Hành trình đỏ: Biến tự hào thành hành động mỗi ngày

Cảm nhận sâu sắc để hành động cụ thể hơn

Là một doanh nhân trẻ, Nguyễn Đình Tuấn Phát, Giám đốc Công ty TP Home, luôn tin rằng làm kinh tế cũng là một hình thức phụng sự Tổ quốc. Sau chuyến Hành trình đỏ, Phát càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của cụm từ "kế thừa nguồn gien đỏ".

Hành trình khép lại nhưng sẽ là điểm khởi đầu cho những hành động cụ thể để tiếp tục phát huy, vun đắp tình hữu nghị của thanh niên hai nước ẢNH: NỮ VƯƠNG

"Với tôi, đó không chỉ là truyền thống, mà làm sao để biến tinh thần đó thành hành động cụ thể mỗi ngày. Tôi nghĩ mình sẽ bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, như xây dựng môi trường làm việc trong doanh nghiệp làm sao cho mọi người luôn giữ được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tử tế với nhau, giống như những giá trị tốt đẹp mà thế hệ trước đã truyền lại", Phát nói.

Và hơn hết, sau khi trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các bạn thanh niên và doanh nghiệp Trung Quốc, Phát mong sẽ có thêm những dự án hợp tác cụ thể giữa doanh nhân trẻ hai nước để cùng học hỏi, cùng phát triển.

Sau hành trình này mình sẽ nỗ lực học tập, nghiên cứu không ngừng, lấy kiến thức và kỹ năng đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Định hướng cho sinh viên của mình phải sống có trách nhiệm hơn, bắt đầu từ những việc nhỏ như bảo vệ môi trường, tích cực tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Đó chính là "kế thừa gien đỏ" trong hiện đại.

Nguyễn Phạm Quốc Anh, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Tây Đô (TP.Cần Thơ)

"Tôi nghĩ, kế thừa nguồn "gien đỏ" chính là như vậy - không phải điều gì xa vời, mà là giữ trong tim tinh thần cống hiến, rồi thể hiện nó qua những việc thật bình dị, nhưng làm bằng cả trái tim", Phát bày tỏ.

Với các đại biểu thanh niên, đây không chỉ là một chuyến đi mà là hành trình để cảm nhận sâu sắc hơn về mối liên hệ lịch sử, về những khát vọng chung đã kết nối hai dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử.

Nguyễn Phạm Quốc Anh, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Tây Đô (TP.Cần Thơ), cho biết điều ý nghĩa nhất với mình trong hành trình là được đi theo dấu chân của Bác Hồ, đến thăm những nơi Người từng đặt chân đến tại Trung Quốc, từ đó khơi dậy trong mỗi đại biểu thanh niên niềm tự hào và nhiều cảm xúc.

Quốc Anh tự nhủ: "Sau hành trình này sẽ nỗ lực học tập, nghiên cứu không ngừng, lấy kiến thức và kỹ năng đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Định hướng cho sinh viên của mình phải sống có trách nhiệm hơn, bắt đầu từ những việc nhỏ như bảo vệ môi trường, tích cực tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Đó chính là "kế thừa gien đỏ" trong hiện đại".

Bản thân Quốc Anh cho biết sẽ là cầu nối văn hóa, giữ gìn và phát huy tình cảm với những người bạn đã gặp trong chuyến đi. "Hy vọng sẽ cùng nhau tạo ra một mạng lưới những người trẻ hai nước, cùng hợp tác, hỗ trợ nhau trong học tập, khởi nghiệp và các dự án xã hội", Quốc Anh chia sẻ.

Nghệ sĩ trẻ Nguyễn Trần Hoàng Thịnh chia sẻ cùng thanh niên nước bạn về cách biến những giá trị truyền thống thành cảm hứng sáng tạo mới ẢNH: NỮ VƯƠNG

Cũng giống Quốc Anh, Phạm Thị Thanh Lam, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, rất tự hào khi được đến thăm những địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc trong thời gian Người hoạt động cách mạng tại Trung Quốc.

