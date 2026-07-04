Điện thoại Galaxy có sẵn 'két sắt' bảo mật nhiều người bỏ quên

Secure Folder là một tính năng bảo mật quan trọng mà người dùng điện thoại Galaxy của Samsung nên sử dụng ngay sau khi mua thiết bị mới. Tính năng này tạo ra một không gian riêng biệt trên điện thoại, được bảo vệ bằng mã PIN hoặc phương pháp tương tự giúp người dùng lưu trữ các ứng dụng, ảnh và tệp tin mà không ai có thể truy cập.

Nhiều điều hữu ích mà Secure Folder mang đến người dùng điện thoại Galaxy ẢNH: KHƯƠNG NHA

Với công nghệ Samsung Knox, mọi thứ trong Secure Folder hoạt động độc lập với hệ thống chính, đảm bảo rằng ngay cả các ứng dụng ngân hàng hay mạng xã hội cũng không chia sẻ thông tin giữa hai phiên bản. Điều này mang lại sự bảo mật tối đa cho dữ liệu cá nhân của người dùng.

Người dùng Galaxy nên tận dụng tính năng này vì nó hoàn toàn miễn phí, bao gồm một số biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân người dùng một cách hiệu quả như dưới đây.

Lưu trữ ảnh cá nhân an toàn

Một trong những công dụng nổi bật của Secure Folder là lưu trữ những bức ảnh mà người dùng không muốn người khác dễ dàng truy cập. Người dùng có thể lưu trữ ảnh chụp màn hình, tài liệu hay bất kỳ hình ảnh nào khác trong không gian riêng biệt, được bảo vệ bằng mật khẩu, điều đặc biệt hữu ích khi người dùng thường xuyên cho người khác mượn điện thoại.

Việc di chuyển nội dung vào Secure Folder rất đơn giản. Chỉ cần mở thư viện ảnh, chọn ảnh cần bảo vệ, nhấn vào biểu tượng ba chấm và chọn Move to Secure Folder. Người dùng cũng có thể chọn nhiều ảnh cùng lúc để tiết kiệm thời gian.

Samsung Galaxy S26 Ultra trải nghiệm

Bảo mật ứng dụng ngân hàng và thanh toán

Với sự phát triển của công nghệ, việc thực hiện giao dịch ngân hàng qua điện thoại ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, nếu ai đó có quyền truy cập vào thiết bị của người dùng, họ có thể dễ dàng mở các ứng dụng này. Đặt các ứng dụng ngân hàng vào Secure Folder sẽ cung cấp thêm một lớp bảo vệ, đảm bảo rằng dữ liệu ngân hàng của người dùng vẫn an toàn ngay cả khi thiết bị gặp sự cố.

Secure Folder cũng cho phép người dùng chặn thông báo từ các ứng dụng ngân hàng, ngăn người khác thấy thông tin nhạy cảm như số tiền chuyển khoản hay mã xác minh.

Tách biệt công việc và cuộc sống cá nhân

Secure Folder không chỉ giúp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm mà còn có thể được sử dụng như một không gian riêng biệt cho các ứng dụng công việc. Người dùng có thể lưu trữ email công ty, ứng dụng nhắn tin và tài liệu công việc trong một mục riêng, từ đó ngăn chặn sự lẫn lộn giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Người dùng có thể tạo không gian riêng biệt giữa công việc và cá nhân nhờ Secure Folder ẢNH: KHƯƠNG NHA

Quản lý nhiều tài khoản mạng xã hội

Một tính năng thú vị khác của Secure Folder là khả năng sử dụng các ứng dụng một cách riêng biệt. Người dùng thể chạy hai tài khoản WhatsApp trên cùng một thiết bị mà không cần phải đăng ký tài khoản Business cho một trong số đó, từ đó giữ các cuộc trò chuyện tách biệt và dễ dàng quản lý nhiều hồ sơ.

Ẩn Secure Folder để bảo vệ thông tin

Mặc dù Secure Folder giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhưng nó vẫn có thể thu hút sự chú ý. Để giảm thiểu khả năng bị phát hiện, người dùng có thể ẩn biểu tượng Secure Folder hoặc thay đổi tên và giao diện của nó. Tuy nhiên, cách làm này không thể thay thế cho việc sử dụng mật khẩu mạnh và các biện pháp bảo mật khác.

Tóm lại, Secure Folder trên điện thoại Galaxy là một công cụ hữu ích giúp người dùng bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân một cách hiệu quả.