Điện tăng giá, ai bị tác động mạnh nhất?

Tăng giá điện giúp EVN thu thêm khoảng 3.200 tỉ đồng

Đại diện EVN cho biết việc tăng giá điện lần này sẽ giúp tập đoàn tăng thu khoảng 3.200 tỉ đồng từ nay tới cuối năm, giúp giảm một phần khó khăn của năm 2023. Trước đó, tại lần tăng giá điện đầu tháng 5, EVN thu thêm được 8.000 tỉ đồng trong năm nay. Tuy vậy, 2 lần tăng giá này vẫn chưa bù hết khoản lỗ từ năm ngoái đến nay. Đến hết tháng 8, ước tính số lỗ của EVN dự kiến lên tới hơn 28.700 tỉ đồng. Nếu tính chung số lỗ 26.500 tỉ đồng của năm 2022 (chưa bao gồm các khoản chênh lệch tỷ giá) và 8 tháng của năm 2023, EVN lỗ tổng cộng trên 55.000 tỉ đồng.

Năm 2023, theo EVN, một vài thông số đầu vào ảnh hưởng tới chi phí, trong đó sản lượng thủy điện - nguồn điện giá rẻ - giảm 17 tỉ kWh. Giá các nhiên liệu đầu vào duy trì ở mức cao, như than nhập khẩu tăng 186% so với 2020; than trong nước tăng gần 30 - 46% so với giá năm 2021. Giá dầu cũng tăng 18% so với 2021, nhất là tỷ giá ngoại tệ tăng gần 4%, ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí mua điện và giá thành điện của EVN.