"Những trải nghiệm ấy càng giúp tôi thấu hiểu hơn những gian nan mà vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc đã trải qua trên hành trình tìm đường cứu nước. Đồng thời, những địa danh này cũng minh chứng cho tình hữu nghị mà nhân dân Trung Quốc dành cho Bác, cho cách mạng Việt Nam", Lam bày tỏ.

Vun đắp tình hữu nghị của thanh niên 2 nước qua Hành trình đỏ

8 ngày của hành trình dù không quá dài những đã giúp thanh niên hai nước thêm thấu hiểu, gắn kết và cùng nhau nuôi dưỡng lý tưởng, hoài bão cống hiến, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa thanh niên hai nước nói riêng và nhân dân hai nước nói chung.

Bùi Thế Vinh, sinh viên Khoa Lịch sử, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), cho biết rất may mắn khi được tham gia chuyến công tác, học tập lần này. Đây là cơ hội để tìm hiểu lịch sử hợp tác giữa cách mạng Việt Nam và Trung Quốc, giao lưu và trao đổi với thanh niên nước bạn về lịch sử, văn hóa và chặng đường phát triển của mỗi quốc gia, từ đây là cơ duyên lớn để mở đường cho sự giao lưu với bạn bè quốc tế.

"Trong chuyến hành trình, tôi và các thành viên trong đoàn công tác càng hiểu rõ hơn về "kế thừa gien đỏ" không chỉ là tưởng nhớ, tôn vinh quá khứ mà còn là hành động cụ thể trong hiện tại. Hành trình giúp tôi tiếp cận những thành tựu, câu chuyện về sự phát triển của Trung Quốc và đó là một phần động lực để tôi tiếp tục học tập, cống hiến vì mục tiêu phát triển đất nước hùng cường", Vinh bày tỏ.

Là một trong những nghệ sĩ trẻ tham gia đoàn hành trình, Nguyễn Trần Hoàng Thịnh (hay còn gọi là Thịnh Kainz), đến từ nhóm DTAP, cảm thấy vô cùng vinh dự. Với Thịnh, đây là chuyến đi ý nghĩa, giúp thế hệ trẻ được tận mắt nhìn thấy, được cảm nhận rõ hơn những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần đoàn kết mà cha anh hai nước đã gây dựng.

"Là một người làm nghệ thuật, mình tin việc biến những giá trị truyền thống thành cảm hứng sáng tạo là cách tốt nhất để kế thừa và phát huy nguồn "gien đỏ". Trong âm nhạc, mình luôn cố gắng giữ gìn bản sắc Việt, nhưng không ngừng làm mới để đến gần hơn với khán giả trẻ, cả trong nước và quốc tế", Thịnh chia sẻ và nêu ví dụ ca khúc See Tình đã trở thành hiện tượng toàn cầu; hay Vũ trụ có anh của Phương Mỹ Chi - nơi chất liệu ca trù được làm mới để chạm đến khán giả quốc tế. Gần đây nhất, tại Sing!Asia 2025, DTAP cùng Phương Mỹ Chi mang đến ca khúc Chopsticks, lấy cảm hứng từ nét văn hóa dùng đũa của châu Á và câu chuyện ngụ ngôn "bó đũa" của Việt Nam, như một thông điệp về sự đoàn kết và thấu hiểu lẫn nhau giữa các dân tộc.

"Thịnh nghĩ đó cũng là cách thế hệ nghệ sĩ trẻ thực hiện hành động cụ thể, dùng âm nhạc để lan tỏa những giá trị văn hóa, để kết nối con người với con người, quốc gia với quốc gia. Âm nhạc có sức mạnh rất đặc biệt, khi người nghe cảm nhận được tinh thần văn hóa trong từng giai điệu, đó cũng là lúc tình hữu nghị được vun đắp. Sau chuyến đi này, Thịnh cùng với DTAP càng ý thức rõ hơn rằng việc giữ gìn và lan tỏa văn hóa là trách nhiệm của người nghệ sĩ, là cách thế hệ trẻ Việt Nam tiếp tục "kế thừa gien đỏ" bằng những việc làm thiết thực, góp phần nhỏ bé của mình vào việc phát triển công nghiệp văn hóa, đưa hình ảnh Việt Nam cũng như tình hữu nghị Việt - Trung đến gần hơn với thế giới", Thịnh bày tỏ.