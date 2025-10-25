Thúc đẩy hiểu biết và tình hữu nghị gắn kết Việt Nam - Bulgaria

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria từ ngày 22 - 24.10, tối 23.10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến tham quan Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Bulgaria, một công trình văn hóa đặc biệt, lưu giữ và tôn vinh những giá trị lịch sử, truyền thống và bản sắc của dân tộc Bulgaria trong suốt hàng nghìn năm. Cùng dự có Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân tham quan Bảo tàng lịch sử Quốc gia Bulgaria ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm cho phát triển bền vững đất nước. Hệ thống bảo tàng của Việt Nam như: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Hà Nội… đang không ngừng được nâng cấp, hiện đại hóa, hướng đến việc kết hợp giữa bảo tồn, giáo dục và giao lưu quốc tế.

Tổng Bí thư mong rằng trong thời gian tới, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Bulgaria và các bảo tàng quốc gia Việt Nam sẽ có các hoạt động trao đổi chuyên môn, hợp tác nghiên cứu, tổ chức triển lãm chung… và quan trọng hơn là thúc đẩy hiểu biết và tình hữu nghị gắn kết giữa hai dân tộc, hai nền văn hóa Á - Âu, góp phần kết nối, thắt chặt tình cảm giữa hai dân tộc và làm phong phú thêm di sản văn minh nhân loại.

Sau khi tham quan Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Bulgaria, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân đã xem biểu diễn nghệ thuật với sự góp mặt của Đoàn Nghệ thuật "Trakia" nổi tiếng của Bulgaria cùng các nghệ sĩ của Việt Nam. Tối cùng ngày, Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân đã chủ trì tiệc chiêu đãi chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Cũng vào ngày 23.10 (giờ địa phương), bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm và giao lưu với các em nhỏ tại Trường mầm non số 2 Zvanche ở thủ đô Sofia. Cùng đi với Phu nhân Ngô Phương Ly có bà Desislava Radeva, Phu nhân Tổng thống Bulgaria.