cơ hội tiếp cận thực tiễn phát triển của Trung Quốc, từ đó liên hệ, vận dụng vào bối cảnh Việt Nam. Đây cũng là dịp để thanh thiếu nhi hai nước tăng cường hiểu biết, xây dựng tình bạn, thúc đẩy giao lưu nhân dân - một trong những nền tảng quan trọng của quan hệ song phương.

Ngoài ra, các đại biểu tham gia hành trình cũng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò như một “đại sứ thanh niên” để mang hình ảnh đất nước, con người và văn hóa nước ta giới thiệu với bạn bè Trung Quốc.

