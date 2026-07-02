Chiếc lá xuất hiện trong biểu tượng pin điện thoại Galaxy báo hiệu điều gì?

Đừng lo lắng, biểu tượng này không báo hiệu bất kỳ vấn đề nào với tình trạng pin hay quá trình sạc đối với điện thoại Galaxy. Thực tế, nó chỉ đơn giản là một chỉ báo cho biết chế độ tiết kiệm pin đang được kích hoạt.

Chế độ tiết kiệm pin không chỉ có trên điện thoại Galaxy mà còn xuất hiện trên các mẫu iPhone và thiết bị Android khác. Tính năng này giúp kéo dài thời gian sử dụng pin trong những trường hợp không có thời gian sạc hoặc không có bộ sạc dự phòng. Khi chế độ này được bật, một số tính năng sẽ bị hạn chế, bao gồm cả tốc độ xử lý, nhằm giúp điện thoại hoạt động lâu hơn.

Chế độ tiết kiệm pin khi được kích hoạt có thể kéo dài thời gian sử dụng của điện thoại Galaxy lên đến vài ngày ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Biểu tượng chiếc lá bên cạnh biểu tượng pin sẽ nhắc nhở người dùng rằng chế độ tiết kiệm pin đang hoạt động, đồng thời giải thích lý do tại sao một số chức năng của điện thoại có thể bị vô hiệu hóa hoặc hoạt động chậm hơn bình thường.

Lưu ý, biểu tượng chiếc lá có thể gây nhầm lẫn ngay cả với những người dùng lâu năm, vì Samsung không phải lúc nào cũng sử dụng biểu tượng này để chỉ ra chế độ tiết kiệm pin. Trước đây, Samsung đã sử dụng biểu tượng tái chế cho tính năng này. Samsung chỉ mới chuyển sang biểu tượng chiếc lá mới kể từ One UI 7 trên dòng Galaxy S24, không chỉ xuất hiện trên đầu màn hình mà còn trong bảng Cài đặt nhanh.

Vai trò của chế độ tiết kiệm pin trên điện thoại Galaxy

Người dùng điện thoại Galaxy có thể tùy chỉnh chế độ tiết kiệm pin. Ví dụ, trên Galaxy Z Flip 6 với Android 16 (One UI 8.5), chế độ mặc định sẽ giới hạn tốc độ xử lý ở mức 70%, tắt tính năng Always On Display, giảm độ sáng màn hình 10% và đặt thời gian chờ màn hình là 30 giây. Ngoài ra, chế độ tiết kiệm pin tối đa sẽ hạn chế tất cả hoạt động nền và thông báo, ngoại trừ một số ứng dụng cốt lõi như Tin nhắn và Điện thoại.

Vì sao Apple, Samsung chưa mặn mà với pin silicon-carbon?

Điện thoại Galaxy cũng cung cấp ước tính thời gian sử dụng pin. Theo kết quả thử nghiệm được ghi nhận bởi BGR, một chiếc Galaxy Z Flip6 với dung lượng pin 80% có thể hoạt động 3 ngày 9 giờ khi không bật chế độ tiết kiệm pin. Khi bật chế độ này, ước tính thời gian sử dụng pin tăng lên 4 ngày; với chế độ tối đa, thời gian ước tính lên tới 8 ngày 15 giờ.

Để tắt chế độ tiết kiệm pin và loại bỏ biểu tượng chiếc lá, người dùng có thể thực hiện hai cách. Cách đơn giản nhất là mở bảng Cài đặt nhanh bằng cách vuốt xuống từ đầu màn hình và chạm vào biểu tượng tiết kiệm pin để bật tắt. Ngoài ra, người dùng cũng có thể vào ứng dụng Cài đặt > Chăm sóc thiết bị > Chăm sóc pin và thiết bị > Pin và tắt tính năng này từ đó.

Một số điện thoại Galaxy còn có tính năng chế độ tiết kiệm pin thích ứng, cho phép điện thoại tự động điều chỉnh mức tiêu thụ pin dựa trên thói quen sử dụng của người dùng.

Cuối cùng, người dùng có thể tạo các tự động hóa cho phép cài đặt tiết kiệm pin vào những thời điểm cụ thể thông qua menu Chế độ và Thói quen trong ứng dụng Cài đặt.