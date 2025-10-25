Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Thúc đẩy hiểu biết và tình hữu nghị gắn kết Việt Nam - Bulgaria

TTXVN
TTXVN
25/10/2025 06:30 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn có thêm các hoạt động thúc đẩy hiểu biết và tình hữu nghị gắn kết giữa hai dân tộc Việt Nam - Bulgaria, hai nền văn hóa Á - Âu, góp phần kết nối, thắt chặt tình cảm giữa hai dân tộc và làm phong phú thêm di sản văn minh nhân loại.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria từ ngày 22 - 24.10, tối 23.10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến tham quan Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Bulgaria, một công trình văn hóa đặc biệt, lưu giữ và tôn vinh những giá trị lịch sử, truyền thống và bản sắc của dân tộc Bulgaria trong suốt hàng nghìn năm. Cùng dự có Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân.

Thúc đẩy hiểu biết và tình hữu nghị Việt Nam - Bulgaria trong chính trị và văn hóa - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân tham quan Bảo tàng lịch sử Quốc gia Bulgaria

ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm cho phát triển bền vững đất nước. Hệ thống bảo tàng của Việt Nam như: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Hà Nội… đang không ngừng được nâng cấp, hiện đại hóa, hướng đến việc kết hợp giữa bảo tồn, giáo dục và giao lưu quốc tế.

Tổng Bí thư mong rằng trong thời gian tới, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Bulgaria và các bảo tàng quốc gia Việt Nam sẽ có các hoạt động trao đổi chuyên môn, hợp tác nghiên cứu, tổ chức triển lãm chung… và quan trọng hơn là thúc đẩy hiểu biết và tình hữu nghị gắn kết giữa hai dân tộc, hai nền văn hóa Á - Âu, góp phần kết nối, thắt chặt tình cảm giữa hai dân tộc và làm phong phú thêm di sản văn minh nhân loại.

Sau khi tham quan Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Bulgaria, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân đã xem biểu diễn nghệ thuật với sự góp mặt của Đoàn Nghệ thuật "Trakia" nổi tiếng của Bulgaria cùng các nghệ sĩ của Việt Nam. Tối cùng ngày, Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân đã chủ trì tiệc chiêu đãi chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Cũng vào ngày 23.10 (giờ địa phương), bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm và giao lưu với các em nhỏ tại Trường mầm non số 2 Zvanche ở thủ đô Sofia. Cùng đi với Phu nhân Ngô Phương Ly có bà Desislava Radeva, Phu nhân Tổng thống Bulgaria.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm nơi Bác Hồ từng ở tại Bulgaria

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm nơi Bác Hồ từng ở tại Bulgaria

Chiều 23.10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Cung điện Vrana ở ngoại ô thủ đô Sofia, Bulgaria.

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam - Bulgaria Việt Nam Bulgaria Tổng Bí thư Tô Lâm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận