Điện thoại Galaxy cũ sẽ không có một số tính năng One UI 7

Một số tính năng có trong One UI 7 sẽ yêu cầu phần cứng mạnh mẽ hơn, điều này có thể khiến chúng không có sẵn trên một số mẫu smartphone Galaxy cũ. Giờ đây, một đại diện của Samsung đã đưa ra nhận xét gợi ý về sự vắng mặt của một trong những tính năng One UI 7 mà người dùng điện thoại Galaxy cũ không nhận được.

Now Brief là một tính năng AI nổi bật trên One UI 7 ẢNH: SAMMOBILE

Trong một cuộc phỏng vấn trên trang web của Samsung Indonesia, cô Sally - Phó chủ tịch điều hành kiêm trưởng nhóm R&D của Samsung MX - cho biết công ty đã dành 2 - 3 năm để lập kế hoạch, thiết kế và phát triển One UI 7. Bà nhấn mạnh rằng một số tính năng, đặc biệt là những tính năng hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI), cần phần cứng hiện đại để hoạt động hiệu quả.

Nhiều tính năng One UI 7 cần phần cứng mạnh mẽ để hoạt động tối ưu

Theo cô Sally, một trong những tính năng nổi bật của One UI 7 là Now Brief có thể cho phép người dùng nhận thông tin liên quan theo thời gian trong ngày. Tính năng này được hỗ trợ bởi Personal Data Engine của Samsung, vốn yêu cầu chip tiên tiến với NPU mạnh mẽ. Cô Sally chia sẻ: "Tính năng này đòi hỏi khả năng xử lý mạnh mẽ để mang lại trải nghiệm tối ưu".

Ngược lại, một số tính năng AI khác như Circle to Search có thể hoạt động trên các thiết bị Galaxy cũ hơn vì chúng chủ yếu dựa vào dịch vụ đám mây và ít yêu cầu về hiệu suất thiết bị.

Vị đại diện của Samsung cũng cam kết sẽ tiếp tục xem xét nhu cầu từ người dùng trên các thiết bị giá rẻ, sẵn sàng cung cấp các tính năng AI dựa trên đám mây để chúng có thể sử dụng mà không yêu cầu các phần cứng tiên tiến.

Ở thời điểm hiện tại, Now Brief chỉ hoạt động trên Galaxy S25 và chưa rõ liệu có thể đến với Galaxy S24 hay không. Samsung đang nỗ lực mang nhiều tính năng của One UI 7 đến tất cả điện thoại Galaxy, miễn là chúng có thể được triển khai ở cấp độ phần mềm. Tuy nhiên, những tính năng yêu cầu phần cứng mạnh mẽ sẽ không có trên các thiết bị không đủ tiêu chuẩn.